Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 531
Я почитал и пошёл готовиться:)
Во всем нужна сноровка,
Закалка, тренировка.
Умейте выжидать,
Умейте нападать!
При каждой неудаче
Давать умейте сдачи
Иначе вам удачи не видать!
Окончание недели № 4. и Начало недели № 5.
вот ведь умеют люди себе льстить. Не отнять.
просадка 50%, осталось всего половина от начального, но рисуется 130% профит
по видимому, столь малый процент мутаций в бактериях обусловлен балансом между скоростью деления и размером популяции... очень интересно. будь мутаций больше, то возросла бы вероятность вырождения и гибели колонии.
для организмов, чья скорость воспроизведения невысока (как например у человека), требуется мутаций больше, так, по заверениям авторов фильма у человека это 10-15%.
в искусственных средах, таких как оптимизация функций и процессов, как показывает практика, наилучшим значением оказываются значения 30-40% мутаций (максимальная скорость достижения наилучших результатов) при условии, что обеспечен механизм "сброса", то есть случайное встряхивание процесса, или вброс "свежей крови", не позволяя популяции с одной стороны топтаться на месте и заставляет развиваться, а с другой стороны не позволяет упереться в одну из тупиковых ветвей развития.
жаль, что человеческое общество невозможно так же "встряхивать", но, впрочем, это было бы слишком негуманно.
ну что ж,
Мутации - тема сама по себе мутная и неоднозначная, во многом неопределённая.
мутная - потому что вероятностная. неопределённая - потому что никогда не известно заранее, какая именно мутация окажется полезной.
главное - избежать эффекта бутылочного горлышка в генофонде, иначе амба.
не меньшую роль в эволюции вообще и человека в частности играют простейшие организмы, живые и неживые, как то бактерии а особенно вирусы, делая генофонд разнообразнее и внося полезные изменения в ДНК. масштабная инфекция, поразившая наших предков 100 тысяч лет назад, способствовала дальнейшему эволюционному обособлению нашего вида, считают генетики, воскресившие в лаборатории два древних протеина.
а "браки" с неандертальцами и денисовцами внесли по разным оценкам до 4% генов (ответственных за иммунную систему), которые имеет современный человек, более выраженных у европейцев и азиатов.
Я думаю, что в отношении мутаций мутность, неоднозначность, неопределённость располагаются значительно глубже. Что является мутацией, а что мутацией не является. Что можно считать мутацией, а что мутацией считать нельзя. Является ли эта граница неизменной, или эта граница зависит от внешних и\или внутренних условий. И т.д. и т.п.