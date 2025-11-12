учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 351

elmucon:

Вот включил вчера  ночью, посмотрим что получится

три ордера - все в плюс

последний закрылся из за того что канадец против шерсти пошёл

ща еврик следом в низ пойдёт

короче - робот торгует по евро глядя на AUD, NZD,CAD,JPY - на сам еврик не смотрит...

выглядит в тестере это так


Там не только канадец пошёл против шерсти, новозеландец и австралиец тоже.
 
нет - не так - изменения сигнала произошло в указанном на скрине  кружочке

по сути канадец с середины дня попёр против шерсти - должен был идти в низ ...



кстати  - ситуация поменялась - походу на следующем баре в 10-00 мск робот купит еврик ...


yyy


наверняка будет сначала откат по бару а может быть двух но потом продавит вверх (я так думаю)


ууу

 
Интересная машина.) Посмотрим сколько успеет заработать. При удвоении депозита выводить будете?
 
так это же демка )))))))))

а так нет - только 1000% - потом вывод половины ....

 
Виноват, не обратил внимания.)
 

Возникла опасность - канадец опять против шерсти гребёт и не даёт еврику подняться выше

следите за канадцем - если рванёт вниз то еврик выстрелит вверх, 

если пересечёт  машку вверх - то это как минимум конец сегодняшнего движения  еврика вверх... 

1445

 

вобщем робот закрылся так как сигнал потерян - дальнейшее движение пока не известно - японец спит - не реагирует ...

для продажи евро нужно дождаться начало движения японца вверх...

для покупки евро нужно дождаться движения канадца вниз...

трт

 

Сигнальная часть этого робота - попробуйте в своих экспертах

// +----------------------------------------------------------------------+
// входные параметры                                                      |
// +----------------------------------------------------------------------+
      input int MA               = 20;             // Периуд MA
      input int Sdvig            = 0;              // Cдвиг MA
// +----------------------------------------------------------------------+
// функция направления торговли                                           |
// +----------------------------------------------------------------------+    
int CheckSig(){
    int l_dn = 0, l_up = 0;
    int BarShift_AUDUSD, BarShift_NZDUSD, BarShift_USDCAD, BarShift_USDJPY;
    BarShift_AUDUSD = iBarShift("AUDUSD",0,Time[1],true); if(BarShift_AUDUSD <= 0) return(2);
    BarShift_NZDUSD = iBarShift("NZDUSD",0,Time[1],true); if(BarShift_NZDUSD <= 0) return(2);
    BarShift_USDCAD = iBarShift("USDCAD",0,Time[1],true); if(BarShift_USDCAD <= 0) return(2);
    BarShift_USDJPY = iBarShift("USDJPY",0,Time[1],true); if(BarShift_USDJPY <= 0) return(2);
    if(iClose("AUDUSD",0,BarShift_AUDUSD) > iMA("AUDUSD",0,MA,Sdvig,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,BarShift_AUDUSD)) l_up ++;
    if(iClose("AUDUSD",0,BarShift_AUDUSD) < iMA("AUDUSD",0,MA,Sdvig,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,BarShift_AUDUSD)) l_dn ++;
    if(iClose("NZDUSD",0,BarShift_NZDUSD) > iMA("NZDUSD",0,MA,Sdvig,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,BarShift_NZDUSD)) l_up ++;
    if(iClose("NZDUSD",0,BarShift_NZDUSD) < iMA("NZDUSD",0,MA,Sdvig,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,BarShift_NZDUSD)) l_dn ++;
    if(iClose("USDCAD",0,BarShift_USDCAD) < iMA("USDCAD",0,MA,Sdvig,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,BarShift_USDCAD)) l_up ++;
    if(iClose("USDCAD",0,BarShift_USDCAD) > iMA("USDCAD",0,MA,Sdvig,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,BarShift_USDCAD)) l_dn ++;
    if(iClose("USDJPY",0,BarShift_USDJPY) < iMA("USDJPY",0,MA,Sdvig,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,BarShift_USDJPY)) l_up ++;
    if(iClose("USDJPY",0,BarShift_USDJPY) > iMA("USDJPY",0,MA,Sdvig,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,BarShift_USDJPY)) l_dn ++;
    if(l_up == 4)return( 1);
    if(l_dn == 4)return(-1); 
return(0);
}
// +----------------------------------------------------------------------+

функция возвращает 1 на покупку евро, -1 на продажу, 0 при отсутствии сигнала. и 2 при ошибке синхронизации графиков ...

[Удален]  
Здорово!
 
Спасибо, попробую.
