Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 531

Новый комментарий
 
Я почитал и пошёл готовиться:)
[Удален]  
Aleksei Stepanenko #:
Я почитал и пошёл готовиться:)

 

.

Во всем нужна сноровка,

Закалка, тренировка.

Умейте выжидать,

Умейте нападать!

При каждой неудаче

Давать умейте сдачи

Иначе вам удачи не видать!

[Удален]  

Окончание недели № 4.  и  Начало недели № 5.

 

.

 

вот ведь умеют люди себе льстить. Не отнять.

просадка 50%, осталось всего половина от начального, но рисуется 130% профит

[Удален]  

 

.

 
Олег avtomat #:

 

.

по видимому, столь малый процент мутаций в бактериях обусловлен балансом между скоростью деления и размером популяции... очень интересно. будь мутаций больше, то возросла бы вероятность вырождения и гибели колонии.

для организмов, чья скорость воспроизведения невысока (как например у человека), требуется мутаций больше, так, по заверениям авторов фильма у человека это 10-15%.

в искусственных средах, таких как оптимизация функций и процессов, как показывает практика, наилучшим значением оказываются значения 30-40% мутаций (максимальная скорость достижения наилучших результатов) при условии, что обеспечен механизм "сброса", то есть случайное встряхивание процесса, или вброс "свежей крови", не позволяя популяции с одной стороны топтаться на месте и заставляет развиваться, а с другой стороны не позволяет упереться в одну из тупиковых ветвей развития.

жаль, что человеческое общество невозможно так же "встряхивать", но, впрочем, это было бы слишком негуманно.

 
Олег avtomat #:

Окончание недели № 4.  и  Начало недели № 5.

ну что ж,



[Удален]  
Andrey Dik #:

по видимому, столь малый процент мутаций в бактериях обусловлен балансом между скоростью деления и размером популяции... очень интересно. будь мутаций больше, то возросла бы вероятность вырождения и гибели колонии.

для организмов, чья скорость воспроизведения невысока (как например у человека), требуется мутаций больше, так, по заверениям авторов фильма у человека это 10-15%.

в искусственных средах, таких как оптимизация функций и процессов, как показывает практика, наилучшим значением оказываются значения 30-40% мутаций (максимальная скорость достижения наилучших результатов) при условии, что обеспечен механизм "сброса", то есть случайное встряхивание процесса, или вброс "свежей крови", не позволяя популяции с одной стороны топтаться на месте и заставляет развиваться, а с другой стороны не позволяет упереться в одну из тупиковых ветвей развития.

жаль, что человеческое общество невозможно так же "встряхивать", но, впрочем, это было бы слишком негуманно.

Мутации - тема сама по себе мутная и неоднозначная, во многом неопределённая.

 
Олег avtomat #:

Мутации - тема сама по себе мутная и неоднозначная, во многом неопределённая.

мутная - потому что вероятностная. неопределённая - потому что никогда не известно заранее, какая именно мутация окажется полезной.

главное - избежать эффекта бутылочного горлышка в генофонде, иначе амба.

не меньшую роль в эволюции вообще и человека в частности играют простейшие организмы, живые и неживые, как то бактерии а особенно вирусы, делая генофонд разнообразнее и внося полезные изменения в ДНК. масштабная инфекция, поразившая наших предков 100 тысяч лет назад, способствовала дальнейшему эволюционному обособлению нашего вида, считают генетики, воскресившие в лаборатории два древних протеина.

а "браки" с неандертальцами и денисовцами внесли по разным оценкам до 4% генов (ответственных за иммунную систему), которые имеет современный человек, более выраженных у европейцев и азиатов. 

[Удален]  
Andrey Dik #:

мутная - потому что вероятностная. неопределённая - потому что никогда не известно заранее, какая именно мутация окажется полезной.

главное - избежать эффекта бутылочного горлышка в генофонде, иначе амба.

не меньшую роль в эволюции вообще и человека в частности играют простейшие организмы, живые и неживые, как то бактерии а особенно вирусы, делая генофонд разнообразнее и внося полезные изменения в ДНК. масштабная инфекция, поразившая наших предков 100 тысяч лет назад, способствовала дальнейшему эволюционному обособлению нашего вида, считают генетики, воскресившие в лаборатории два древних протеина.

Я думаю, что в отношении мутаций мутность, неоднозначность, неопределённость располагаются значительно глубже. Что является мутацией, а что мутацией не является. Что можно считать мутацией, а что мутацией считать нельзя. Является ли эта граница неизменной, или эта граница зависит от внешних и\или внутренних условий. И т.д. и т.п.

1...524525526527528529530531532533534535536537538...551
Новый комментарий