учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2]

разминка на демо - движ пошел!!! возвратки рулёз!


 
Roman Shiredchenko #:

пятница, почти 13е

;)

 
Renat Akhtyamov #:

да там с форы маленько баблеца оставь всё н е выкачай!!! )

пятница ок идет 

 

откатки рулез! 

 

понедельник - откатка - рулёёз!!!

 
Roman Shiredchenko #:

а на скриншоте, в целом - кондовая усреднялка.. :-)

так что отдельные "рулезы" несчитаются и слишком легко объяснимы случайностью

 
Maxim Kuznetsov #:

Главное чтобы случай был на моей стороне.... )
И по тс!
 

Да. Согласен. Стандартная усреднялка. Таких "СЛИВАТОРОВ" полным полно. В интернете таких стратегий вагон и маленькая тележка. 

Самое интересное, что такие страты могут показывать положительный результат на протяжении длительного времени. Но рано или поздно сливает......... 

 
ODP983 #:

100% верно.

Максимальное количество усреднений не должно превышать два, в критической ситуации - три.

Иначе обычная и глупая усредняшка = "На удачу", которую даже не стоит рассматривать, а тем более - обсуждать.

 
При хаотичных открытии и закрытии - да, при наличии обдуманной стратегии можно попытаться выжить
