учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 506
сделал индикатор с областями для входа вне болленджера полос покупка снизу зеленая продажа сверху красная. тестирую и накидываю усреднения....
вход усреднение - догон по тренду кнопками выход в профит!!!
индикатор спреда https://www.mql5.com/ru/code/57620
входа усреднения и выход, переворот!
можно пока вручную с кнопок!
стрелки симпатичные
само рисует?
в общем усреднение грамотное качать можно и на портфелях спредах тоже! вот на EURUSD!!!
октябрьская обратка рулёз - виртуальные торги!
индикаторы спреда во вложении
этого мутного старика кхорош по отчетам переплюнул!!! по прибыльности по фактору восстановления и по мат ож.
Тут немного другой подход, получается скальпить на тм 1-5 мин
тут иланы и усреднялки в основном разбираем.... можете и вы делиться торговыми условиями.... вместе скальпить будем....
подключайтесь к торгам и усреднению!
входа - выхода постоянно в профит!!!