учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 353

Новый комментарий
 

короче не выдержал и на другом компе зашёл по всем валютам --- посмотрим что выйдет

ййй

 
elmucon:
khorosh - переведите мне сову на 5-ку ... по старой дружбе ... 

Зачем его переводить, он ведь торгует по одной паре. А сигналы(расчёты) можно взять со всех пар и в тестере мт4

 
Vitaly Muzichenko:

Зачем его переводить, он ведь торгует по одной паре. А сигналы(расчёты) можно взять со всех пар и в тестере мт4


надо на мультивалютке попробовать ... 

 

короче закрыл так

иии

всё = пошёл спать = считаю теорему доказанной .... 

 
elmucon:
khorosh - переведите мне сову на 5-ку ... по старой дружбе ... 
К сожалению mql5 тоже не знаю, работаю только на МТ4.
 
khorosh:
К сожалению mql5 тоже не знаю, работаю только на МТ4.

какие мы с Вами "не образованные" ))))))))))

 

                                                                           КЛАССИКА                                                                      

классика


короче в том что робот простоит года и сделает 200% я уверен - только у меня нет лишнего года это проверить...

поэтому я решил переоптимизироваться под агрессивный метод на 15 минутном тф ...

цель - удвоение за месяц .... 

 
elmucon:

                                                                           КЛАССИКА                                                                      

короче в том что робот простоит года и сделает 200% я уверен - только у меня нет лишнего года это проверить...

поэтому я решил переоптимизироваться под агрессивный метод на 15 минутном тф ...

цель - удвоение за месяц .... 

Может тогда хоть на центовый счёт поставить, а то с демо прибыль вывести наверное не получится
 
Vitaly Muzichenko:
Может тогда хоть на центовый счёт поставить, а то с демо прибыль вывести наверное не получится

не - хватит  - я уже столько ставил на центовый счёт что пока желания не имею ....

 
elmucon:

                                                                           КЛАССИКА                                                                      


короче в том что робот простоит года и сделает 200% я уверен - только у меня нет лишнего года это проверить...

поэтому я решил переоптимизироваться под агрессивный метод на 15 минутном тф ...

цель - удвоение за месяц .... 

Vitaly Muzichenko:
Может тогда хоть на центовый счёт поставить, а то с демо прибыль вывести наверное не
логично , закинуть туда 1$  и через год работы советника будет 4096$ чем не результат. а там глядишь, можно и по 4к зелени снимать каждый месяц.

с уважением.

1...346347348349350351352353354355356357358359360...507
Новый комментарий