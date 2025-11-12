учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 506

сделал индикатор с областями для входа вне болленджера полос покупка снизу зеленая продажа сверху красная. тестирую   и  накидываю усреднения....

 

вход усреднение  - догон по тренду кнопками выход в профит!!!

индикатор спреда https://www.mql5.com/ru/code/57620

Spreads
Spreads
  • 2025.03.29
  • www.mql5.com
Индикатор спреда двух символов
 

входа усреднения и выход, переворот! 

можно пока вручную с кнопок!



 
стрелки симпатичные

само рисует?

 
)
Ещё нет. Работаю над этим и над значками тоже... справа которые 
 

в общем усреднение грамотное качать можно и на портфелях спредах тоже! вот на EURUSD!!! 

 

октябрьская обратка рулёз - виртуальные торги! 

индикаторы спреда во вложении

этого мутного  старика кхорош по отчетам переплюнул!!!  по прибыльности по фактору восстановления и по мат ож.

Тут немного другой подход, получается скальпить на тм 1-5 мин
Andrey Uchakov #:
Тут немного другой подход, получается скальпить на тм 1-5 мин

тут иланы и усреднялки в основном разбираем.... можете и вы делиться торговыми условиями.... вместе скальпить будем....

 

подключайтесь к торгам и усреднению! 

входа - выхода постоянно в профит!!!

