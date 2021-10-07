Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 317
2018
С НОВЫМ ГОДОМ !
1 января, понедельник, -- начало года, начало месяца, начало недели.
За последние 120 лет такая синхронизация происходила в указанные годы:
Следующая синхронизация произойдёт в 2024 году.
Явление не является строго регулярным. Прослеживается периодичность в 5, 6, 11 лет.
Экономические итоги-2017
Источник: https://nstarikov.ru/club/88596
Учёный-экономист, доктор экономических наук, руководитель Русского экономического клуба имени Шарапова Валентин Катасонов в этой статье даёт краткий обзор итогов уходящего года в области экономики и финансов
В масштабах мира наиболее значимыми событиями в области экономики и финансов можно назвать следующие:
и далее.
Нужна ли в школе математика?
Владимир Игоревич Арнольд – это один из крупнейших математиков XX века. Академик РАН. К сожалению, в 2010 году Владимира Игоревича не стало. Взгляд великого математика на обучение в школе, на форму преподавания математики (и не только ее) интересен и актуален. Ведь образование это не услуга, а инвестиции в будущее.
Особенно актуальны мысли В. И. Арнольда на фоне «новостей» о «реформах» образования из различных стран:
1. Украина
«Напомним лишь, что уменьшение обязательных предметов с 22 до 9 произойдет из-за того, что вместо физики, химии, биологии, географии и астрономии будут создаваться интеграционные курсы «природа и человек», «человек и мир». Языки и литературы сольются в предмет «словесность», а алгебра и геометрия вернутся в общий курс математики».
2. Финляндия
Здесь в школах отменяют не только все домашние задания, но и все … предметы.