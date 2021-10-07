Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 507
А он не пробовал сливную трубу опустить в воду?
Тогда не будет подсоса воздуха из нее.
Я думаю тогда будет стоять без движения. А вот поставить обратный клапан… можно попробовать.
Нет, цель была сделать без насоса, но физику не обмануть
Суть в том, что вода при вытекании создаёт вакуум в ёмкости, значит с обратной стороны идёт вдув, в который можно подать воду и она потечёт по кругу.
Но увы, ёмкость на подаче должна быть выше, чем на выпуске.
---
Фонтан хотел по принципу кувшинов
там на видео и на двух полтарашках работало
не?
Они обладают бесспорной прогностической способностью и однозначно определяют закономерность, заложенную или присуствующую в числовом ряде самым лучшим образом. Привожу маленький пример:
Найти закономерность в следующем ряде цифр:
Добавилась информация к ряду:
И, наконец:
Момент падения был точно спрогнозирован.
Какимим методом можете повторить или опровергнуть данный пример?
Юсуф, регрессионный анализ не умеет экстраполировать, это лишь один из методов интерполяции. Приделайте к своему графику две шкалы времени (реального): 1 - время получения "прогнозной" точки и 2 - время реальной цены.
Всё станет на свои места.
Нужно бесконечно.
Я думаю тогда будет стоять без движения. А вот поставить обратный клапан… можно попробовать.
Полагаю, но не пробовал, что вряд-ли сможет поднять воду без дополнительной энергии, если всос будет ниже уровня.
---
Это по сути "Вечный двигатель" получился-бы.
Там с насосом в крышечке :)
---
Да там максимум сантиметров 5 разницу можно добиться... Десять это запредел просто)))) кувшины это круто слишком)))
Центробежная сила земли используется)ЗЫ видео глянул, смешно))) Ну нет же))) ВД не существует!!!! Вьетнамский развод повеселил))) Фонтан Герона это другое все таки)
Фонтан Герона, это 3 ёмкости, вода перетекает с одной ёмкости, в другую, как только перетекла - процесс остановлен.
Вьетнамский фонтан работает по принципу перетекания с одной ёмкости, в другую - всего их две, но она должна быть ниже,... как в былые времена брали бензин с бензобака. Бочка нужна только для запуска, ртом то не закачать жидкость в дюймовую трубу :)
По сути, всё работает верно, если ввод ниже уровня выхода, то нужна дополнительная энергия, пусть и крошечная, но нужна.
Позже попробую проверить сам, пока нет под рукой жёсткой ёмкости.
Ну а на насосе, или ограниченное по времени течение - не интересует.
Баловство все это) У меня разок получилось, но все нужно супер компактно расположить, чуть в стороны и силы не хватает. В 2х сосудах он не будет / и не должен работать по закону сохранения энергии) А у герона нижние сосуды на разной высоте, и высота воды в среднем сосуде больще чем в нижнем, он давит сильнее. Но там мизер, который очень трудно поймать)
есть такая категория - "рассеянная энергия", даже двигатели на ней, выдаваемые за ВД
вот опыт из "занимательной физики" :
можете оценить высоту художественного исполнение :-) но за контакты через какое-то время лучше не хвататься