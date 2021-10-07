Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 502

Yousufkhodja Sultonov:

Согласен. Но, мне интересен итог этого эксперимента. Я готов проделать подобное с любым рядом - не важно, для одного или несколько инструментов.

Никто не в состоянии сразиться с ПНП - это я могу сказать уверенно.

Одна пара легко теститруется в тестере при наличии эксперта.
 
Renat Akhtyamov:


Согласен, поэтому провожу эксперимент по принципу пан или пропан.

 
Yousufkhodja Sultonov:



судя по экселю вывглядит не плохо

но наличие нескольких пар все портит,

на нескольких парах не будет работать, поверьте на слово

несколько пар - это уже маржа, стоимость тика, обьем контракта, разные цены, взаимное влияние Ваших вновьпоявившихся объемов на разных парах (тестеру такое не дано симитировать) и прочее и прочее

не так то все там просто, как казалось бы с ходу

 
Доктор:

Таки нет, не бесконечно большим. В числителе вычитается безрисковая ставка. Формально получаем 0/0. Лопиталить надо однако.

Вы правы. Почему-то думал, что в МТ считается без этого вычитания, но в мануале написано, что безрисковая ставка учитывается. Было бы интересно взглянуть на конкретную формулу шарпа, используемую в МТ.

Если ввести параметр вероятности банкротства сберкассы P, то шарп будет равен -sqrt(P/(1-P)) и его значение (особенность в нуле пропадает) при P=0 будет равным 0 )

Renat Akhtyamov:











Твой индюк, если сгладить, вроде тоже неплох.


 
khorosh:



зарабатывал я на нем и как выяснилось через несколько лет не только я

насколько я помню я гнал по одной линии покупки, по другой продажи

второй вариант - вроде бы разницу

не помню точно

 
Renat Akhtyamov:









На сглаженном можно тренд смотреть(какая линия выше или ниже), а уж сигнал по свечкам определять.

 
khorosh:



ну вот, а АК плакался что не выкладывают

нихай пользует

ибо обычно я выкладываю такое только после того, как придумал гораздо круче

и опять же с примечанием:

для торговли на одной паре!!!

появится вторая и больше, будет фиаско.

 
Aleksey Nikolayev:

Вы правы. Почему-то думал, что в МТ считается без этого вычитания, но в мануале написано, что безрисковая ставка учитывается. Было бы интересно взглянуть на конкретную формулу шарпа, используемую в МТ.

Если ввести параметр вероятности банкротства сберкассы P, то шарп будет равен -sqrt(P/(1-P)) и его значение (особенность в нуле пропадает) при P=0 будет равным 0 )

Интересно а где тогда в опциях МТ можно задать эту самую безрисковую ставку? может я чего не знаю...

 
Yousufkhodja Sultonov:

Чтобы покончить с СБ, приведите любой ценовой ряд и я покажу, что, нет никакого СБ, а есть четкая закономерность.

а вот пожалуйста:

https://ourworldindata.org/grapher/crude-oil-prices

