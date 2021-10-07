Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 509

khorosh:

Можно ещё привести график ГПСЧ. Там тоже можно найти разные такие же паттерны, хотя он никак не связан с торговыми операциями.)


Причины одни и те же приводят к одним и тем же результатам.    Есть  странные люди, со странной логикой.  Они бегут от этой похожести как Черт от ладана.   Хотя полезней идти на встречу :)))      

 

Паттерн на H1 нарисовал покупки. Паттерн на D1 нарисовал продажи. По какому следуем? Сколько пересиживаем?

 
Wizard2018:

Следуя вашей логике, достаточно работать на основе какой-то фундаментальной константы и всегда быть в профите.

Или тупо открывать сделки в любую сторону, ставя стопы с учетом шума а тейки в два-три-пять-N раз больше. При вероятностях 50/50 всегда будет нетто в плюс. Так что ли?

А этот график, точнее значения, я сгенерировал примерно таким скриптом из 12 строк (некоторые отфонарные значения были немного другими, но суть одна) , потратив пару минут на его написание:

#!/bin/bash

chaos=10000
iter=600

while [ $((iter--)) -gt 0 ] ; do
    dir=$((RANDOM % 2 * -2 + 1))
    for i in `seq $((RANDOM / 123 + 1))` ; do
        echo $chaos
        chaos=$((chaos + RANDOM / 12 * dir + RANDOM / 34 * (RANDOM % 2 * -2 + 1)))
    done
done

А вы о пределах, причинах и всяком таком заумном. Хаос тут, чистый. Полный рандомайз. Вот и управляй такой "динамической системой". Хе-хе.

 

От того что вы в формуле программы  переменную хаосом  обозвали, а аффторы ЯП функцию RANDOM-ом  - причины из за которых нарисовался именно  такой график  никуда не исчезнут :)))   

 
Wizard2018:

Да плевать, как там переменная называется, вообще она у меня называется просто "x" - это сути дела не меняет.

А причины это какие по-вашему? Фазы луны? Или среднеотфонарное время по марсианскому меридиану? 

Можно долго и важно надувать щечки-с, глубокомысленно и философично рассуждая о неких "Причинах".

Которых нет ввиду их фундаментального отсутствия.

Этот скрипт легко доделать до той "ТС" что я выше обрисовал. Та 50/50 которая. Несколько строк кода всего. И посмотреть, чего выйдет.

А вот улучшить вероятность выигрыша уже помогут костыли-индикаторы и ручное выставление подсказок роботу в виде уровней. Которые уже строятся непревзойденной пока нейронной сетью: вашим мозгом при его наличии.

 
Tio Nisla:

теперь возьмите мат.пакет и разберитесь чем выхлоп баш отличается от реальных котировок. 

это как-бы первооснова.

 

мат пакет есть, что дальше?

мат

 
Tio Nisla:

Кого это "нас"?

и вас и мы там были

дас ист стандартный подход новичка

 
Wizard2018:

Я. Могу хоть сейчас нарисовать график точь в точь такой же как и на рынке с использованием случайного числа , даже статистика будет такая же, те же толстые хвосты, выбросы, смена волатильности рынка хоть по часам, который никто не сможет отличить от настоящего. По-моему мнению, вопрос не в том какой график нарисовался, и то что там дальше нарисуется, а в том в каком состоянии находится рынок, а состояние это не направление, а больше динамика разброса по времени. И резкая смена состояния рынка, то есть этого самого разброса и есть что-то типа сигналов, что надо входить туда куда идёт рынок. 
Я право не понимаю, как Вы по паттернам на рынке торгуете. Ну все конечно понятно, рынок фрактален на всех ТФ свои размерности... но субъективность самого подхода же никуда не девается, а критериев определения правильности построения этих самых рисунков нет. Или все таки есть?)
Либо паттерн должен быть крайне простой понятный и однозначно определяемый, не требующий никаких критериев правильности соответственно. А тут всего лишь один вариант.
 
Wizard2018:

Нет, вы заблуждаетесь в причине формирования паттернов.  Хоть верить будут все, хоть все 100% не верить,хоть 50 на 50, этот верит, этому плевать - ничего не изменится и паттерны на рыночном графике  будут ровно теми же самыми в любом случае и при любом раскладе, составе торгующих и их методов.   Никому и не чему не под силу их,эти паттерны  изменить.  

Изменить рыночные рисунки, их структуру  - это изменить число Пи, С, постоянную Планка...   Список длинный.   Формирование этих картинок зарождается очень глубоко (или  бесконечно далеко), что одно и тоже в пределе.  

Покажите пожалуйста пример одного вашего паттерна. Можно просто картинку "от руки".

