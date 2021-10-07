Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 504

transcendreamer:

Можно но с учётом того что доходность всё равно скачет заметно больше размера безрисковой ставки то и нет особого смысла чтобы она там была.

Нужно знать условно-средний наклон (который на самом деле всегда плавает) и доверительные интервалы для пучка вероятных эквитей, чтобы знать теор.макс.просадку и период безубыточности

Вполне очевидно что в нашем ритейл-форексе безрисковая ставка в реальности может быть только нулевой) Но как она считается в МТ не знаю и вряд ли кто расскажет) И это правильно - всегда должна быть интрига и ритейл-форекс-трейдер всегда должен находиться в состоянии лёгкого изумления)

 
Aleksey Nikolayev:

о чем Вы?

безрисковая ставка, это только тогда, когда деньги в торговлю не вкладываются, как например торгую я:

и больше никак !!!

// одна из моих ТС
 
Renat Akhtyamov:

ну да

 
Aleksey Nikolayev:

нюанс

только это желтое "только" не предел мечтаний

получилась двойная безрисковая ТС,

как бы риск ноль, причем этот ноль еще раз занулен

вобщем, сложно мне даже выразить словами

потому и Доктор выше против чтобы я рассказывал о такой стратегии

 
Aleksey Nikolayev:

а скорее всего там ноль и стоит

 
Renat Akhtyamov:

ввел-вывел и думает что рисков нет

ну молодец чо сказать

такой-то гений рынка

😀😁😂🤣😃

 
Renat Akhtyamov:

кстати без шуток есть один сектант который именно это сейчас делает даже прикольно что будет 😁

возможно вы оба не читали одних и тех же книг по статистике

не обижайся пророк! ты всё равно хороший!

 
transcendreamer:

не, далеко не так

можно тупо делать копи паст на скрины и ржать, а можно и не тупить а вдуматься

;)

 
transcendreamer:

еще один статмат...

не, это о втором и про тебя

меня не воодушевляет такое, выше писал

сидеть и ждать залет за СКО - это же тормозная и низкодоходная система:

ждать чего?

вероятности не равной 1?

зачем????

а если будем ждать некоего профита бесконечное время?

где же доходность????

не парь мне мозги, это крайне не мой подход к торговле

я торгую вероятность равную единице, всегда

последние разработки только такие!

поэтому статистику не пользую, она лесом.

и откровенно тебе скажу - учиться, учиться и еще раз учиться, пока не поймешь - что вероятность на рынке равная единице есть, причем такая стратегия не одна, а как минимум их три, с кардинально отличающимися теорией.

разница лишь в том, что из трех граалей самый крутой только один.

высокая доходность - это огромное количество сделок с огромным риском в день, и все в плюс

смотри на мои стейты внимательно, они все такие.

 
Renat Akhtyamov:


Ты нашел ДЦ с кривыми котировками?
