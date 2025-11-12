учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 414
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
НЕ БЫВАЮ ТРЕЗВ НИКОГДА - АЛЛО.
и опять в баню ;)
Реинвест убрал похоже, динамику подольше захотел посмотреть.
В выходные сделал новый усреднитель. Тест на EURUSD с 01.01.2017 г. показал, что никакие катаклизмы рынка не помешали советнику неуклонно наращивать депозит.
Количество сделок не слишком большое, поэтому и прибыль умеренная. Есть ещё над чем поработать. Можно добавить ещё несколько сигналов по разным стратегиям. Хотя может то, что прибыль умеренная это и не так уж плохо. А то ведь можно оказаться в ситуации, в которой оказался Раджа из мультфильма.)))
никакие катаклизмы рынка не помешали советнику неуклонно наращивать депозит.
Просадка 7760 говорит, что катаклизмы сделали свое дело. Если бы это произошло на старте, то были бы близки к маржин коллу и усредняться уже было бы нечем.
Если бы даже была мизерная просадка все равно это подгон. Прекратите уже постить свои веселые картинки. С каждым разом хотите ввести в заблуждение и доказать, что мартышка непотопляемая. Запомните все, никто и никогда не сделает непотопляемый усреднитель!
PS: Сейчас Юрий начнет кричать в своем амплуа и цепляться за слова как он любит, типа "я такого не говорил!". Мы уже все это проходили и не раз.
Просадка 7760 говорит, что катаклизмы сделали свое дело. Если бы это произошло на старте, то были бы близки к маржин коллу и усредняться уже было бы нечем.
Если бы даже была мизерная просадка все равно это подгон. Прекратите уже постить свои веселые картинки. С каждым разом хотите ввести в заблуждение и доказать, что мартышка непотопляемая. Запомните все, никто и никогда не сделает непотопляемый усреднитель!
PS: Сейчас Юрий начнет кричать в своем амплуа и цепляться за слова как он любит, типа "я такого не говорил!". Мы уже все это проходили и не раз.
Здесь вы неправы. Когда используется реинвестирование, смотреть нужно не абсолютное значение просади, а относительное. На старте просадки 7760 не могло быть, так как стартовый лот имеет минимальное значение. У советников с реинвестированием максимальные абсолютные значения просадки обычно получаются на конечном участке, когда лоты максимально вырастают, но и депозит к этому моменту уже большой и такая величина просадки для него не страшна. А относительная просадка не зависит от лота, поэтому её и следует в первую очередь использовать для оценки советника с реинвестированием.
Видно, что вы не очень то разбираетесь в тонкостях работы советников, но пытаетесь судить. Как говорил художник , показывая свою картину сапожнику: "Суди, но не выше сапога". В данном случае можно переиначить слова: "Суди, но не выше своей компетентности".)))
Здесь вы неправы. Когда используется реинвестирование, смотреть нужно не абсолютное значение просади, а относительное.
Реинвест если и есть, судя по графику, то очень незначительный, скорее всего +0.01 лота на каждые 10000 депозита. Поэтому это почти не имеет значения в данном случае.
И это еще не все, Юрий, как всегда, одно сплошное вранье и надувательство, и вы это знаете.
1-е вранье. Период теста взят наиболее удобный для подгона. С начала 2017 только один тренд и то с хорошими откатами, все остальное боковик.
2-вранье. «Можно добавить ещё несколько сигналов по разным стратегиям». При просадке 77% от начального депозита не то что добавить, даже в таком виде как сейчас эквити на последнем издыхании. Плюс, как уже было не раз доказано ранее, отчет по максимальной просадке из тестера занижает реальное значение.
3-е вранье. Мартин НЕ зависит от качества и количества сигналов. Можно входить в любой точке рынка и вероятность уйти в жесткое усреднение при этом одинаковая. Если бы это было не так и можно было получить МО более 50%, тогда можно было бы успешно работать постоянным лотом и без усреднения. Но потому вы и пытаетесь сделать Мартин, т.к. МО всегда 50% - (минус) торговые издержки в виде комиссии и спреда.
Но Юрию нравится подгонять мартышки, сидя на пенсии, и ничего тут не поделаешь, очень хочется потешить свое самолюбие, хотя бы пуская пыль в глаза новичкам.
Реинвест если и есть, судя по графику, то очень незначительный, скорее всего +0.01 лота на каждые 10000 депозита. Поэтому это почти не имеет значения в данном случае.
И это еще не все, Юрий, как всегда, одно сплошное вранье и надувательство, и вы это знаете.
1-е вранье. Период теста взят наиболее удобный для подгона. С начала 2017 только один тренд и то с хорошими откатами, все остальное боковик.
2-вранье. «Можно добавить ещё несколько сигналов по разным стратегиям». При просадке 77% от начального депозита не то что добавить, даже в таком виде как сейчас эквити на последнем издыхании. Плюс, как уже было не раз доказано ранее, отчет по максимальной просадке из тестера занижает реальное значение.
3-е вранье. Мартин НЕ зависит от качества и количества сигналов. Можно входить в любой точке рынка и вероятность уйти в жесткое усреднение при этом одинаковая. Если бы это было не так и можно было получить МО более 50%, тогда можно было бы успешно работать постоянным лотом и без усреднения. Но потому вы и пытаетесь сделать Мартин, т.к. МО всегда 50% - (минус) торговые издержки в виде комиссии и спреда.
Но Юрию нравится подгонять мартышки, сидя на пенсии, и ничего тут не поделаешь, очень хочется потешить свое самолюбие, хотя бы пуская пыль в глаза новичкам.
Продолжайте демонстрировать свою некомпетентность. Мог бы опровергнуть все ваши пункты, но жаль терять на вас время. Есть более полезные дела.)
Продолжайте демонстрировать свою некомпетентность. Мог бы опровергнуть все ваши пункты, но жаль терять на вас время. Есть более полезные дела.)
Если я говорю что-то неверно, пусть поправят другие. А у вас просто нечего сказать.