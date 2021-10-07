Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 334

EURUSD Daily  2018.05.22.  Вторник.

 

это к вопросу о трендах, стопах и проч.

 
Сидит чукча с удочкой на берегу Берингова пролива. Всплывает американская подводная лодка:
Американец:
- Куда русская подводная лодка поплыла видел?
Чукча:
- Норд-ост.
- ОК.
Американцы уплывают на северо-восток.
Всплывает русская подводная лодка:
- Эй, чукча, куда американская подводная лодка поплыла видел?
Чукча:
- Норд-ост.
Командир подлодки:
- Ты не умничай, ты мне пальцем покажи.
И ведь прав командир! тыщу раз прав! И не потому, что он не знает, что такое "норд-ост". А потому, что он не знает, что подразумевает чукча под "норд-ост". 

А подобные анекдоты... они частенько оказываются с двойным дном.

Олег avtomat:

 

Вижу, вижу прогнозы строить у вас уже хорошо получается.

Даже очень хорошо. Уже 333 страницы позади с прогнозами.

Когда уже по настоящему заправим ракету и пол-л-л-л-летим по прогнозу???

Uladzimir Izerski:

Вижу, вижу прогнозы строить у вас уже хорошо получается.

Даже очень хорошо. Уже 333 страницы позади с прогнозами.

Когда уже по настоящему заправим ракету и пол-л-л-л-летим по прогнозу???

хм... Вижу, что ты совсем не понимаешь, о чём говорится на этой картинке. Это строгая функция, не имеющая никакого отношения к прогнозам. Полезна для быстрой оценки текущего состояния системы.

впрочем, этот твой троллинг меня не волнует...

А вот что действительно плохо, так это нынешняя ситуация с WM, которую в очередной раз устроили очередные идиоты.

Олег avtomat:

хм... Вижу, что ты совсем не понимаешь, о чём говорится на этой картинке. Это строгая функция, не имеющая никакого отношения к прогнозам. Полезна для быстрой оценки текущего состояния системы.

впрочем, этот твой троллинг меня не волнует...

А вот что действительно плохо, так это нынешняя ситуация с WM, которую в очередной раз устроили очередные идиоты.

https://habr.com/post/359296/

Троллиг полезен в  некоторых случаях. Он заставит вас не расслабляться в достижении намеченной  цели. Если это ваша цель, а не поставлена для банального самопиара. Извините за резкость выражений, но ...

Перейдём к картинке.

Вы серьёзно относитесь к динамике вашего прогноза или это напоминает  эпизоды из фильма "Женитьба Бальзаминова"

Uladzimir Izerski:

Троллиг полезен в  некоторых случаях. Он заставит вас не расслабляться в достижении намеченной  цели. Если это ваша цель, а не поставлена для банального самопиара. Извините за резкость выражений, но ...

Перейдём к картинке.

Вы серьёзно относитесь к динамике вашего прогноза или это напоминает  эпизоды из фильма "Женитьба Бальзаминова"

Ещё раз повторяю: Это НЕ прогноз. Это функциональная зависимость. Но вы этого почему-то не понимаете. Видимо, потому что вам хочется, чтобы это был прогноз, и вам трудно избавиться от этого "хотения".

Что же касаемо различных ваших ассоциаций, то я не вижу смысла в их пережёвывании\переливании из пустого в порожнее.

==========

Ответ даст эксперимент.


Что действительно важно, так это то, что я, открыв новый счёт для проведения эксперимента, смог пополнить его через WM, и без VPN. (всем уже известно о возникших проблемах WM на Украине)

Таким образом, трактор уже на старте.

Трактор на старте

 

27.05.2018.  начало очередного эксперимента.

срок проведения эксперимента -- до 31.12.2018.

стартовый баланс :

Bo = 7 $

назначенная цель :

Bk + S(C) = 14000 $ 

Общая дистанция от  27.05.2018.   до 31.12.2018.  составляет 217 дней = 31 неделя
