.

.

.

.

.

2018

С НОВЫМ ГОДОМ !

.

1 января, понедельник, -- начало года, начало месяца, начало недели.


За последние 120 лет такая синхронизация происходила в указанные годы:


 

.

Следующая синхронизация произойдёт в 2024 году.

Явление не является строго регулярным. Прослеживается периодичность в 5, 6, 11 лет.

Экономические итоги-2017


Источник: https://nstarikov.ru/club/88596

Учёный-экономист, доктор экономических наук, руководитель Русского экономического клуба имени Шарапова Валентин Катасонов в этой статье даёт краткий обзор итогов уходящего года в области экономики и финансов

В масштабах мира наиболее значимыми событиями в области экономики и финансов можно назвать следующие:

  • резкое обострение экономических отношений между США и Китаем (хотя это не единичное событие, а серия заявлений и действий со стороны обеих стран);
  • серия событий в мире криптовалют, которая привела к тому, что за год совокупная капитализация ведущих частных цифровых валют выросла в несколько раз и достигла 500 миллиардов долларов. Хотя этот показатель сопоставим с рыночной капитализацией лишь одной из ведущих компаний США, видно, что криптовалюты в 2017 году стали новым значимым фактором, определяющим тенденции развития мировых финансов;
  • принятие конгрессом США и подписание президентом Дональдом Трампом закона о налоговой реформе, предусматривающей резкое снижение налогового бремени для американских компаний;
  • почти непрерывный «бычий» тренд на фондовом рынке США;
  • с начала года индекс S&P 500 вырос более чем на 17%, промышленный индекс Dow Jones увеличился почти на 23%, высокотехнологичный Nasdaq Composite — на 28%; между прочим, рост индексов фиксируется восьмой год подряд, но 2017 год оказался на удивление «динамичным», все три упомянутые индекса в 2017 году достигли своих исторических максимумов;
  • заключение в конце ноября странами ОПЕК и рядом других нефтедобывающих стран (в том числе Россией) соглашения о контроле над объёмами добычи и стабилизации цен на «чёрное золото»;
  • запуск на китайских биржах торговли нефтяными и золотыми фьючерсами на юани, что некоторые эксперты назвали рождением нефтяного юаня и золотого юаня;
  • проведение в Саудовской Аравии операции по борьбе с коррупцией (задержание в начале ноября 11 членов королевской семьи и десятков министров и чиновников), что привело к единовременному поступлению в казну государства дополнительных десятков миллиардов долларов;
  • замораживание в самом конце года американским банком Bank of New York Mellon 22 миллиардов долларов, принадлежащих Национальному фонду Казахстана (НФК).


и далее.

Нужна ли в школе математика?

23 часа назад  96

Владимир Игоревич Арнольд – это один из крупнейших математиков XX века. Академик РАН. К сожалению, в 2010 году Владимира Игоревича не стало. Взгляд великого математика на обучение в школе, на форму преподавания математики (и не только ее) интересен и актуален. Ведь образование это не услуга, а инвестиции в будущее. 

Особенно актуальны мысли В. И. Арнольда на фоне «новостей» о «реформах» образования из различных стран:

1.       Украина

«Напомним лишь, что уменьшение обязательных предметов с 22 до 9 произойдет из-за того, что вместо физики, химии, биологии, географии и астрономии будут создаваться интеграционные курсы «природа и человек», «человек и мир». Языки и литературы сольются в предмет «словесность», а алгебра и геометрия вернутся в общий курс математики».

2.       Финляндия

Здесь в школах отменяют не только все домашние задания, но и все … предметы.

 

 

Источник: forany.xyz
Доклад на Всероссийской конференции «Математика и общество. Математическое образование на рубеже веков» в Дубне 21 сентября 2000 года.

Я собираюсь рассказать сегодня о довольно грустных обстоятельствах, связанных с положением математического образования во всем мире. Больше всего я знаю положение, естественно, в России, а также во Франции и в Соединенных Штатах. Но процессы, о которых я буду говорить, примерно одновременно идут во всем мире. Они несколько невероятны, но то, что я буду рассказывать, как бы это ни было невероятно, — чистая правда.

Я бы назвал основной процесс, который сейчас я замечаю, который сейчас идет и который внушает главную тревогу, — я бы назвал этот процесс американизацией. Американизация состоит в том, что население земного шара, те миллиарды, которые живут на земном шаре, все хотят, чтобы у них в каждом доме был «Макдоналдс», ну и, соответственно, хотят, чтобы у них была такая «культура», как в Америке. Но что такое американская «культура»? Я, пожалуй, расскажу пример, чтобы не быть голословным. В Гарварде я видел студентку, которая специализировалась по европейскому искусству, на уроках французского языка. Там надо было говорить по-французски, и преподавательница её спрашивает по-французски: «А вы-то в Европе были?» — «Была.» — «Во Францию заезжали?» — «Заезжала.» — «Париж видели?» — «Видела.» — «А видели ли вы там Нотр-Дам де Пари (т. е. собор Парижской Богоматери)?» — «Видела.» — «Вам понравилось?» — «Нет!» — «Почему же так?» — «Он такой старый!»

Американская точка зрения состоит в том, что все старое надо выбрасывать. Если машина старая, её надо заменить на новую, собор Парижской Богоматери надо сломать, ну и так далее. Вот и математику надо устранить из образования. Приведу ещё один пример. Я прочитал недавно текст, который принадлежит Томасу Джефферсону, третьему президенту Соединенных Штатов, автору Декларации независимости, одному из «отцов нации». И он по поводу математического образования уже высказывался в своих «Письмах из Джорджии». Он говорит следующее (и это высказывание, на мой взгляд, является определяющим для математического образования в Соединенных Штатах и сегодня): «ни один черный никогда ни поймет ни слова в Евклиде, и ни одного учителя (или учебника), который будет ему объяснять евклидову геометрию, он никогда не поймет». Это значит, что всю геометрию надо из школьного образования исключить, потому что демократическая эволюция должна сделать все понятным меньшинствам; «кому нужна она, эта математика…»

Французский пример. Министр образования и науки Франции рассказывал (на заседании парижского собрания математиков во Дворце открытий) доводы, которые показывали, что обучение математике в школе надо прекратить вообще. Это довольно разумный человек, Клод Аллегрэ, геофизик, занимается плаванием материков, применяет математику, теорию динамических систем. Его довод был такой. Французского школьника, мальчика лет восьми, спросили, сколько будет 2 + 3. Он был отличник по математике, но считать не умел, потому что там так учат математике. Он не знал, что это будет пять, но он ответил, как отличник, так, чтобы ему поставили пятерку: «2 + 3 будет 3 + 2, потому что сложение коммутативно». Французское обучение все устроено по этой схеме. Они учат такие вот вещи и в результате ничего не знают. И министр считает, что, чем так учить, лучше не учить вообще. Когда нужно будет что-нибудь по делу, когда понадобится, выучат сами, а обучение этой псевдонауке есть лишняя потеря времени. Вот французская точка зрения на сегодняшний день. Очень грустно, но это так.

Во Франции сейчас тоже происходит американизация. В частности, я получил письмо из их Академии наук в апреле, что они пересматривают устав Академии. Один из важных пунктов, как надо изменить устав Академии наук Франции, состоял в том, что нужно, чтобы не было членкоров, всех членкоров считать академиками, и в новых выборах в членкоры не избирать никого, а только академиков. И дальше — двадцать страниц обоснования такого теологического характера, говорится, что Франция, как старшая дочь католической церкви, и так далее… Там не обязательно религиозные обоснования, там всякие, но я ничего не мог понять, мне было очень трудно, пока я не дошел до последней строчки на какой-то далекой странице, и тогда я понял, что я эту строчку уже слышал много раз за те двадцать лет, что я слышу это обсуждение. Вероятно, Франция идет впереди, но и мы тоже дойдем до этого, и этот довод, и это рассуждение — все это будет встречаться и в нашей Российской академии наук, я полагаю. Довод, который, на мой взгляд, является единственным значимым во всех этих обоснованиях и который, по-видимому, является основным для них, такой: в Национальной академии наук США в Вашингтоне членкоров нет.

Следующий проект состоял в том, что ...


далее

