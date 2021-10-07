Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 318
Зачем же вы читаете "новости"? Они врут вам со страшной силой.
01.04.2018. начало очередного эксперимента.
срок проведения эксперимента -- до 31.12.2018.
стартовый баланс :
Bo = 10$
назначенная цель :
Bk + S(C) = 10000$
Шутка бьет в глаз наивным Граальщикам. Но если серьезно. Видел (на другом форме) многие сотни страниц Ваших теоретических исследований рынка.
Интересно, к какому выводу Вы пришли? Если это Вас не затруднит, то можно ли краткое резюме об аспектах функционирования рынка.
Здесь для некоторых такие "шуточки" -- как красная тряпка на быка ;))))))
А если это и не шутка совсем, то тогда ...
кратко:
Рынок -- управляемая динамическая система. (тобишь, рынок вовсе не является слепой стихией)
Задача -- выявление управления и следование за ним. (слово управление можно взять в кавычки, всё ведь относительно)
1. Согласен, но тут, наверное, и стихия (в качестве шума, что надо фильтровать) сидит.
2. Тоже верно, да и кавычек для управления сейчас, скорее всего, уже не требуется (котировки поставляются банковскими программами, а банкиры не дураки). Я думаю, что ведущим в ценообразовании валютных пар является принцип максимального слива депо клиентов. Поэтому, скорость движения цены (что поставляется ИХ программой)
С= - const*(S_Buy - S_Sell),
где S_Buy - общая сумма всех денежных средств (лотов) открытых всеми клиентами на Buy, а S_Sell - общая сумма всех денежных средств открытых всеми клиентами на Sell (const>0). При таком законе ко всем банкам-брокерам (находящимся в сговоре) течет постоянный поток денег и только в их сторону и никуда иначе. Формула простейшая, а результат надежен.
1. Стихия как среда, в которой живёт и функционирует система, обязательно присутствует. Более того, без окружающей стихии невозможно существование системы.
2. Мы не располагаем настолько всеобъемлющей информацией, чтобы проверить такую гипотезу, и поэтому она так и останется гипотезой, которую невозможно ни доказать, ни опровергнуть.
Однако же в нашем распоряжении есть история котировок, исторические данные, из которых надо извлечь знания о текущем состоянии и текущем управлении.
придадим "шутке" несколько бОльшую наглядность ;))
.
Общая дистанция от 01.04.2018. до 31.12.2018. составляет 275 дней.
Если обеспечить скорость роста v=0.025437 (среднюю), тобишь ~3 %/day, то "сказка станет былью".
;)
Вам планы как то помогают выполнить задуманное? Я так придерживаюсь мнения: - "если хочешь рассмешить бога расскажи ему о своих планах".)
Я не суеверный.