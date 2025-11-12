учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 351
Вот включил вчера ночью, посмотрим что получится
три ордера - все в плюс
последний закрылся из за того что канадец против шерсти пошёл
ща еврик следом в низ пойдёт
короче - робот торгует по евро глядя на AUD, NZD,CAD,JPY - на сам еврик не смотрит...
выглядит в тестере это так
Там не только канадец пошёл против шерсти, новозеландец и австралиец тоже.
нет - не так - изменения сигнала произошло в указанном на скрине кружочке
по сути канадец с середины дня попёр против шерсти - должен был идти в низ ...
кстати - ситуация поменялась - походу на следующем баре в 10-00 мск робот купит еврик ...
наверняка будет сначала откат по бару а может быть двух но потом продавит вверх (я так думаю)
Интересная машина.) Посмотрим сколько успеет заработать. При удвоении депозита выводить будете?
так это же демка )))))))))
а так нет - только 1000% - потом вывод половины ....
Возникла опасность - канадец опять против шерсти гребёт и не даёт еврику подняться выше
следите за канадцем - если рванёт вниз то еврик выстрелит вверх,
если пересечёт машку вверх - то это как минимум конец сегодняшнего движения еврика вверх...
вобщем робот закрылся так как сигнал потерян - дальнейшее движение пока не известно - японец спит - не реагирует ...
для продажи евро нужно дождаться начало движения японца вверх...
для покупки евро нужно дождаться движения канадца вниз...
Сигнальная часть этого робота - попробуйте в своих экспертах
функция возвращает 1 на покупку евро, -1 на продажу, 0 при отсутствии сигнала. и 2 при ошибке синхронизации графиков ...
