Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 506
Никто и не сомневается в вашей способности много лет заниматься беспощадной ерундистикой 🤣
и потом выкладывать случайно положительные графики на удачных интервалах...
ведь можно не показывать на форуме слитые зарплаты и пенсии и кредиты и занятые у соседа в долг деньги 😁
Вы сударь догматик с гребенкой в руках
Нет же я нигилист, и этот как его... хаосит...
я конечно уважаю юмор, но не до такой же степени
;)
Аннигилист и пустотник - Voidborn)
«1118. Как на пустой, взирай ты на этот мир. Разрушив обычное понимание себя, ты поборешь и смерть. Владыка смерти не узрит того, кто так смотрит на мир.»
Сутта-нипата» (5.15)
-- отсутствие у феноменов (дхарм) самобытия (свабхава), или своего собственного, независимого от причин и условий существования: ни одна дхарма, ни один феномен не существует независимо от других, и не является самодостаточной сущностью
Совпадение :)
Я ночью так-же просматривал этот фонтан, буду пробовать его сделать во дворе. Ничего ранее о нём не слышал.
Как ни странно, работает, но помаленьку уж совсем) Игрушка в общем)
Да, проверил, ***полная :)
Нет, цель была сделать без насоса, но физику не обмануть
Суть в том, что вода при вытекании создаёт вакуум в ёмкости, значит с обратной стороны идёт вдув, в который можно подать воду и она потечёт по кругу.
Но увы, ёмкость на подаче должна быть выше, чем на выпуске.
Фонтан хотел по принципу кувшинов
А он не пробовал сливную трубу опустить в воду?
Тогда не будет подсоса воздуха из нее.