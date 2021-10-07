Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 504
Можно но с учётом того что доходность всё равно скачет заметно больше размера безрисковой ставки то и нет особого смысла чтобы она там была.
Нужно знать условно-средний наклон (который на самом деле всегда плавает) и доверительные интервалы для пучка вероятных эквитей, чтобы знать теор.макс.просадку и период безубыточности
Вполне очевидно что в нашем ритейл-форексе безрисковая ставка в реальности может быть только нулевой) Но как она считается в МТ не знаю и вряд ли кто расскажет) И это правильно - всегда должна быть интрига и ритейл-форекс-трейдер всегда должен находиться в состоянии лёгкого изумления)
о чем Вы?
безрисковая ставка, это только тогда, когда деньги в торговлю не вкладываются, как например торгую я:
и больше никак !!!// одна из моих ТС
ну да
нюанс
только это желтое "только" не предел мечтаний
получилась двойная безрисковая ТС,
как бы риск ноль, причем этот ноль еще раз занулен
вобщем, сложно мне даже выразить словами
потому и Доктор выше против чтобы я рассказывал о такой стратегии
а скорее всего там ноль и стоит
ввел-вывел и думает что рисков нет
ну молодец чо сказать
такой-то гений рынка
😀😁😂🤣😃
кстати без шуток есть один сектант который именно это сейчас делает даже прикольно что будет 😁
возможно вы оба не читали одних и тех же книг по статистике
не обижайся пророк! ты всё равно хороший!
не, далеко не так
можно тупо делать копи паст на скрины и ржать, а можно и не тупить а вдуматься
;)
кстати без шуток есть один сектант который именно это сейчас делает даже прикольно что будет 😁
возможно вы оба не читали одних и тех же книг по статистике
не обижайся пророк! ты всё равно хороший!
еще один статмат...
не, это о втором и про тебя
меня не воодушевляет такое, выше писал
сидеть и ждать залет за СКО - это же тормозная и низкодоходная система:
ждать чего?
вероятности не равной 1?
зачем????
а если будем ждать некоего профита бесконечное время?
где же доходность????
не парь мне мозги, это крайне не мой подход к торговле
я торгую вероятность равную единице, всегда
последние разработки только такие!
поэтому статистику не пользую, она лесом.
и откровенно тебе скажу - учиться, учиться и еще раз учиться, пока не поймешь - что вероятность на рынке равная единице есть, причем такая стратегия не одна, а как минимум их три, с кардинально отличающимися теорией.
разница лишь в том, что из трех граалей самый крутой только один.
высокая доходность - это огромное количество сделок с огромным риском в день, и все в плюс
смотри на мои стейты внимательно, они все такие.
что вероятность на рынке равная единице есть, причем такая стратегия не одна, а как минимум их три, с кардинально отличающимися теорией.