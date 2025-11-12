учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 426
чо вы кусаетесь?
читал всю перебранку
так и не понял кто чем и как торгует и чем дорожит
по моему оба в поисках пока
я вам скажу кратко - если не лок то кто же, кто же если не лок?
;)
любой рынок - это самый что ни на есть лок
один купил, другой продал..... - это раз
треугольник - это тоже лок - это два
28 пар - это полный финиш, но такой клубочный лок, ппц
ну и вот они родненькие треугольнички:
лучше разберитесь с локами, что они дают и не парьте мозги друг другу
лок - основа любой нормальной стратегии
Значит мизерным лотом робят. Вообще, еще надо доказать что там мартин, история сделок обычно закрыта.
да почитайте форум. никаким не мизерным - но огромным взял
много сделок там нет. лот огромный.
Актер, набив шишки, нашел Грааль. Распирает рассказать, а низяяя. Пар выпускает, ругаясь со всеми
похоже. уже не верит глазам, что на ПАММе можно делать красиво - см. ссыли. Все упирается и доказывает свою позицию ошибочную. :-)
Да, похоже шишек набил.
а то не видно - см. отбив сопли на увеличенных объемах.
Сопли могут быть простым пересиживанием. Там сопли не по балансу как в тестере, а по эквити. Если входит большим лотом, то это и есть сопля, чем больше лот, тем глубже. С чего взял, что это обязательно мартин. В свое время так было у инвизибла вроде, он вошёл ошибочно на Франке и не угадал, чиф пошел пробивать второе и третье дно, форс-мажор был по нему тогда. Ну и все наблюдали эту соплю, заламывая локти, пока франк не отыграл обратно.
да тож это видал - он там на серебре сидел - тоже был с ним... пока не слил...
Но здесь ИМХО - явное мартини...
Был за все время один честный брокер - РВД, открыл его бывший трейдер. Но и он после перестал перекрывать по маркету сделки и все сливы трейдунов начал оставлять себе. Вскоре после этого закрылся, не смогло даже это его вытянуть, что-то с перекрытием намухлевал и ушел в большой минус. А вот Альпы живут до сих пор, видимо за счёт паммов, это ещё то большое разводилово.
щас РАНН форекс стартанул на МТ5 с марта по-моему. Там типа все чисто...
рвд - да - давно уже закрылся...