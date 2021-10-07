Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 501
Чтобы мы без тебя делали дриммммер ты наш))
Ладно придумаю что-нибудь в дополнение к заводу...
А пока идите все на завод!
На заводе сможете заработать и без случайного блуждания, тем более там случайно блуждать по заводу бригадир не даст.
Чтобы покончить с СБ, приведите любой ценовой ряд и я покажу, что, нет никакого СБ, а есть четкая закономерность.
Чего ж ты тогда посливал все свои сигналы?
Во первых, у меня только один действующий синал на центовом счете, где проводятся различные эксперименты. Это счет без слияа работал в течении семи лет. Когда он был слит в результате очередного слива, пополнил его на 40 долларов, возобновил эксперимент с одновременной торговлей на 34-х инструментах. Результаты в ветке https://www.mql5.com/ru/forum/367874
Эксперимент продолжается и еще рано делать выводы.
Формула 18, теория рынка и ПНБ - это обычная нелинейная регрессия, которая ничего не дает
И теория рынка рынка оказывается регрессия. Прекратите принимать настойку мухомора.)
Они обладают бесспорной прогностической способностью и однозначно определяют закономерность, заложенную или присуствующую в числовом ряде самым лучшим образом. Привожу маленький пример:
Найти закономерность в следующем ряде цифр:
Добавилась информация к ряду:
И, наконец:
Момент падения был точно спрогнозирован.
Какимим методом можете повторить или опровергнуть данный пример?
только практикой
у Вас расчет идет для однотипного числового ряда
используйте в торговле для одной пары и убедитесь для начала для себя в работоспособности.Ваши рассуждения не будут работать на нескольких парах, т.к. Вы пока не владеете знаниями в непростой теории совместного движения нескольких пар
Согласен. Но, мне интересен итог этого эксперимента. Я готов проделать подобное с любым рядом - не важно, для одного или несколько инструментов.
Никто не в состоянии сразиться с ПНП - это я могу сказать уверенно.
Да, убедился в особенностях торговли на нескольких парах одновременно. Эксперимет будет продолжен до слива депозита или превращения его в грааль. Будем ждать.