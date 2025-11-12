учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 503

Новый комментарий
 

ДОПРОДАЖИ и плюса


 

скоро закрытие


в профит


 

подход понятен - скоро в робота


вход в покупку


 

вход  - выход в галке!


 

вход - выход в профит закрытие


 
Roman Shiredchenko #:

скоро закрытие


в профит


*ига се убытки у вас и с удержанием по победного?

Это прям супер прибыльная ТС?

 

илан вручную включен )

метки расставлены )


 
spiderman8811 #:

*ига се убытки у вас и с удержанием по победного?

Это прям супер прибыльная ТС?

нет убытков!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


сервисы проекты во вложении

еще тесты идут.

описание в статье

здесь - цифры это множитель

Не показатель степени как в индексах - но множитель.

ТС - два три усреднения - далее или СЛ или ТР.


Можно сразу в две стороны торговать



можно в одну.

подход - илан как тут и в первой части темы этой.


     {"WHEAT",  2},
     {"SOYBEAN",1},
     {"CORN",   1}  


формула спреда а*симв1 - б*симв2 - с*симв3 - ... - х*симвХ.


тестирование еще идет


"Это прям супер прибыльная ТС?" - тесты идут. Это прибыльная ТС.

Трактовка условий:

входа с усреднениями (варианты есть по коэфф по объему входа), до 5 усреднений. Ширина - шаг - на ширину канала.

все еще уточняю как оптимально....


потом в МТ 5 в робота на тест и погнали наши городских.

Трактовка может быть и вход - не пошло - выход по СЛ. И так можно. Также переворотка.

Пока делаю с усреднением.

до 5 шт.

Типа этого см посты с желтыми картинками и на этой и на следующих страницах

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page231#comment_3220663


тут реализовано через пользовательские символы - бывает при перезагрузке терминала  - пользовательский символ рисует свечу одну и все... какие то сбои при формированиии данных с символов пользовательского символа - лечится

при замене в коде названия символа

типа было 

#define CUSTOM_SYMBOL     "WHEAT-SOYBEANS-CORN.synth"


далее переназываю 

#define CUSTOM_SYMBOL     "WHEAT-SOYBEANS-CORN.synthetic"

и потом можно на оборот переназвать при очередном сбое в рисовании графика.

Пока так. Также другое проверяю.... как он рисуется - скоро перехожу на тесты и на пользовательском символе.....

пока на индикаторе тестирую... типа этого только пока на двойках


Графики индекса доллара и индекса евро — пример сервиса в MetaTrader 5
Графики индекса доллара и индекса евро — пример сервиса в MetaTrader 5
  • www.mql5.com
На примере программы-сервиса рассмотрим создание и обновление графиков индекса доллара (USDX) и индекса евро (EURX). При запуске сервиса будем проверять наличие нужного синтетического инструмента, создавать его при его отсутствии и размещать в окне Обзор рынка. Далее будет создана история синтетического инструмента — минутная и тиковая, и будет открыт график созданного инструмента.
Файлы:
Currency.mqh  52 kb
ZW-ZS-CORN_Index.mq5  2 kb
 

главное что есть синхронизация и пользовательского символа и его расчета и отображения через индикатор

справа -461 ключевое


в индикаторе добавлено округление до целых в пп - так что считает ок - красным цветом справа внизу



вот еще готовятся две валютно - индексные тройки на торги и тесты



 
spiderman8811 #:

*ига се убытки у вас и с удержанием по победного?

Это прям супер прибыльная ТС?

1. нет не до победного 100 000 это просто цифры на тестовом счете - с выходом или по СЛ (зависит от объема входа на депозит) или по обратному сигналу при профите (перевороте) - это флетовая ТС - поэтому трал не сильно уместен (для трендов в основном в моем понимании) - даже трал эквити. Т.к. символов много. Торгуется по сути портфель. потом можно и 5 и 6-ть символов в спреде торговать. Спред не рвется. Вход и выход по всем символам спреда.

2. тесты идут. Это не жесткий скальп. Не суперприбыльная.... )

тут карячится усреднение в продажу - одно - потом будет отлив вниз ) метки расставлены по сценарию.....!!!!!   )))))



по предложенному варианту построение спреда - можно в него загонять и двойки и тройки и .... хз скольно - ки ) и торговать в профит!!!

считаю потенциал - есть

почему тут у пшеницы коэфф 2 потому что она торгуется и по отношению к сое 1 часть и 1 часть по отношению к кукурузе!!!

если символ ходит реверсно ставить коэфф со знаком "-"

   { "AUDUSD", 1.0 },
   { "USDCAD", -1.0 },   // знак " - " это то что спред реверсный (между символами "+"))
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    WHEAT-SOYBEANS-CORN.mq5
//|                             Copyright 2025-2026, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property service
#property copyright "Copyright 2000-2026, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

#define CUSTOM_SYMBOL     "WHEAT-SOYBEANS-CORN.synth"
#define CUSTOM_GROUP      "Synthetics"
#define BASKET_SIZE       3
#define MAIN_COEFF        1

#include "Currency.mqh"

SymbolWeight ExtWeights[BASKET_SIZE]=
  {
     {"WHEAT",  2},
     {"SOYBEAN",1},
     {"CORN",   1}     
     //{ "USDSEK", 0.042 },
     //{ "USDCHF", 0.036 } 
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Service program start function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   if(!InitService(CUSTOM_SYMBOL,CUSTOM_GROUP))
      return;
//---
   while(!IsStopped())
     {
      ProcessTick(CUSTOM_SYMBOL);
      Sleep(10);
     }
//---
   Print(CUSTOM_SYMBOL," datafeed stopped");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
1...496497498499500501502503504505506507
Новый комментарий