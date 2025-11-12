учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 421

Vladimir Baskakov:
Обычный тролль
А ты обычный ДУНДУК, знаешь кто это?)
 

Актер:

...

Скажу тебе по секрету, что лок напротив увеличивает твои убытки, так как сжирает немаленькую комиссию и спред, так как ты локируешь приличный обьем и потом тебе нужно снова открывать лок, т.е. ты затрачиваешь издержки в 2 раза больше, нежели просто бы закрыл. И по локированию сетки встречными позами была проведена огромная работа, ты своими полуфабрикатами-функциями Кима никогда в жизни бы такого не сделал и не придумал бы даже. ...

Чепуху несёшь. Как убытки могут увеличиться, если все ордера при разруливании закрываются как минимум в безубыток.

И зачем мне потом снова нужно открывать лок? Видимо ты совсем не представляешь как нужно работать с локами.

Опять чепуха - своими и в то же время Кима. У меня давно есть своя библиотека, хотя и функции Кима тоже использую, зачем изобретать велосипед, если он уже есть. Ты слишком высоко себя ставишь, если так пренебрежительно отзываешься о функциях Кима. Столько лет программируешь, но до сих пор не понял, что успешная автоматическая торговля зависит не столько от квалификации программиста, сколько от правильной стратегии. В противном случае все высококлассные программисты давно бы стали миллионерами.

" ... и закрывал по собственному ноу-хау быстро сразу сотни позиций по рынку". Плодить сотни ордеров в рынке - это большая глупость. Этим страдают только новички.)

 
Актер:

Ой, ну капец, ржу не могу, низкая квалификация у меня. Да когда ты колупался еще в простейших закрываниях ордеров, я уже работал мартышкой на 12-ти парах и закрывал по собственному ноу-хау быстро сразу сотни позиций по рынку. Еще раз, Юра, не надо слюней здесь, ты можешь Роме сказать это, но не мне, понятно? Твоя квалификация еще в зародышевом состоянии, если считаешь, что лок чем-то отличается от закрытия убытка и может помочь ситуации. Скажу тебе по секрету, что лок напротив увеличивает твои убытки, так как сжирает немаленькую комиссию и спред, так как ты локируешь приличный обьем и потом тебе нужно снова открывать лок, т.е. ты затрачиваешь издержки в 2 раза больше, нежели просто бы закрыл. И по локированию сетки встречными позами была проведена огромная работа, ты своими полуфабрикатами-функциями Кима никогда в жизни бы такого не сделал и не придумал бы даже. Так что не надо, дедушка, рассказывай о своей кРалификации внукам, ок? Повторяю, все что здесь ты несешь - это зародышевое состояние, я это сделал и испытал еще в 2012-м и то, до чего ты только доходишь, уже было реализовано в 10 раз сложнее еще тогда, во время той тусовки. Не веришь, спроси Костю, если он здесь еще появится. Он был участником тех событий и не даст соврать, т.к. я делился с ним в личке своими наработками. Квалификация ты наша)

Ну не получилось у него с мартингейлом, вот он и злой на него.) И всех настраивает против этого способа торговли.

 
khorosh:

Чепуху несёшь. Как убытки могут увеличиться, если все ордера при разруливании закрываются как минимум в безубыток.

И зачем мне потом снова нужно открывать лок? Видимо ты совсем не представляешь как нужно работать с локами.

Опять чепуха - своими и в то же время Кима. У меня давно есть своя библиотека, хотя и функции Кима тоже использую, зачем изобретать велосипед, если он уже есть. Ты слишком высоко себя ставишь, если так пренебрежительно отзываешься о функциях Кима. Столько лет программируешь, но до сих пор не понял, что успешная автоматическая торговля зависит не столько от квалификации программиста, сколько от правильной стратегии. В противном случае все высококлассные программисты давно бы стали миллионерами.

Если ты представляешь себе лок только так, как описываешь, тогда понятно, что ничего не рубишь. Иди набивай шишки, разжевывать не стану.

Я хоть и делал уже код на пятере (еще тогда, когда у них были первые беты), но никогда не позиционировал себя проф. прогером. Это и не нужно. Как раз по стратегиям, что я и хочу тебе сказать, ты только докумкал до того, что было пройдено и в многочисленных вариациях реализовано еще тогда, может так понятно?

Бред, полный бред, куда я попал...

 
Roman Shiredchenko:

Я сам участвовал в  обсуждении темы "Лавина" в 2011 году... Просто потом с переменными успехами возвращался к этой теме...

Там гляньте в альпах все почти ПАММы с 300 ед депозита - мартины, перевороты и прочее... Вот надо куда по этой теме идти. :-) К ПАММу.

вот принятие убытка около 4-5 тыс. (20%) - можно было и не принимать  отбился бы сам...  и отбивка в течение недели.

Актер:

Рома, ты бредишь лежа. Полноценных мартышек на памме не запустишь из-за плеча. И конечно можно отбить и 50%, речь о другом - тот жесткий мартин, который рассматривается в этой ветке никогда и никем не применялся на памме!

:-) я трезв и на работе... сидя и  стоя творю!Там плечо позволяет! Читайте условия - и если можете то здесь сообщите варианты.

да там ПАММов -  тьма - вагон и маленькая тележка. Я не знаю что они там юзают, но у них получается мартинить с 300 ед.

 
khorosh:

:-) Да...  кстати - похоже на то...
 
Актер:

Если ты представляешь себе лок только так, как описываешь, тогда понятно, что ничего не рубишь. Иди набивай шишки, разжевывать не стану.

Я хоть и делал уже код на пятере (еще тогда, когда у них были первые беты), но никогда не позиционировал себя проф. прогером. Это и не нужно. Как раз по стратегиям, что я и хочу тебе сказать, ты только докумкал до того, что было пройдено и в многочисленных вариациях реализовано еще тогда, может так понятно?

Бред, полный бред, куда я попал...

Ты попал туда, где тебя ожидает ледяной душ. Привыкай, закаляйся.)))

Грош цена проделанной работе, если она не принесла результата.)

 
Roman Shiredchenko:

:-) я трезв и на работе... сидя и  стоя творю!Там плечо позволяет! Читайте условия - и если можете то здесь сообщите варианты.

да там ПАММов -  тьма - вагон и маленькая тележка. Я не знаю что они там юзают, но у них получается мартинить с 300 ед.

На альпах плечо плавающее и нормальное только для небольших объемов. С мелочью смысл памма исчезает. Для нормальных лотов уже 1:200-1:100, на экзотике и того меньше.

