Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 509
Можно ещё привести график ГПСЧ. Там тоже можно найти разные такие же паттерны, хотя он никак не связан с торговыми операциями.)
Причины одни и те же приводят к одним и тем же результатам. Есть странные люди, со странной логикой. Они бегут от этой похожести как Черт от ладана. Хотя полезней идти на встречу :)))
Паттерн на H1 нарисовал покупки. Паттерн на D1 нарисовал продажи. По какому следуем? Сколько пересиживаем?
Следуя вашей логике, достаточно работать на основе какой-то фундаментальной константы и всегда быть в профите.
Или тупо открывать сделки в любую сторону, ставя стопы с учетом шума а тейки в два-три-пять-N раз больше. При вероятностях 50/50 всегда будет нетто в плюс. Так что ли?
А этот график, точнее значения, я сгенерировал примерно таким скриптом из 12 строк (некоторые отфонарные значения были немного другими, но суть одна) , потратив пару минут на его написание:
А вы о пределах, причинах и всяком таком заумном. Хаос тут, чистый. Полный рандомайз. Вот и управляй такой "динамической системой". Хе-хе.
От того что вы в формуле программы переменную хаосом обозвали, а аффторы ЯП функцию RANDOM-ом - причины из за которых нарисовался именно такой график никуда не исчезнут :)))
Да плевать, как там переменная называется, вообще она у меня называется просто "x" - это сути дела не меняет.
А причины это какие по-вашему? Фазы луны? Или среднеотфонарное время по марсианскому меридиану?
Можно долго и важно надувать щечки-с, глубокомысленно и философично рассуждая о неких "Причинах".
Которых нет ввиду их фундаментального отсутствия.
Этот скрипт легко доделать до той "ТС" что я выше обрисовал. Та 50/50 которая. Несколько строк кода всего. И посмотреть, чего выйдет.
А вот улучшить вероятность выигрыша уже помогут костыли-индикаторы и ручное выставление подсказок роботу в виде уровней. Которые уже строятся непревзойденной пока нейронной сетью: вашим мозгом при его наличии.
теперь возьмите мат.пакет и разберитесь чем выхлоп баш отличается от реальных котировок.
это как-бы первооснова.
мат пакет есть, что дальше?
Кого это "нас"?
и вас и мы там были
дас ист стандартный подход новичка
Нет, вы заблуждаетесь в причине формирования паттернов. Хоть верить будут все, хоть все 100% не верить,хоть 50 на 50, этот верит, этому плевать - ничего не изменится и паттерны на рыночном графике будут ровно теми же самыми в любом случае и при любом раскладе, составе торгующих и их методов. Никому и не чему не под силу их,эти паттерны изменить.
Изменить рыночные рисунки, их структуру - это изменить число Пи, С, постоянную Планка... Список длинный. Формирование этих картинок зарождается очень глубоко (или бесконечно далеко), что одно и тоже в пределе.
Покажите пожалуйста пример одного вашего паттерна. Можно просто картинку "от руки".