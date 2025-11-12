учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 425

Актер:

Ну-ка, ну-ка, продемонстрируй свои дедуктивные способности.

Украина?

 
khorosh:

Украина?

Это из слова "робят" что ли заключил?) Логика железная, но мимо. Ничего, потренируйся еще)

[Удален]  
Актер:

Зализывал раны, будет вернее, как и все. Тебе еще предстоит это в будущем, не волнуйся.

Нет, ибо думаю головой и не понтуюсь
 
Тю - это украинское слово.

 
khorosh:

Тю - это украинское слово.

Разве? Пойду подучу мову)

возглас, выражающий удивление, недоумение, разочарование ◆  — Так в Америку тоже многие едут,  — возразил Яков.  — Тю, сравнил! Это ж неудачники.

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D1%8E

Что-то не заметил украинского следа...

 
Vladimir Baskakov:
Нет, ибо думаю головой и не понтуюсь

Слышал наверное от чего не стоит зарекаться? Впрочем как и от всего.

 
В России это междометие редко используется, а на Украине широко распространено.


 
в замкадье "тю"  вполне употребимо. И даже в пределах колец Саурона назначенного мэра тоже.

это вы ещё где-нить в Карелии или на Урале не бывали. Там местный говор от-места-к-месту и такой что хохлы обзавидуются.

 

чо вы кусаетесь?

читал всю перебранку

так и не понял кто чем и как торгует и чем дорожит

по моему оба в поисках пока

