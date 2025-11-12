учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 352

по ходу я опять на ванговал...

Канадец рванул вверх, японец хоть и проспал но догнал канадца, а евро австралиец и новозеландец послушно склонили головы перед спринтом канадца

Вангую дальше - если австралиец и новозеландец пройдут свои машки еврик сильно кинет вниз ...

пара

 
Andrey Kisselyov:

корреляция на разных тф разная, так что это не то, с чем можно работать по моему мнению со временем она меняется, как я уже сказал выше торговать можно что угодно, по какому угодно сигналу, лишь бы этот сигнал давал достаточную точность входа при которой вы получаете профит.

надеюсь  я вам смог показать на скринах в течении суток что такое корреляция и как она работает? а за таймфреймы - это вообще отдельный базар ...

есть скрипты для вычисления лучшей корреляции, лучших пар и лучших тф но мне это не надо если интересно ищите в код базе ... 

а про изменение корреляции - это вообще по ходу бред так как все валюты связанны между собой крос парами и при движении одной валюты это неминуемо сказывается на движении другой .... 

 
elmucon:

добрый день. я вспомнил как называется ваш вид торговли, это торговля по поводырям и с корреляцией она никак не связана, корреляция нужна при торговле парным трейдингом или ему подобными на расхождение и схождение инструментов.


торговля по поводырям основана на том, что когда какой либо инструмент начинает идти вверх или вниз, то следом за ним начинает двигаться в том же направлении другой инструмент.
у вас это все дело завязано на 4 валютных парах, сигналы по которым вы обобщаете и при общем сигнале покупаете или продаете.что не лишено смысла, 4 пары идут в одном направлении, как следствие евро идет следом или возможно немного опережает(если движение начато  именно с нее).

с уважением.

P.S. в торговле по поводырям важно определить какой инструмент ведущий а какой ведомый, в вашем случае вы можете сравнить все пары с USD и определить при какой поводыре сигнал наиболее хорош. потом добавлять другие инструменты увеличивая надежность поступаемых сигналов.
 
Andrey Kisselyov:

с уважением.


не буду с Вами спорить за название - только я говорю (исходя из прочитанного) что это корреляция коей есь как минимум два вида а именно прямая и обратная - здесь представлены оба вида для "логического выравнивания плеча" 

поэтому и 4 валюты ... 

а так как хотите так и называйте ... замечу что читал я это лет так семь назад и тогда она работала и сейчас по ходу работает ... 

хотя на всё божья воля...

 

Ну вобщем как и ванговал - еврик в низ

Чую на следующем часе робот продаст

sell

 
Andrey Kisselyov:


P.S. в торговле по поводырям важно определить какой инструмент ведущий а какой ведомый, в вашем случае вы можете сравнить все пары с USD и определить при какой поводыре сигнал наиболее хорош. потом добавлять другие инструменты увеличивая надежность поступаемых сигналов.

ну вот сегодня откровенно было видно что канадец паровозил, австралиец и новозеландец подтверждали а жертвы были евро и японец ... ничего сложного (наверное ... )

не умею на мt5 писать а учить лень - хочу мультивалютно попробовать  в тестере, а в 4-ке нет такого ... просто вынуждают опять за учебники .... 

смогёш код под 5-ку адаптировать (тот что есть) а мультик я уже допишу (думаю допетрю) ? там компилятор 100 ошибок выкидывает ...

 

робот не продал - не дотянулись австралиец и новозеландец

а судя по канадцу и японцу падение еврика закончилось - намечается разворот на бай

правда робот купит не скоро ... руки чешутся ордеров наставить ... ну для чистоты эксперимента держусь ... 

бай

 
elmucon:

ну вот сегодня откровенно было видно что канадец паровозил, австралиец и новозеландец подтверждали а жертвы были евро и японец ... ничего сложного (наверное ... )

не умею на мt5 писать а учить лень - хочу мультивалютно попробовать  в тестере, а в 4-ке нет такого ... просто вынуждают опять за учебники .... 

смогёш код под 5-ку адаптировать (тот что есть) а мультик я уже допишу (думаю допетрю) ? там компилятор 100 ошибок выкидывает ...

есть библиотеки для конвертации кода, копируешь код мт4 вставляешь его в сову мт5 и подключаешь библиотеку для переводу нужных функций.
я думаю сам справишься. или игрушку такую во фрилансе закажи, сделают.

с уважением.
 
Andrey Kisselyov:
есть библиотеки для конвертации кода, копируешь код мт4 вставляешь его в сову мт5 и подключаешь библиотеку для переводу нужных функций.
я думаю сам справишься. или игрушку такую во фрилансе закажи, сделают.

с уважением.

не - я заказывать точно не буду ...

а библиотеки я уже пробовал - лажа ...

ладно - сам справлюсь ... 

ну спасибо что не отказал :))))

может стохастиком своим поделишься - интересно его в мой мартин воткнуть - я никому не дам - отвечаю !!!

я уж точно скажу - работает он или нет 

а заработает (хоть Вы и не любите) я вам робота подогрею ... (хотя вы и сами можете)

 
khorosh:

khorosh - переведите мне сову на 5-ку ... по старой дружбе ... 
