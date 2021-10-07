Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 506

transcendreamer:

Никто и не сомневается в вашей способности много лет заниматься беспощадной ерундистикой 🤣

и потом выкладывать случайно положительные графики на удачных интервалах...

ведь можно не показывать на форуме слитые зарплаты и пенсии и кредиты и занятые у соседа в долг деньги 😁

Вы сударь догматик с гребенкой в руках
 
Нет же я нигилист, и этот как его... хаосит...

 
я конечно уважаю юмор, но не до такой же степени

;)

 
Аннигилист и пустотник - Voidborn)

 

«1118. Как на пустой, взирай ты на этот мир. Разрушив обычное понимание себя, ты поборешь и смерть. Владыка смерти не узрит того, кто так смотрит на мир.»

Сутта-нипата» (5.15)


-- отсутствие у феноменов (дхарм) самобытия (свабхава), или своего собственного, независимого от причин и условий существования: ни одна дхарма, ни один феномен не существует независимо от других, и не является самодостаточной сущностью

 
Я ночью так-же просматривал этот фонтан, буду пробовать его сделать во дворе. Ничего ранее о нём не слышал.

Как ни странно, работает, но помаленьку уж совсем) Игрушка в общем)

 
Да, проверил, ***полная :)

 
Посмотри фонтаны Петергофа. Может какая-нибудь идея оттуда понравится.)

 
Нет, цель была сделать без насоса, но физику не обмануть

Суть в том, что вода при вытекании создаёт вакуум в ёмкости, значит с обратной стороны идёт вдув, в который можно подать воду и она потечёт по кругу.

Но увы, ёмкость на подаче должна быть выше, чем на выпуске.


Фонтан хотел по принципу кувшинов

 

 
Но увы, ёмкость на подаче должна быть выше, чем на выпуске.


 

А он не пробовал сливную трубу опустить в воду?

Тогда не будет подсоса воздуха из нее.

