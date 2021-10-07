Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 318

Олег avtomat:

на фоне «новостей»:

Здесь в школах отменяют не только все домашние задания, но и все … предметы.

Зачем же вы читаете "новости"? Они врут вам со страшной силой.

01.04.2018.  начало очередного эксперимента.

срок проведения эксперимента -- до 31.12.2018.

стартовый баланс :

Bo = 10$

назначенная цель :

Bk + S(C) = 10000$ 

 
Шутка бьет в глаз наивным Граальщикам. Но если серьезно. Видел (на другом форме) многие сотни страниц Ваших теоретических исследований рынка.

Интересно, к какому выводу Вы пришли? Если это Вас не затруднит, то можно ли краткое резюме  об аспектах функционирования рынка.   

Здесь для некоторых такие "шуточки" -- как красная тряпка на быка   ;))))))

А если это и не шутка совсем, то тогда ...


кратко:

Рынок -- управляемая динамическая система.  (тобишь, рынок вовсе не является слепой стихией)  

Задача -- выявление управления и следование за ним.  (слово управление можно взять в кавычки, всё ведь относительно)

 
1. Согласен, но тут, наверное, и стихия (в качестве шума, что надо фильтровать) сидит.

2. Тоже верно, да и кавычек для управления сейчас, скорее всего, уже не требуется (котировки поставляются  банковскими  программами, а банкиры не дураки). Я думаю, что  ведущим в ценообразовании валютных пар  является  принцип максимального слива депо клиентов. Поэтому, скорость движения цены (что поставляется ИХ программой) 

С= - const*(S_Buy - S_Sell), 

где   S_Buy  - общая  сумма всех  денежных средств (лотов) открытых всеми  клиентами на Buy,  а  S_Sell - общая  сумма всех  денежных средств открытых всеми  клиентами на  Sell (const>0).  При таком законе ко всем банкам-брокерам (находящимся в сговоре) течет постоянный поток денег и только в их сторону и никуда иначе. Формула простейшая, а результат надежен.

1. Стихия как среда, в которой живёт и функционирует система, обязательно присутствует. Более того, без окружающей стихии невозможно существование системы. 

2. Мы не располагаем настолько всеобъемлющей информацией, чтобы проверить такую гипотезу, и поэтому она так и останется гипотезой, которую невозможно ни доказать, ни опровергнуть.

Однако же в нашем распоряжении есть история котировок, исторические данные, из которых надо извлечь знания о текущем состоянии и текущем управлении.

придадим "шутке" несколько бОльшую наглядность   ;))


 

.

Общая дистанция от  01.04.2018.   до 31.12.2018.  составляет 275 дней.

Если обеспечить скорость роста v=0.025437 (среднюю), тобишь ~3 %/day, то "сказка станет былью".

;)

 
Вам планы как то помогают выполнить задуманное? Я так придерживаюсь мнения: - "если хочешь рассмешить бога расскажи ему о своих планах".) 

Я не суеверный.

