учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 505
разминка на демо - движ пошел!!! возвратки рулёз!
пятница, почти 13е
;)
да там с форы маленько баблеца оставь всё н е выкачай!!! )
пятница ок идет
откатки рулез!
понедельник - откатка - рулёёз!!!
а на скриншоте, в целом - кондовая усреднялка.. :-)
так что отдельные "рулезы" несчитаются и слишком легко объяснимы случайностью
Да. Согласен. Стандартная усреднялка. Таких "СЛИВАТОРОВ" полным полно. В интернете таких стратегий вагон и маленькая тележка.
Самое интересное, что такие страты могут показывать положительный результат на протяжении длительного времени. Но рано или поздно сливает.........
100% верно.
Максимальное количество усреднений не должно превышать два, в критической ситуации - три.
Иначе обычная и глупая усредняшка = "На удачу", которую даже не стоит рассматривать, а тем более - обсуждать.