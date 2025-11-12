учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 436
Вот где расплывчатый спам, ни одной полезной мысли, а строит из себя умника.
тварисч, ты знаешь чо такое СМЕ, какие таблички они кажут?
я анализировать за Вас это не собираюсь, т.к. прошел уже это все.
если Вам нужно понимание основ торговли, то вперед и с песней.
да блин ;))))
модель нарисуйте и перед Вами откроется мир торговли как на духу
;)
просто ты сам себе противоречишь, цитирую:
тут куча почему
почему вверх пошли, почему вниз?
сначала нужно найти ответы на эти вопросы
и
моей системе не требуются ответы на эти вопросы
Какую тебе модель нарисовать, такую?
не переживай
практическая теория и то что она потом выплюнет(стртегия то бишь) - это будет небо и земля
но без этих знаний ничо не получится
нет, ну можно конечно в дрызг выпарить себе мозг написанием и переписыванием разного рода стратегий, как угодно как бы ...
но без этих знаний ничо не получится
А эти знания есть только у него, обращайтесь в личку, он подскажет, дело лишь в "правильном" брокере.
А эти знания есть только у него, обращайтесь в личку, он подскажет, дело лишь в "правильном" брокере.
и там не расскажу
сами изучайте
тем временем на EURUSD
точнее несогласованные объёмы, которые не пролезают в бутылочное горлышко всяких CME
биржа - это мелкий опт. В неё требуемые объёмы не влезают и реализуются частями, понятие Filling знакомо ? вот примерно оно, только для лотов от 100000 (десятикратных)
Конечно, ключевое слово "изучайте", ну и несите ваши денюжки...
кто с тебя денюжки просит?
говорю же - демки за глаза
;)