10% в день это реально от депо - страница 5
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Это несложно посчитать. Какой средний дневной рост обеспечивает твоя система?
да сам посчитаю, пошутил
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да сам посчитаю, пошутил
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Ну это самый простой вариант расчёта. Хотя ориентиры уже проглядывают: каковы сроки, какова необходима скорость роста.
Но в этом варианте расчёта вся сумма держится на депозите. И выводится в кэш в конце, при достижении заданной суммы. А риск потери растёт вместе с ростом депозита. Чтобы снизить такой риск надо выводить часть кэша периодически, и складывать в кубышку. Напр., каждую неделю.
Такая схема расчёта сложнее, зато надёжней.
Ну это самый простой вариант расчёта. Хотя ориентиры уже проглядывают: каковы сроки, какова необходима скорость роста.
Но в этом варианте расчёта вся сумма держится на депозите. И выводится в кэш в конце, при достижении заданной суммы. А риск потери растёт вместе с ростом депозита. Чтобы снизить такой риск надо выводить часть кэша периодически, и складывать в кубышку. Напр., каждую неделю.
Такая схема расчёта сложнее, зато надёжней.
тогда и срок будет больше
в расчете выше ежедневное рефинансирование, хотя по факту советник, конечно, отталкивается в ММ от текущей суммы
но примерно можно прикинуть
наглядно видно, что особо растягивать срок нет смысла - приращение уменьшается, как логарифм от 2, вроде так
тогда и срок будет больше
в расчете выше ежедневное рефинансирование, хотя по факту советник, конечно, отталкивается в ММ от текущей суммы
но примерно можно прикинуть
наглядно видно, что особо растягивать срок нет смысла - приращение уменьшается, как логарифм от 2, вроде так
Конечно, срок увеличится, но не очень сильно. Зато при этом устраняется риск потерять всё.
Например, один из множества возможных вариантов :
.
Если принять ряд допущений (счас критиканы набегут) :
старт 1$
рост 10%
вывод кэш еженедельно
минимальный баланс, ниже которого вывод кэш не производится
рабочий баланс, выше которого всё выводится в кэш
в диапазоне между минимальным и рабочим балансом в кэш выводится лишь некоторая часть прибыли
то твоя цель=3000 может быть достигнута за 22 недели (это 5 месяцев)
(26 недель это полгода)
Понятно, что гладко на бумаге и т.д.
Но зато даёт представление о путях решения поставленной задачи.
стартовый депозит = 100
цель указана = 3000
Назови свой средний дневной рост.
Посмотрим, какая будет картинка.
стартовый депозит = 100
цель указана = 3000
Назови свой средний дневной рост.
Посмотрим, какая будет картинка.
Возьми для примера 5%, но это для примера
Олег, я над новой версией работаю, если буду делать флешмоб, только на ней
реально не хочу тут ничего озвучивать раньше времени, а то есть пара товарищей, пишут в тетрадочку, кто что сказал, а через три года со слюнями восторга, - а вот ты тогда-то то-то сказал, а получилось не так!!!
они видно от этого кончают, убогие )
Возьми для примера 5%, но это для примера
Олег, я над новой версией работаю, если буду делать флешмоб, только на ней
реально не хочу тут ничего озвучивать раньше времени, а то есть пара товарищей, пишут в тетрадочку, кто что сказал, а через три года со слюнями восторга, - а вот ты тогда-то то-то сказал, а получилось не так!!!
они видно от этого кончают, убогие )
Вариантов решения задачи существует множество.
Вот один из вариантов :
.
баланс.мин = 300 -- до достижения этого уровня кэш не выводится
баланс.норм=700 -- всё что выше этого уровня выводится в кэш
между этими уровнями выводится 10% баланса
Вывод осуществляется еженедельно.
Поставленная задача сумм.кэш=3000 достигается за 25 недель, т.е. приблизительно за полгода. Ну и плюс к тому депозит с 700 долларами.
Если изменить эти параметры, то результат изменится, хотя и не кардинально.
Можно поискать оптимальный вариант решения этой многопараметрической задачи оптимизации.
Вариантов решения задачи существует множество.
Вот один из вариантов :
.
баланс.мин = 300 -- до достижения этого уровня кэш не выводится
баланс.норм=700 -- всё что выше этого уровня выводится в кэш
между этими уровнями выводится 10% баланса
Вывод осуществляется еженедельно.
Поставленная задача сумм.кэш=3000 достигается за 25 недель, т.е. приблизительно за полгода. Ну и плюс к тому депозит с 700 долларами.
Если изменить эти параметры, то результат изменится, хотя и не кардинально.
Можно поискать оптимальный вариант решения этой многопараметрической задачи оптимизации.
Сегодня 7)