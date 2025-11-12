учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 503
ДОПРОДАЖИ и плюса
скоро закрытие
в профит
подход понятен - скоро в робота
вход в покупку
вход - выход в галке!
вход - выход в профит закрытие
скоро закрытие
в профит
*ига се убытки у вас и с удержанием по победного?
Это прям супер прибыльная ТС?
илан вручную включен )
метки расставлены )
нет убытков!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
сервисы проекты во вложении
еще тесты идут.
описание в статье
здесь - цифры это множитель
Не показатель степени как в индексах - но множитель.
ТС - два три усреднения - далее или СЛ или ТР.
Можно сразу в две стороны торговать
можно в одну.
подход - илан как тут и в первой части темы этой.
формула спреда а*симв1 - б*симв2 - с*симв3 - ... - х*симвХ.
тестирование еще идет
"Это прям супер прибыльная ТС?" - тесты идут. Это прибыльная ТС.
Трактовка условий:
входа с усреднениями (варианты есть по коэфф по объему входа), до 5 усреднений. Ширина - шаг - на ширину канала.
все еще уточняю как оптимально....
потом в МТ 5 в робота на тест и погнали наши городских.
Трактовка может быть и вход - не пошло - выход по СЛ. И так можно. Также переворотка.
Пока делаю с усреднением.
до 5 шт.
Типа этого см посты с желтыми картинками и на этой и на следующих страницах
https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page231#comment_3220663
тут реализовано через пользовательские символы - бывает при перезагрузке терминала - пользовательский символ рисует свечу одну и все... какие то сбои при формированиии данных с символов пользовательского символа - лечится
при замене в коде названия символа
типа было
далее переназываю
и потом можно на оборот переназвать при очередном сбое в рисовании графика.
Пока так. Также другое проверяю.... как он рисуется - скоро перехожу на тесты и на пользовательском символе.....
пока на индикаторе тестирую... типа этого только пока на двойках
главное что есть синхронизация и пользовательского символа и его расчета и отображения через индикатор
справа -461 ключевое
в индикаторе добавлено округление до целых в пп - так что считает ок - красным цветом справа внизу
вот еще готовятся две валютно - индексные тройки на торги и тесты
1. нет не до победного 100 000 это просто цифры на тестовом счете - с выходом или по СЛ (зависит от объема входа на депозит) или по обратному сигналу при профите (перевороте) - это флетовая ТС - поэтому трал не сильно уместен (для трендов в основном в моем понимании) - даже трал эквити. Т.к. символов много. Торгуется по сути портфель. потом можно и 5 и 6-ть символов в спреде торговать. Спред не рвется. Вход и выход по всем символам спреда.
2. тесты идут. Это не жесткий скальп. Не суперприбыльная.... )
тут карячится усреднение в продажу - одно - потом будет отлив вниз ) метки расставлены по сценарию.....!!!!! )))))
по предложенному варианту построение спреда - можно в него загонять и двойки и тройки и .... хз скольно - ки ) и торговать в профит!!!
считаю потенциал - есть
почему тут у пшеницы коэфф 2 потому что она торгуется и по отношению к сое 1 часть и 1 часть по отношению к кукурузе!!!
если символ ходит реверсно ставить коэфф со знаком "-"