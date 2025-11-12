учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 426

Новый комментарий
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

чо вы кусаетесь?

читал всю перебранку

так и не понял кто чем и как торгует и чем дорожит

по моему оба в поисках пока

Актер, набив шишки, нашел Грааль. Распирает рассказать, а низяяя. Пар выпускает, ругаясь со всеми
 

я вам скажу кратко - если не лок то кто же, кто же если не лок?

;)

любой рынок - это самый что ни на есть лок

один купил, другой продал..... - это раз

треугольник - это тоже лок - это два

28 пар - это полный финиш, но такой клубочный лок, ппц

ну и вот они родненькие треугольнички:

лучше разберитесь с локами, что они дают и не парьте мозги друг другу

лок - основа любой нормальной стратегии

 
Актер:

Значит мизерным лотом робят. Вообще, еще надо доказать что там мартин, история сделок обычно закрыта.

да почитайте форум. никаким не мизерным - но огромным взял

много сделок там нет. лот огромный.

186 366.5%
 
Vladimir Baskakov:
Актер, набив шишки, нашел Грааль. Распирает рассказать, а низяяя. Пар выпускает, ругаясь со всеми

похоже. уже не верит глазам, что на ПАММе можно делать красиво - см. ссыли. Все упирается и   доказывает свою  позицию ошибочную. :-)

Да, похоже шишек набил.

 
Актер:

Значит мизерным лотом робят. Вообще, еще надо доказать что там мартин, история сделок обычно закрыта.

а то не видно - см. отбив сопли на увеличенных объемах.
 
Roman Shiredchenko:
а то не видно - см. отбив сопли на увеличенных объемах.
Сопли могут быть простым пересиживанием. Там сопли не по балансу как в тестере, а по эквити. Если входит большим лотом, то это и есть сопля, чем больше лот, тем глубже. С чего взял, что это обязательно мартин. В свое время так было у инвизибла вроде, он вошёл ошибочно на Франке и не угадал, чиф пошел пробивать второе и третье дно, форс-мажор был по нему тогда. Ну и все наблюдали эту соплю, заламывая локти, пока франк не отыграл обратно.
 
Актер:
Сопли могут быть простым пересиживанием. Там сопли не по балансу как в тестере, а по эквити. Если входит большим лотом, то это и есть сопля, чем больше лот, тем глубже. С чего взял, что это обязательно мартин. В свое время так было у инвизибла вроде, он вошёл ошибочно на Франке и не угадал, чиф пошел пробивать второе и третье дно, форс-мажор был по нему тогда. Ну и все наблюдали эту соплю, заламывая локти, пока франк не отыграл обратно.

да тож это видал - он там на серебре сидел -  тоже был с ним... пока не слил...

Но здесь ИМХО - явное мартини...

 
Насчёт набивания шишек я вам так скажу. Вы че все такими умниками прикидываетесь, типа у вас чего-то есть что ли? Вы просто не хотите принять реальность, ни у кого никогда ничего не будет, чтоб зарабатывало стабильно больше чем теряло. И точка. Кто будет говорить обратно, как наш дед, тот редиска и нехороший человек, ибо лжет. И дело не в мартышке только, а вообще в форе как индустрии по отьему денег у населения. Если на фонде ещё можно вложиться и держать, вылезти в портфеле, то здесь чистая рулетка, причем слив по спреду гарантирован, зависит от времени. Если только рассматривать как сорвал куш и ушел, то может иногда прокатит. Но и в этом случае чаще из жадности человек возвращается и дилер забирает свое с прибылью. Получается вы для него как инвестиция, он вложился в вас, отдав небольшой выигрыш, зная, что вы вернётесь и он заработает ещё больше. Такова правда жизни. И дело не в шишках, просто у кого-то хватает мозгов это понять (как произошло со старичками здешними), а кто-то вечно молодой раздолбай, вечно ищущий халяву. Но в этом мире не приходит ничего из ниоткуда и не уходит в никуда. Есть лохи (жертвы), а есть крупье. Вот здесь остались одни лохи. Хотя есть ещё третья категория, товарищи зарабатывают продавая лохам всякие гральные инструменты, для прогеров вобщем здесь кормушка.
 
Был за все время один честный брокер - РВД, открыл его бывший трейдер. Но и он после перестал перекрывать по маркету сделки и все сливы трейдунов начал оставлять себе. Вскоре после этого закрылся, не смогло даже это его вытянуть, что-то с перекрытием намухлевал и ушел в большой минус. А вот Альпы живут до сих пор, видимо за счёт паммов, это ещё то большое разводилово.
 
Актер:
Был за все время один честный брокер - РВД, открыл его бывший трейдер. Но и он после перестал перекрывать по маркету сделки и все сливы трейдунов начал оставлять себе. Вскоре после этого закрылся, не смогло даже это его вытянуть, что-то с перекрытием намухлевал и ушел в большой минус. А вот Альпы живут до сих пор, видимо за счёт паммов, это ещё то большое разводилово.

щас РАНН форекс стартанул на МТ5 с марта по-моему. Там типа все чисто...

рвд - да - давно уже закрылся...

1...419420421422423424425426427428429430431432433...507
Новый комментарий