Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 501

Новый комментарий
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Чтобы мы без тебя делали дриммммер ты наш))
Право сдавать позиции стал, в баблокосе и как она там..селянской ветке остроумия было побольше, да и слово завод было завуалированно мастерски под колкие остроты)  я лично с удовольствием читал твои посты) давай не подводи:)
А то твоя расслабленность привела к тому что слово "завод" уже баян. Дошло до того, что Надо новое что-то придумать)

Ладно придумаю что-нибудь в дополнение к заводу... 

А пока идите все на завод! 

На заводе сможете заработать и без случайного блуждания, тем более там случайно блуждать по заводу бригадир не даст.

 
transcendreamer:

Ладно придумаю что-нибудь в дополнение к заводу... 

А пока идите все на завод! 

На заводе сможете заработать и без случайного блуждания, тем более там случайно блуждать по заводу бригадир не даст.

Чтобы покончить с СБ, приведите любой ценовой ряд и я покажу, что, нет никакого СБ, а есть четкая закономерность.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Чтобы покончить с СБ, приведите любой ценовой ряд и я покажу, что, нет никакого СБ, а есть четкая закономерность.

Чего ж ты тогда посливал все свои сигналы?

 
denis.eremin:

Чего ж ты тогда посливал все свои сигналы?

Во первых, у меня только один действующий синал на центовом счете, где проводятся различные эксперименты. Это счет без слияа работал в течении семи лет. Когда он был слит в результате очередного слива, пополнил его на 40 долларов, возобновил эксперимент с одновременной торговлей на 34-х инструментах. Результаты в ветке https://www.mql5.com/ru/forum/367874

Эксперимент продолжается и еще рано делать выводы.

Эксперимент
Эксперимент
  • 2021.04.24
  • www.mql5.com
Уважаемые форумчане...
 
Yousufkhodja Sultonov:

Во первых, у меня только один действующий синал на центовом счете, где проводятся различные эксперименты. Это счет без слияа работал в течении семи лет. Когда он был слит в результате очередного слива, пополниы его на 70 долларов, возобновил эксперимент с одновременной торговленй на 34-х инструментах. Результаты в ветке https://www.mql5.com/ru/forum/367874

Формула 18, теория рынка и ПНБ - это обычная нелинейная регрессия, которая ничего не дает

 
denis.eremin:

Формула 18, теория рынка и ПНБ - это обычная нелинейная регрессия, которая ничего не дает

И теория рынка рынка оказывается регрессия. Прекратите принимать настойку мухомора.)

 
denis.eremin:

Формула 18, теория рынка и ПНБ - это обычная нелинейная регрессия, которая ничего не дает

Они обладают бесспорной прогностической способностью и однозначно определяют закономерность, заложенную или присуствующую в числовом ряде самым лучшим образом. Привожу маленький пример:

Найти закономерность в следующем ряде цифр:

 Она найдена 

Добавилась информация к ряду:

 И эта закономерность найдена: 


И, наконец:

 И окончательно: 

Момент падения был точно спрогнозирован.

Какимим методом можете повторить или опровергнуть данный пример?

 
khorosh:

И теория рынка рынка оказывается регрессия. Прекратите принимать настойку мухомора.)

Где там увидели регрессию здесь  https://www.mql5.com/ru/articles/1825? Снимите очки или прочитайте сведения о регрессии. С другой стороны, что плохого в регрессии, хотя здесь регрессией и не пахнет.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Они обладают бесспорной прогностической способностью и однозначно определяют закономерность, заложенную или присуствующую в числовом ряде самым лучшим образом. Привожу маленький пример:

Найти закономерность в следующем ряде цифр:

 Она найдена 

Добавилась информация к ряду:

 И эта закономерность найдена: 


И, наконец:

 И окончательно: 

Момент падения был точно спрогнозирован.

Какимим методом можете повторить или опровергнуть данный пример?

только практикой

у Вас расчет идет для однотипного числового ряда

используйте в торговле для одной пары и убедитесь для начала для себя в работоспособности.

Ваши рассуждения не будут работать на нескольких парах, т.к. Вы пока не владеете знаниями в непростой теории совместного движения нескольких пар
 
Renat Akhtyamov:

только практикой

у Вас расчет идет для однотипного числового ряда

используйте в торговле для одной пары.

Согласен. Но, мне интересен итог этого эксперимента. Я готов проделать подобное с любым рядом - не важно, для одного или несколько инструментов.

Никто не в состоянии сразиться с ПНП - это я могу сказать уверенно.

Да, убедился в особенностях торговли на нескольких парах одновременно. Эксперимет будет продолжен до слива депозита или превращения его в грааль. Будем ждать.

1...494495496497498499500501502503504505506507508...551
Новый комментарий