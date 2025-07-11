Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 370
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Отличное название нового сигнала, Александр ! :) Спасибо за признание ;)
Просто оставлю это здесь. Кто в теме не первый год, тот юмор поймёт.
Всё чтоли ?
Всё чтоли ?
Возможно на данном этапе и всё. Найдёт решение (полагаю найдёт, оно где-то рядом) - вернётся, быть может. А может и нет, как захочет.
А продолжать упорствовать, когда что-то пошло не так - глупо и дорого. Так что всё логично, нет?
Ну а я, пока суть да дело, свой баблокос запустил, время покажет на сколько он баблокосистый..
Какой-то идиёт стабильно не отписывается)))). Уже за сигнал отдал наверное больше чем получил))))барак не иначе. Пароть надо не за то что дурак играл, а за то что отыгрывается. Уже все деньги у мамки спустил нпверное. Надо писать петицию админам и принудительно отписывать его от сигнала. Ибо если мозга нет, то это на долго.
Заметил, что на всех сигналах всегда было 2 подписчика, при этом как только новый сигнал открылся, то сразу и там объявилось 2 подписчика.
За этой темой тихо, без комментариев в самой теме, наблюдало много десятков человек. Так что было бы удивительно, если бы НЕ появлялось этих 2 подписчиков..
Заметил, что на всех сигналах всегда было 2 подписчика, при этом как только новый сигнал открылся, то сразу и там объявилось 2 подписчика.
Такие обычно и в ммм несут. Им пофиг куда нести, лишь бы отдать. Надо же уважить желание, вот жокер и помогает по мере сил.
OutLawMT5 получается закрыть нельзя, пока один подписчик в наличии. Такие правила что-ли?