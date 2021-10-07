Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 334
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
EURUSD Daily 2018.05.22. Вторник.
.
это к вопросу о трендах, стопах и проч.
Американец:
- Куда русская подводная лодка поплыла видел?
Чукча:
- Норд-ост.
- ОК.
Американцы уплывают на северо-восток.
Всплывает русская подводная лодка:
- Эй, чукча, куда американская подводная лодка поплыла видел?
Чукча:
- Норд-ост.
Командир подлодки:
- Ты не умничай, ты мне пальцем покажи.
Сидит чукча с удочкой на берегу Берингова пролива. Всплывает американская подводная лодка:
Американец:
- Куда русская подводная лодка поплыла видел?
Чукча:
- Норд-ост.
- ОК.
Американцы уплывают на северо-восток.
Всплывает русская подводная лодка:
- Эй, чукча, куда американская подводная лодка поплыла видел?
Чукча:
- Норд-ост.
Командир подлодки:
- Ты не умничай, ты мне пальцем покажи.
И ведь прав командир! тыщу раз прав! И не потому, что он не знает, что такое "норд-ост". А потому, что он не знает, что подразумевает чукча под "норд-ост".
А подобные анекдоты... они частенько оказываются с двойным дном.
.
.
Вижу, вижу прогнозы строить у вас уже хорошо получается.
Даже очень хорошо. Уже 333 страницы позади с прогнозами.
Когда уже по настоящему заправим ракету и пол-л-л-л-летим по прогнозу???
Вижу, вижу прогнозы строить у вас уже хорошо получается.
Даже очень хорошо. Уже 333 страницы позади с прогнозами.
Когда уже по настоящему заправим ракету и пол-л-л-л-летим по прогнозу???
хм... Вижу, что ты совсем не понимаешь, о чём говорится на этой картинке. Это строгая функция, не имеющая никакого отношения к прогнозам. Полезна для быстрой оценки текущего состояния системы.
впрочем, этот твой троллинг меня не волнует...
А вот что действительно плохо, так это нынешняя ситуация с WM, которую в очередной раз устроили очередные идиоты.
https://habr.com/post/359296/
хм... Вижу, что ты совсем не понимаешь, о чём говорится на этой картинке. Это строгая функция, не имеющая никакого отношения к прогнозам. Полезна для быстрой оценки текущего состояния системы.
впрочем, этот твой троллинг меня не волнует...
А вот что действительно плохо, так это нынешняя ситуация с WM, которую в очередной раз устроили очередные идиоты.
https://habr.com/post/359296/
Троллиг полезен в некоторых случаях. Он заставит вас не расслабляться в достижении намеченной цели. Если это ваша цель, а не поставлена для банального самопиара. Извините за резкость выражений, но ...
Перейдём к картинке.
Вы серьёзно относитесь к динамике вашего прогноза или это напоминает эпизоды из фильма "Женитьба Бальзаминова"
Троллиг полезен в некоторых случаях. Он заставит вас не расслабляться в достижении намеченной цели. Если это ваша цель, а не поставлена для банального самопиара. Извините за резкость выражений, но ...
Перейдём к картинке.
Вы серьёзно относитесь к динамике вашего прогноза или это напоминает эпизоды из фильма "Женитьба Бальзаминова"
Ещё раз повторяю: Это НЕ прогноз. Это функциональная зависимость. Но вы этого почему-то не понимаете. Видимо, потому что вам хочется, чтобы это был прогноз, и вам трудно избавиться от этого "хотения".
Что же касаемо различных ваших ассоциаций, то я не вижу смысла в их пережёвывании\переливании из пустого в порожнее.
==========
Ответ даст эксперимент.
Что действительно важно, так это то, что я, открыв новый счёт для проведения эксперимента, смог пополнить его через WM, и без VPN. (всем уже известно о возникших проблемах WM на Украине)
Таким образом, трактор уже на старте.
Трактор на старте
.
27.05.2018. начало очередного эксперимента.
срок проведения эксперимента -- до 31.12.2018.
стартовый баланс :
Bo = 7 $
назначенная цель :
Bk + S(C) = 14000 $