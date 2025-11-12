учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 414

Реинвест убрал похоже, динамику подольше захотел посмотреть.
 
Актер:
все включено как обычно + 0,01 лот
 

В выходные сделал новый усреднитель. Тест на EURUSD с 01.01.2017 г. показал, что никакие катаклизмы рынка не помешали советнику неуклонно наращивать депозит. 

Количество сделок не слишком большое, поэтому и прибыль умеренная. Есть ещё над чем поработать. Можно добавить ещё несколько сигналов по разным стратегиям. Хотя может то, что прибыль умеренная это и не так уж плохо. А то ведь можно оказаться в ситуации, в которой оказался Раджа из мультфильма.)))


 
Хорошая мартышка. Делись.:)
 
khorosh:

никакие катаклизмы рынка не помешали советнику неуклонно наращивать депозит.

Просадка 7760 говорит, что катаклизмы сделали свое дело. Если бы это произошло на старте, то были бы близки к маржин коллу и усредняться уже было бы нечем.

Если бы даже была мизерная просадка все равно это подгон. Прекратите уже постить свои веселые картинки. С каждым разом хотите ввести в заблуждение и доказать, что мартышка непотопляемая. Запомните все, никто и никогда не сделает непотопляемый усреднитель!

PS: Сейчас Юрий начнет кричать в своем амплуа и цепляться за слова как он любит, типа "я такого не говорил!". Мы уже все это проходили и не раз. 

 
Здесь вы неправы. Когда используется реинвестирование, смотреть нужно не абсолютное значение просади, а относительное. На старте просадки 7760 не могло быть, так как стартовый лот имеет минимальное значение. У советников с реинвестированием максимальные абсолютные значения просадки обычно получаются на конечном участке, когда лоты максимально вырастают, но и депозит к этому моменту уже большой и такая величина просадки для него не страшна. А относительная просадка не зависит от лота, поэтому её и следует в первую очередь использовать для оценки советника с реинвестированием.

 Видно, что вы не очень то разбираетесь в тонкостях работы советников, но пытаетесь судить. Как говорил  художник , показывая свою картину сапожнику: "Суди, но не выше сапога". В данном случае можно переиначить слова: "Суди, но не выше своей компетентности".)))

 
khorosh:

Здесь вы неправы. Когда используется реинвестирование, смотреть нужно не абсолютное значение просади, а относительное.

Реинвест если и есть, судя по графику, то очень незначительный, скорее всего +0.01 лота на каждые 10000 депозита. Поэтому это почти не имеет значения в данном случае.

И это еще не все, Юрий, как всегда, одно сплошное вранье и надувательство, и вы это знаете.

1-е вранье. Период теста взят наиболее удобный для подгона. С начала 2017 только один тренд и то с хорошими откатами, все остальное боковик.

2-вранье. «Можно добавить ещё несколько сигналов по разным стратегиям». При просадке 77% от начального депозита не то что добавить, даже в таком виде как сейчас эквити на последнем издыхании. Плюс, как уже было не раз доказано ранее, отчет по максимальной просадке из тестера занижает реальное значение.

3-е вранье. Мартин НЕ зависит от качества и количества сигналов. Можно входить в любой точке рынка и вероятность уйти в жесткое усреднение при этом одинаковая. Если бы это было не так и можно было получить МО более 50%, тогда можно было бы успешно работать постоянным лотом и без усреднения. Но потому вы и пытаетесь сделать Мартин, т.к. МО всегда 50% - (минус) торговые издержки в виде комиссии и спреда.

Но Юрию нравится подгонять мартышки, сидя на пенсии, и ничего тут не поделаешь, очень хочется потешить свое самолюбие, хотя бы пуская пыль в глаза новичкам.

 
Продолжайте демонстрировать свою некомпетентность. Мог бы опровергнуть все ваши пункты, но жаль терять на вас время. Есть более полезные дела.)

 
khorosh:

Продолжайте демонстрировать свою некомпетентность. Мог бы опровергнуть все ваши пункты, но жаль терять на вас время. Есть более полезные дела.)

Если я говорю что-то неверно, пусть поправят другие. А у вас просто нечего сказать.

