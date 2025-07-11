Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 369
Выжившие подписчики остались ?
Мне не привыкать. Солидольный вазелин он для богатых, а не для таких как я - из трущъоб
Остались, и даже очень.
Просто надоело словоблудием тут заниматься.
вот и именно !!!!
Постепенно перешли на новостную торговлю.
Просто вам с Бараком Хусейновичем не надоедает словоблудием заниматься на случайном для вас росте. А когда льёте, то да-надоело словоблудием занимвться. Аки ветром сдувает. Сектанты-лицемеры))))).
почитал я тут на досуге ваши спичи ...
вобщем ели вы ко мне обращаетесь то я вас не понял - мы с вами на разных языках говорим ...
Это нифига страшного, главное чтобы хватило понимания не нести бабки словоблудам. Показалось что вы аки наш американский друх.
))) обазнатушки перепрятушки