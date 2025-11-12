учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 502

Новый комментарий
 
Maxim Kuznetsov #:

виндовс активируй !

не позорься скринами с недопираченным :-)

Наторговываю... )
 

маленько и выход в профит

 

запустил н а тест пока вручную портфель три символа - покупка синяя при профите. Продажа красная при профите (закрытие покупки).

Нач входа при синей - в покупку. При красной в продажу.


 

ВЫХОД ПОКУПОК  в профит - закрываю - усредняю продажу




 
Roman Shiredchenko #:

ВЫХОД ПОКУПОК  в профит - закрываю - усредняю продажу




Какой чудный индикатор) на обычном ББ не проще ли будет?
 
spiderman8811 #:
Какой чудный индикатор) на обычном ББ не проще ли будет?
У бб трактовка в пробой   после маленькой волатильности - сжатия. Это конверт. Тут отбой от границ нужен. Бб не подойдет.

Несколько envelopes в самый раз. И МА в центре.
 
Roman Shiredchenko #:
У бб трактовка в пробой   после маленькой волатильности - сжатия. Это конверт. Тут отбой от границ нужен. Бб не подойдет.

Несколько envelopes в самый раз. И МА в центре.
Я использую ББ и одну МА - вариантов масса. Дело не в сжатии и пробое, там нечто иное работает. 
 

зерновые в дипазоне - достижение нижней красной линии - закрываю


 

вот это отлив  так отлив!!!

еще чуть и закрываю в отчетный профит!

 

ЖДУ отката и откат будет!!!


1...495496497498499500501502503504505506507
Новый комментарий