учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 485
не, это после зачистки мусора такое происходит
байки и селлки работают одновременно
тоже самое на еврофунте - отчеты ОК! Значения параметров теже - без оптимизации...
я на этой системе года на 4 залип ;))
идея проста: одна сторона медали поддерживает другую ))))
вероятность buy+sell=1
но меня не устроила доходность и я двинул дальше в разработки
//---
по чаще снимай, рано или поздно вынесет
плохо видно
какой временной период затестил?
Вот смотри, Роман, у тебя тесты сделаны по ценам открытия. При этом участвует больше чем одна валютная пара.
А ведь время открытия баров в общем случае может не совпадать. Причем в низколиквидные периоды очень сильно
не совпадать. Соответственно цены тоже будут не те что в тесте.
Я к чему - ты бы для себя хотя бы прогнал эти же тесты с максимально возможным качеством моделирования.
Понятно что реальные тики за 10 лет не найдешь и не загрузишь, но хотя бы М1 ТФ и все смоделированные тики.
довольно тестерных картинок! ) пора на реале эту ТС так торговать.....
М5
не ТФ интересен, а интервал времени
за год, за два тест?
давай Роман
порви их