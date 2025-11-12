учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 352
по ходу я опять на ванговал...
Канадец рванул вверх, японец хоть и проспал но догнал канадца, а евро австралиец и новозеландец послушно склонили головы перед спринтом канадца
Вангую дальше - если австралиец и новозеландец пройдут свои машки еврик сильно кинет вниз ...
корреляция на разных тф разная, так что это не то, с чем можно работать по моему мнению со временем она меняется, как я уже сказал выше торговать можно что угодно, по какому угодно сигналу, лишь бы этот сигнал давал достаточную точность входа при которой вы получаете профит.
надеюсь я вам смог показать на скринах в течении суток что такое корреляция и как она работает? а за таймфреймы - это вообще отдельный базар ...
есть скрипты для вычисления лучшей корреляции, лучших пар и лучших тф но мне это не надо если интересно ищите в код базе ...
а про изменение корреляции - это вообще по ходу бред так как все валюты связанны между собой крос парами и при движении одной валюты это неминуемо сказывается на движении другой ....
добрый день. я вспомнил как называется ваш вид торговли, это торговля по поводырям и с корреляцией она никак не связана, корреляция нужна при торговле парным трейдингом или ему подобными на расхождение и схождение инструментов.
P.S. в торговле по поводырям важно определить какой инструмент ведущий а какой ведомый, в вашем случае вы можете сравнить все пары с USD и определить при какой поводыре сигнал наиболее хорош. потом добавлять другие инструменты увеличивая надежность поступаемых сигналов.
торговля по поводырям основана на том, что когда какой либо инструмент начинает идти вверх или вниз, то следом за ним начинает двигаться в том же направлении другой инструмент.
у вас это все дело завязано на 4 валютных парах, сигналы по которым вы обобщаете и при общем сигнале покупаете или продаете.что не лишено смысла, 4 пары идут в одном направлении, как следствие евро идет следом или возможно немного опережает(если движение начато именно с нее).
с уважением.
не буду с Вами спорить за название - только я говорю (исходя из прочитанного) что это корреляция коей есь как минимум два вида а именно прямая и обратная - здесь представлены оба вида для "логического выравнивания плеча"
поэтому и 4 валюты ...
а так как хотите так и называйте ... замечу что читал я это лет так семь назад и тогда она работала и сейчас по ходу работает ...
хотя на всё божья воля...
Ну вобщем как и ванговал - еврик в низ
Чую на следующем часе робот продаст
P.S. в торговле по поводырям важно определить какой инструмент ведущий а какой ведомый, в вашем случае вы можете сравнить все пары с USD и определить при какой поводыре сигнал наиболее хорош. потом добавлять другие инструменты увеличивая надежность поступаемых сигналов.
ну вот сегодня откровенно было видно что канадец паровозил, австралиец и новозеландец подтверждали а жертвы были евро и японец ... ничего сложного (наверное ... )
не умею на мt5 писать а учить лень - хочу мультивалютно попробовать в тестере, а в 4-ке нет такого ... просто вынуждают опять за учебники ....
смогёш код под 5-ку адаптировать (тот что есть) а мультик я уже допишу (думаю допетрю) ? там компилятор 100 ошибок выкидывает ...
робот не продал - не дотянулись австралиец и новозеландец
а судя по канадцу и японцу падение еврика закончилось - намечается разворот на бай
правда робот купит не скоро ... руки чешутся ордеров наставить ... ну для чистоты эксперимента держусь ...
ну вот сегодня откровенно было видно что канадец паровозил, австралиец и новозеландец подтверждали а жертвы были евро и японец ... ничего сложного (наверное ... )
не умею на мt5 писать а учить лень - хочу мультивалютно попробовать в тестере, а в 4-ке нет такого ... просто вынуждают опять за учебники ....
смогёш код под 5-ку адаптировать (тот что есть) а мультик я уже допишу (думаю допетрю) ? там компилятор 100 ошибок выкидывает ...
я думаю сам справишься. или игрушку такую во фрилансе закажи, сделают.
с уважением.
есть библиотеки для конвертации кода, копируешь код мт4 вставляешь его в сову мт5 и подключаешь библиотеку для переводу нужных функций.
не - я заказывать точно не буду ...
а библиотеки я уже пробовал - лажа ...
ладно - сам справлюсь ...
ну спасибо что не отказал :))))
может стохастиком своим поделишься - интересно его в мой мартин воткнуть - я никому не дам - отвечаю !!!
я уж точно скажу - работает он или нет
а заработает (хоть Вы и не любите) я вам робота подогрею ... (хотя вы и сами можете)