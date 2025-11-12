учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 485

Roman Shiredchenko #:

Типа того. Селл не делал еще.... снизу лимитки на обьемах с минималтного по числам фибо.

Вылет вверх - это так ок наусреднялось и вылетело.... )

не, это после зачистки мусора такое происходит

байки и селлки работают одновременно

 
Renat Akhtyamov #:

Понял. Делаю....
 

тоже самое на еврофунте - отчеты ОК! Значения параметров теже - без оптимизации...


 
Roman Shiredchenko #:

я на этой системе года на 4 залип ;))

идея проста: одна сторона медали поддерживает другую ))))

вероятность buy+sell=1

но меня не устроила доходность и я двинул дальше в разработки

//---

по чаще снимай, рано или поздно вынесет

плохо видно

какой временной период затестил?

 
Roman Shiredchenko #:

Вот смотри, Роман, у тебя тесты сделаны по ценам открытия. При этом участвует больше чем одна валютная пара.
А ведь время открытия баров в общем случае может не совпадать. Причем в низколиквидные периоды очень сильно 
не совпадать. Соответственно цены тоже будут не те что в тесте.

Я к чему - ты бы для себя хотя бы прогнал эти же тесты с максимально возможным качеством моделирования.
Понятно что реальные тики за 10 лет не найдешь и не загрузишь, но хотя бы М1 ТФ и все смоделированные тики.

 
Grigori.S.B #:

Одна валютная пара. Нет ошибок рассогласования графиков.и истории.
Тесты по ценам открытий. Тут уже много мусолили как тестить на м1  надо. Я на м5. Это без разницы

Ликвид есть всегда. Цены будут совпадать всегда.

В таких случаях пишут - реал рулез.
К черту тестер.. )
Я тестеру верю  - тестирую правильно.

Мне хватает для оценки для себя на м5 по ценам открытия.

Это мт4. Лучшее - что возможно в тестере. Тики к черту. Это не скальп.

Закрытия на обратном движении рынка частями позиции в профит. Через 200 пп.

Лимитные и стоповые ордера через 200-300 пп.

А вообще в динамике можно сделать - по проценту атр.
 
Renat Akhtyamov #:

я на этой системе года на 4 залип ;))

идея проста: одна сторона медали поддерживает другую ))))

вероятность buy+sell=1

но меня не устроила доходность и я двинул дальше в разработки

//---

по чаще снимай, рано или поздно вынесет

плохо видно

какой временной период затестил?

М5
 

довольно тестерных картинок! ) пора на реале эту ТС так торговать.....


 
Roman Shiredchenko #:
М5

не ТФ интересен, а интервал времени

за год, за два тест?

 
Roman Shiredchenko #:

довольно тестерных картинок! ) пора на реале эту ТС так торговать...

давай Роман

порви их

