учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 420
Сглаживать не пробовал?
Я с некоторых пор(наверно уже года три) стал скептически относиться к тестерной оптимизации и перестал её использовать. Во-первых высока вероятность получить подгонку, во-вторых, если работа по тикам в МТ4, то это слишком длительный процесс.
Сейчас я обычно выявляю при тестировании места неприемлемого провала и корректирую алгоритм или параметр для устранения этого провала или доведение его до приемлемой величины. При таком подходе считаю, что вероятность подгонки уменьшается(хотя на 100% конечно не уверен). Но то, что выигрываю во времени это точно. К тому же лучше начинаю представлять при какой ценовой конфигурации могут возникнуть сложности для отлаживаемой стратегии и в каком направлении нужно эту стратегию корректировать, а не тупо с помощью оптимизатора подгонять какой-то параметр.
В последнем варианте советника впервые использовал новую динамическую систему закрытия профита, новый принцип расчёта лотов в сетке, а так же впервые использовал мультисигнальную систему для входа в рынок.
О сколько нам открытий чудных... Надо же, вступаете на дорожку, которую прошел уже почти десяток лет назад. Могу лишь огорчить, и там рыбы нет. Сигналы для мартышки ничего не значат, хоть один, хоть десять, уже объяснял почему. По поводу других алгоритмов для мартына, даже не представляете что пробовал скрестить с ним, в итоге хаос рынка и 50% МО минус издержки все равно берут свое. Сколько ни подлатывай тут и там, все равно появляется ситуация, которая не совместима с "жизнью". Потому и назвал вас всех тут собратьями по несчастью. Вам предстоит та же дорога и годы потраченных мозговых усилий зря.Потому отсюда и ушли старички, потому что тоже поняли, что жизнь за бортом проходит мимо, а времени жизни больше не становится.
Все ещё шинкуете по 50 пунктов в день?
Уважаемый, я могу тоже поднять ваш бред двухлетней давности, например этот
Объем рынка Форекс никому не доступен, это не сырьевой рынок.У каждого брокера он свой, а в общем нет. Поэтому надо не на стакан смотреть, а на волотильность пары. Большая волатильность, значит и объем большой
Помните что вам ответили?
А заодно и ваш чудо-сигнальчик.
Уважаемый, я могу тоже поднять ваш бред двухлетней давности, например этот
Помните что вам ответили?
И что? Допустим потеряю 28%? Это же не смертельно. Важно, чтобы советник зарабатывал больше, чем терял. А это можно будет узнать, когда советник поработает хотя бы год. Что касается ваших пророчеств, то могу сказать, что вы, ввиду вашей низкой квалификации, на роль Пророка и Гуру не годитесь, хотя и пытаетесь снискать себе на форуме лавры "неистового Виссариона".)))
Мастер уходить от ответа. И столько воды вместо ответа на вопрос - где тест с 2014 года? Начинает - котировок нет, погода плохая, пенсию не принесли вовремя, а я не виноват, подогнал только с 2017-го, увы только на этом периоде получаются самые красивые картинки, и вообще, не мешайте, у меня сейчас партия в шахматы)
Что касается потери 28% от депозита - полный бред, которого еще не доводилось слышать. Это что, треть депо для вас, выходит, ничего не значит?) А, ну и ладно, подумаешь было 10000, а стало 7200, главное, как говорит вечно молодой, сам процесс))Конечно, важно, чтобы советник зарабатывал больше, чем терял. Но при потере в 28% ваша мартышка вообще не сможет уже работать нормально, даже прежнюю серию не получится открыть, ибо не хватит свободной маржи (если конечно не загружать ее уже под завязку). А не то, что больше зарабатывать. Вобщем, бред сивого мерина)
О сколько нам открытий чудных... Надо же, вступаете на дорожку, которую прошел уже почти десяток лет назад. Могу лишь огорчить, и там рыбы нет. Сигналы для мартышки ничего не значат, хоть один, хоть десять, уже объяснял почему. По поводу других алгоритмов для мартына, даже не представляете что пробовал скрестить с ним, в итоге хаос рынка и 50% МО минус издержки все равно берут свое. Сколько ни подлатывай тут и там, все равно появляется ситуация, которая не совместима с "жизнью". Потому и назвал вас всех тут собратьями по несчастью. Вам предстоит та же дорога и годы потраченных мозговых усилий зря.Потому отсюда и ушли старички, потому что тоже поняли, что жизнь за бортом проходит мимо, а времени жизни больше не становится.
Не стоит навязывать свой негативный опыт форумчанам, ваши отрицательные результаты это следствие вашей низкой квалификации. Я мартингейлом занимаюсь(хотя и с перерывами) с 20010 г., и у меня советники с мартингейлом работали до первого убытка до 1.5 лет. Единственное, что меня не удовлетворяло это небольшая прибыль. Теперь стал понимать, что причина - это использование моностратегии. Если использовать мультисигнал, прибыльность и фактор восстановления можно существенно поднять, Этим в настоящее время и занимаюсь. Что касается 28%, то это, если быть точным, всё-таки не 33.33...%, как вы считаете. Во-вторых, как правило я сразу не закрываю убыток, а ставлю замок. Потом при благоприятных условиях его вручную разруливаю. Имею положительный опыт в этом процессе. Убыток принимаю только тогда, когда нет времени или желания заниматься разруливанием.
Ой, ну капец, ржу не могу, низкая квалификация у меня. Да когда ты колупался еще в простейших закрываниях ордеров, я уже работал мартышкой на 12-ти парах и закрывал по собственному ноу-хау быстро сразу сотни позиций по рынку. Еще раз, Юра, не надо слюней здесь, ты можешь Роме сказать это, но не мне, понятно? Твоя квалификация еще в зародышевом состоянии, если считаешь, что лок чем-то отличается от закрытия убытка и может помочь ситуации. Скажу тебе по секрету, что лок напротив увеличивает твои убытки, так как сжирает немаленькую комиссию и спред, так как ты локируешь приличный обьем и потом тебе нужно снова открывать лок, т.е. ты затрачиваешь издержки в 2 раза больше, нежели просто бы закрыл. И по локированию сетки встречными позами была проведена огромная работа, ты своими полуфабрикатами-функциями Кима никогда в жизни бы такого не сделал и не придумал бы даже. Так что не надо, дедушка, рассказывай о своей кРалификации внукам, ок? Повторяю, все что здесь ты несешь - это зародышевое состояние, я это сделал и испытал еще в 2012-м и то, до чего ты только доходишь, уже было реализовано в 10 раз сложнее еще тогда, во время той тусовки. Не веришь, спроси Костю, если он здесь еще появится. Он был участником тех событий и не даст соврать, т.к. я делился с ним в личке своими наработками. Квалификация ты наша)
