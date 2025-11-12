учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 353
короче не выдержал и на другом компе зашёл по всем валютам --- посмотрим что выйдет
khorosh - переведите мне сову на 5-ку ... по старой дружбе ...
Зачем его переводить, он ведь торгует по одной паре. А сигналы(расчёты) можно взять со всех пар и в тестере мт4
надо на мультивалютке попробовать ...
короче закрыл так
всё = пошёл спать = считаю теорему доказанной ....
К сожалению mql5 тоже не знаю, работаю только на МТ4.
какие мы с Вами "не образованные" ))))))))))
КЛАССИКА
короче в том что робот простоит года и сделает 200% я уверен - только у меня нет лишнего года это проверить...
поэтому я решил переоптимизироваться под агрессивный метод на 15 минутном тф ...
цель - удвоение за месяц ....
Может тогда хоть на центовый счёт поставить, а то с демо прибыль вывести наверное не получится
не - хватит - я уже столько ставил на центовый счёт что пока желания не имею ....
с уважением.