Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 369

Stanislav Perin:
Выжившие подписчики остались ?
По поводу удалённого поста про смазки. 
Так это, закончился вазилин, весь на Жокера ушёл. Так шо не обессутьте, но в случае чего ловить немилость от подписчиков вам будет такскаать посуровее.
 

Мне не привыкать. Солидольный вазелин он для богатых, а не для таких как я - из трущъоб

 
Stanislav Perin:
Остались, и даже очень.

Просто надоело словоблудием тут заниматься.

 
BarakObama:

вот и именно !!!!

 

Постепенно перешли на новостную торговлю.

 
Барак большой!
Ему видней.
 
elmucon:

Просто вам с Бараком Хусейновичем не надоедает словоблудием заниматься на случайном для вас росте. А когда льёте, то да-надоело словоблудием занимвться. Аки ветром сдувает. Сектанты-лицемеры))))).
Вертел на этом самом вас жокер, а барак хусейнович и рад. Давай грит ещё, даже платит за это)))).

 
ILNUR777:
почитал я тут на досуге ваши спичи ... 

вобщем ели вы ко мне обращаетесь то я вас не понял - мы с вами на разных языках говорим ... 

мсс

 
elmucon:

Это нифига страшного, главное чтобы хватило понимания не нести бабки словоблудам. Показалось что вы аки наш американский друх.
 
ILNUR777:
))) обазнатушки перепрятушки

