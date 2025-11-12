учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 428

Ещё один умника из себя строит) ну капец какой важный, а жопу так же как все наверное вытирает...
И я тебе не приятель, ок?

Я вижу ты с целым миром готов сражаться. Сколько злобы! На всех хватает. Видно жизнь по тебе катком прошлась, сочувствую. Думай о здоровье и сдерживай свои нервы, иначе язвы желудка или пищевода не миновать.

 
Дибилы, каток это у вас в одном месте, тупые как валенки, лучше промолчите, сойдете за умного.
 
Чушь, нет никакой тайны, есть только вверх и вниз минус издержки, даже ребенку понятно.

Никто не может понять, это не разочарование, это утверждение, это вы просто не можете ещё допетрить, потому что отрицаете реальность, она для вас слишком сурова, потому что в ней надо работать ручками и в поте лица. Тогда будут "приращения и распределения" в вашем кармане. Деду ещё простительно, он утешается вечерами, а вам нет. Работать, идите работать, бездельники!

дык работаю ужо по специальности в сфере IT - ГЛОНАСС  - двигаем на тендерах по РОССИИ - бортовое навигационное оборудование. ПАО ГАЗПРОМ все делали на 1 млрд контракты в этом году закончили... Контора - не я. Меня пригласили - позже - как их подняли с 2018 года. Тендерных много там "полегло", на премию кинули, взяли сразу после определения конторы победителем закупки. Вот щас там - аукционю по линейке услуг ГЛОНАСС.


угол 70 градусов

70 градусов

 
дык работаю ужо по специальности в сфере IT - ГЛОНАСС  - двигаем на тендерах по РОССИИ - бортовое навигационное оборудование. ПАО ГАЗПРОМ все делали на 1 млрд контракты в этом году закончили... Контора - не я. Меня пригласили - позже - как их подняли с 2018 года. Тендерных много там "полегло", на премию кинули, взяли сразу после определения конторы победителем закупки. Вот щас там - аукционю по линейке услуг ГЛОНАСС.

Это сопли не Мартина, обычный попадос, пошел ва-банк большим лотом, чуть не слил, пронесло. Это зашквар, его уже понесло, ему пофиг даже теперь на свой устав, он на лошках больше рубит, показывая им доходность. 
 
Ты как-то в диссонансе со свое аватаркой. На ней денди, а ты ругаешься, как маргинал. Вот подыскал тебе подходящую, поменяй.)


 
Дык на тебя в реале наверное и посмотреть страшно, лучше не показывайся, этот мужичок ещё красавчик.
А ругаюсь я ещё в лайт-версии. Рома у нас по этому делу.
 
Не хочешь? Зря, было бы гармоничное сочетание. Да и все бы боялись с тобой связываться.

Я тут как то выкладывал своё фото на отдыхе. Роман видел и может подтвердить, что я совсем не страшный, а вполне даже благообразный старичок. Но, спортивного типа, и способный за себя постоять, так как в молодости занимался разными видами спорта.)

 
Бояться меня будут только лгуны как ты. Тебя я уже всем показал, так что можешь портить воздух дальше своими картинками, серьезно их уже никто не воспринимает. Так что моя цель достигнута.
 
Бояться тебя? Не смеши людей. В моём возрасте уже и смерти не боятся. Что касается нашего диалога, то уверен, что умный сделает правильные выводы, кто прав. А выводы тупиц, вроде тебя, меня не интересуют.

 

Я только согласен с тем, что если с ходу, то да - рынок отожмет бабосы не парясь, и выпнет с рынка пинками на завод.

Поэтому задачка не из простых, весьма.

Однако решаема.

Естественно что индикаторам в этом решении места нет.

Мульон раз уже писал на форуме - изучите для начала принцип отжима денег.

Я например вдоль и поперек изучил работу СМЕ и МОЕХ.

Там не торговал, просто смотрел на объемы, смотрел что происходит с ценой, каким образом она формируется, куда бегает и зачем.

И после этого, года 4 рожал стратегию, которая копирует работу биржи.

Даже зная что должно получиться, алгоритмизировать такое - это жесть, потому что алгоритм у них сверх-опытный, по крайней мере так кажется некоторое продолжительное время ;)

