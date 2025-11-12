учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 436

Новый комментарий
 
Лекарь Центозависимых:
Вот где расплывчатый спам, ни одной полезной мысли, а строит из себя умника.

тварисч, ты знаешь чо такое СМЕ, какие таблички они кажут?

я анализировать за Вас это не собираюсь, т.к. прошел уже это все.

если Вам нужно понимание основ торговли, то вперед и с песней.

 
Renat Akhtyamov:

да блин ;))))

модель нарисуйте и перед Вами откроется мир торговли как на духу

;)

просто ты сам себе противоречишь, цитирую:

тут куча почему

почему вверх пошли, почему вниз?

сначала нужно найти ответы на эти вопросы

и

моей системе не требуются ответы на эти вопросы

Упс..
 
Renat Akhtyamov:

да блин ;))))

модель нарисуйте и перед Вами откроется мир торговли как на духу

;)

Какую тебе модель нарисовать, такую?

 
Maxim Kuznetsov:

просто ты сам себе противоречишь, цитирую:

и

Упс..

))) +1000

 
Maxim Kuznetsov:

просто ты сам себе противоречишь, цитирую:

и

Упс..

не переживай

практическая теория и то что она потом выплюнет(стртегия то бишь) - это будет небо и земля

но без этих знаний ничо не получится

нет, ну можно конечно в дрызг выпарить себе мозг написанием и переписыванием разного рода стратегий, как угодно как бы ...

 
Renat Akhtyamov:


но без этих знаний ничо не получится

А эти знания есть только у него, обращайтесь в личку, он подскажет, дело лишь в "правильном" брокере.

 
Лекарь Центозависимых:

А эти знания есть только у него, обращайтесь в личку, он подскажет, дело лишь в "правильном" брокере.

и там не расскажу

сами изучайте

 

тем временем на EURUSD

точнее несогласованные объёмы, которые не пролезают в бутылочное горлышко всяких CME

биржа - это мелкий опт. В неё требуемые объёмы не влезают и реализуются частями, понятие Filling знакомо ? вот примерно оно, только для лотов от 100000 (десятикратных)

 
Renat Akhtyamov:

и там не расскажу

сами изучайте

Конечно, ключевое слово "изучайте", ну и несите ваши денюжки...

 
Лекарь Центозависимых:

Конечно, ключевое слово "изучайте", ну и несите ваши денюжки...

кто с тебя денюжки просит?

говорю же - демки за глаза

;)

1...429430431432433434435436437438439440441442443...507
Новый комментарий