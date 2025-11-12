учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 415
В выходные сделал новый усреднитель. Тест на EURUSD с 01.01.2017 г. показал, что никакие катаклизмы рынка не помешали советнику неуклонно наращивать депозит.
Количество сделок не слишком большое, поэтому и прибыль умеренная. Есть ещё над чем поработать. Можно добавить ещё несколько сигналов по разным стратегиям. Хотя может то, что прибыль умеренная это и не так уж плохо. А то ведь можно оказаться в ситуации, в которой оказался Раджа из мультфильма.)))
На демо был он уже?
Нет. Демо не использую, обычно после тестера ставлю на центовый реал. Но пока не поставил, так как продолжаю работу по улучшению качественных показателей.
Как и планировал ранее, для увеличения количества сделок и прибыли, добавил дополнительные сигналы по разным стратегиям. И вот что получилось. Тест с 01.01.2017 г. на евро.
Как видите количество сделок и прибыль увеличились более, чем в 2 раза. Запланированная цель достигнута, можно с понедельника ставить для тестирования на центовый реал. В советнике предусмотрена фиксация убытка при уровне просадки 28%.
Поздравляю!!! У вас как всегда запредельные значения по прибыльности и мат ожиданию!!! :-)
В советнике предусмотрена фиксация убытка при уровне просадки 28%.
Такая просадка у любой мартышки будет почти сразу, если посчитать ее верно. Но если считать разностью от максимальной бумажной эквити, то что-ж, сладкий самообман не запрещен.
Подогнали на данном периоде до нельзя. Прогоните теперь чуть раньше, с теми же настройками, например с мая 2014-го, и карточный домик рассыпется.Что интересно, даже при благоприятном исходе, если допустить его теоретически, за эти 3,5 года вы заработали бы 780 долларов)) Конечно, запредельная мечта, мне кажется больше электроэнергии сожжете за это время. Такие они, мартышкоискатели, бедолаги...
Братцы - селяни, интересует, как возможно да, то есть мартинить переворотноым, там не важно - усреднять, типа как в Альпах с 300 бакинских ПАММ, какой там возможен канал для торгов? Раньше тут смотрел - у меня не выходил каменный цветок.
А он нужен... :-)
Картинки для примера выложу....
Вопрос как с 300 усреднять и мартинить пеерворотным? Просьба за мартини не отправлять - употребляю.
вот к примеру рис - там не важна с какой он начал да - там просто картинка интересна - как рисовать с 300 бакинских - ну с пятисот...
ЗА ХОЛСТОМ ТОЖ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ - САМ БАБЛЕЦО РИСОВАТЬ КРАСИВО УМЕЮ.
ПЫСЫ для ОСОБО одаренных модераторов - это НЕ РЕКЛАМА, НО ПРЯМОЙ ИНТЕРЕС!!!!!!!!!!!!!
ЭТО ПРОСТО КАРТИНКА - НЕ НАДО К НЕЙ ТРЕБОВАТЬ ПОДВАЛ И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ - Я САМ НЕ ЗНАЮ ОТКУДА ОНА.
К сожалению у меня на рабочем реальном счёте котировки начинаются с 27 апреля 2016 г. А закачивать чужие котировки что-то нет желания. Вот прогнал с 01.05.2016 г. и остановил 07.02.2017 г. Результат такой:
Что касается заработка, то я надеюсь, что вы осведомлены, что заработок зависит от вложенных средств и что советники можно использовать не только на центовых счетах.
Зря, именно с 05.2014 хороший безоткатный тренд, уверен, дело не в котировках, а именно в нем.
Надеюсь и я, что никто и никогда в здравом уме не поставит мартына на настоящие деньги. Так что вечно вам смотреть на центы и представлять по ночам, что это доллАры))
И что? Допустим потеряю 28%? Это же не смертельно. Важно, чтобы советник зарабатывал больше, чем терял. А это можно будет узнать, когда советник поработает хотя бы год. Что касается ваших пророчеств, то могу сказать, что вы, ввиду вашей низкой квалификации, на роль Пророка и Гуру не годитесь, хотя и пытаетесь снискать себе на форуме лавры "неистового Виссариона".)))
...
Надеюсь и я, что никто и никогда в здравом уме не поставит мартына на настоящие деньги. Так что вечно вам смотреть на центы и представлять по ночам, что это доллАры))
Знающие люди говорят, что на многих ПАММах используются советники с мартингейлом. Тем не менее там крутятся немалые деньги. К тому же понятие "настоящие деньги" понятие относительное. Для кого-то щи слишком жидкие, а для кого-то бриллианты слишком мелкие.