Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 370

Отличное название нового сигнала, Александр  ! :) Спасибо за признание ;)

 

Просто оставлю это здесь. Кто в теме не первый год, тот юмор поймёт.

Вы думали это конец!? Нет! Всё только начинается!

 

Всё чтоли ?

 
Какой-то идиёт стабильно не отписывается)))). Уже за сигнал отдал наверное больше чем получил))))барак не иначе. Пароть надо не за то что дурак играл, а за то что отыгрывается. Уже все деньги у мамки спустил нпверное. Надо писать петицию админам и принудительно отписывать его от сигнала. Ибо если мозга нет, то это на долго.
А остальные-из тех кто "не трепится по мелочам", вылазят только когда случайно копейку выйграют, чтобы дифирамбы кумиру Кривошею петь. А в такие моменты их обычно не бывает. 
Что поделать дешевые понты подлиз на то и дешевые. Кривошей уже не первый раз болтик свой на них ложил, а они его всё вылизывают)))мазохисты не иначе.
Stanislav Perin:

Всё чтоли ?

Возможно на данном этапе и всё. Найдёт решение (полагаю найдёт, оно где-то рядом) - вернётся, быть может. А может и нет, как захочет.

А продолжать упорствовать, когда что-то пошло не так - глупо и дорого. Так что всё логично, нет?

Ну а я, пока суть да дело, свой баблокос запустил, время покажет на сколько он баблокосистый..

 
ILNUR777:
Заметил, что на всех сигналах всегда было 2 подписчика, при этом как только новый сигнал открылся, то сразу и там объявилось 2 подписчика. 

За этой темой тихо, без комментариев в самой теме, наблюдало много десятков человек. Так что было бы удивительно, если бы НЕ появлялось этих 2 подписчиков..

 
Это барак хусейновичь обеими подружками, левой-машенькой и правой-сонечкой, вливает в успешный проек. Великий инвестор выростит.
Жокеру грааль надыбыл-завести 100 сигналов, по 20 баков, машенька с сонечкой подтянутся, будет уже 2000. Хотя, у хозяина манюни с сонечкой таких денег скорее всего нет.
 
Языком трепать про случайные 130% где-то там летом хорошо, но ещё не плохо было бы с таким же порывом периодически появляться и расказывать про просадки или сливы, или  арендные тупо оплачиваемые не за уй в надежде что кто-то не забил на сигнал, при чём далеко не один месяц))).
Такие обычно и в ммм несут. Им пофиг куда нести, лишь бы отдать. Надо же уважить желание, вот жокер и помогает по мере сил.
 

OutLawMT5 получается закрыть нельзя, пока один подписчик в наличии. Такие правила что-ли?

