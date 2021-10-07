Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 313
Почему у планеты трубы горят.
Очень полезная статья, в которой разложены по полочкам многие скрытые механизмы, причины и следствия.
24 сентября выборы канцлера Германии. В понедельник, 25 сентября, на открытии рынка возможен существенный гэп.
Предполагаю EURUSD движение вниз. Поэтому для эксперимента в пятницу вечером открылся малым ордером sell :
В пятницу же вечером открылся малым ордером NZDUSD buy :
Таким образом, предполагается, что EUR против USD падает, а NZD против USD растёт. Ну а пара EURNZD вообще полетит вниз. Таковы мои предположения.
Давно у меня зрела идея сделать сепаратор, а с учётом вышесказанного, созрел для воплощения идеи в металле ;)
или в общем виде
Для конкретной рассматриваемой ситуации сепаратор выглядит так :
Предположение гэпа по евре оказалось верным, и движение идёт вниз
А вот по NZD не так однозначно. Поначалу сделали бросок вниз, но сейчас идёт восстановление вверх. Ситуация неоднозначная.
Соответственно и с парой EURNZD
Эксперимент длительностью 3 месяца
Комплексный показатель качества торговли будет определяться с учётом назначенных весовых коэффициентов
Депозит = 10000 $
старт 02.10.2017
финиш 24.12.2017
Задача: максимизация прибыли
Ограничения: просадка по эквити < 20%
Мониторинг
FREE
Эксперимент. Неделя № 1.
Эксперимент. Неделя № 2.
Превышен допуск просадки.
Просадка по условиям эксперимента должна считаться от максимального на текущий момент значения эквити.
Мониторинг же считает просадку от текущего значения баланса.
Это расхождение следует учесть при проведении следующего эксперимента.
А текущий эксперимент продолжим, делая упор на выполнение основной задачи -- максимизацию прибыли.
В развитие темы
эксперимент.
tractor ForexStart
старт = ~1$