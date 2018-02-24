10% в день это реально от депо - страница 5

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Олег avtomat:

Это несложно посчитать. Какой средний дневной рост обеспечивает твоя система?


да сам посчитаю, пошутил

Вычисление приращения в день для конечной суммы
Начальная сумма, $ 100
Конечная сумма, $ 3000
Торговых дней/мес 21
Месяцев 1
Торговых дней всего 21
Приращение в день 1,175815


---------

Вычисление приращения в день для конечной суммы
Начальная сумма, $ 100
Конечная сумма, $ 3000
Торговых дней/мес 21
Месяцев 2
Торговых дней всего 42
Приращение в день 1,08435

-----------

Вычисление приращения в день для конечной суммы
Начальная сумма, $ 100
Конечная сумма, $ 3000
Торговых дней/мес 21
Месяцев 3
Торговых дней всего 63
Приращение в день 1,055471


---------

Вычисление приращения в день для конечной суммы
Начальная сумма, $ 100
Конечная сумма, $ 3000
Торговых дней/мес 21
Месяцев 4
Торговых дней всего 84
Приращение в день 1,041321
[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

да сам посчитаю, пошутил

Вычисление приращения в день для конечной суммы
Начальная сумма, $ 100
Конечная сумма, $ 3000
Торговых дней/мес 21
Месяцев 1
Торговых дней всего 21
Приращение в день 1,175815


---------

Вычисление приращения в день для конечной суммы
Начальная сумма, $ 100
Конечная сумма, $ 3000
Торговых дней/мес 21
Месяцев 2
Торговых дней всего 42
Приращение в день 1,08435

-----------

Вычисление приращения в день для конечной суммы
Начальная сумма, $ 100
Конечная сумма, $ 3000
Торговых дней/мес 21
Месяцев 3
Торговых дней всего 63
Приращение в день 1,055471


---------

Вычисление приращения в день для конечной суммы
Начальная сумма, $ 100
Конечная сумма, $ 3000
Торговых дней/мес 21
Месяцев 4
Торговых дней всего 84
Приращение в день 1,041321

Ну это самый простой вариант расчёта.  Хотя ориентиры уже проглядывают: каковы сроки, какова необходима скорость роста.

Но в этом варианте расчёта вся сумма держится на депозите. И выводится в кэш в конце, при достижении заданной суммы. А риск потери растёт вместе с ростом депозита. Чтобы снизить такой риск надо выводить часть кэша периодически, и складывать в кубышку. Напр., каждую неделю. 

Такая схема расчёта сложнее, зато надёжней.

 
Олег avtomat:

Ну это самый простой вариант расчёта.  Хотя ориентиры уже проглядывают: каковы сроки, какова необходима скорость роста.

Но в этом варианте расчёта вся сумма держится на депозите. И выводится в кэш в конце, при достижении заданной суммы. А риск потери растёт вместе с ростом депозита. Чтобы снизить такой риск надо выводить часть кэша периодически, и складывать в кубышку. Напр., каждую неделю. 

Такая схема расчёта сложнее, зато надёжней.


тогда и срок будет больше

в расчете выше ежедневное рефинансирование, хотя по факту советник, конечно, отталкивается в ММ от текущей суммы

но примерно можно прикинуть

наглядно видно, что особо растягивать срок нет смысла - приращение уменьшается, как логарифм от 2, вроде так

[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

тогда и срок будет больше

в расчете выше ежедневное рефинансирование, хотя по факту советник, конечно, отталкивается в ММ от текущей суммы

но примерно можно прикинуть

наглядно видно, что особо растягивать срок нет смысла - приращение уменьшается, как логарифм от 2, вроде так


Конечно, срок увеличится, но не очень сильно. Зато при этом устраняется риск потерять всё.

[Удален]  

Например, один из множества возможных вариантов :


 

.

Если принять ряд допущений (счас критиканы набегут) :

старт 1$

рост 10%

вывод кэш еженедельно

минимальный баланс, ниже которого вывод кэш не производится

рабочий баланс, выше которого всё выводится в кэш

в диапазоне между минимальным и рабочим балансом в кэш выводится лишь некоторая часть прибыли


то твоя цель=3000 может быть достигнута за 22 недели (это 5 месяцев)

(26 недель это полгода)


Понятно, что гладко на бумаге и т.д. 

Но зато даёт представление о путях решения поставленной задачи.

[Удален]  
Alexey Volchanskiy:



стартовый депозит = 100

цель указана = 3000

Назови свой средний дневной рост.

Посмотрим, какая будет картинка.

 
Олег avtomat:

стартовый депозит = 100

цель указана = 3000

Назови свой средний дневной рост.

Посмотрим, какая будет картинка.


Возьми для примера 5%, но это для примера

Олег, я над новой версией работаю, если буду делать флешмоб, только на ней

реально не хочу тут ничего озвучивать раньше времени, а то есть пара товарищей, пишут в тетрадочку, кто что сказал, а через три года со слюнями восторга, - а вот ты тогда-то то-то сказал, а получилось не так!!!

они видно от этого кончают, убогие )

[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

Возьми для примера 5%, но это для примера

Олег, я над новой версией работаю, если буду делать флешмоб, только на ней

реально не хочу тут ничего озвучивать раньше времени, а то есть пара товарищей, пишут в тетрадочку, кто что сказал, а через три года со слюнями восторга, - а вот ты тогда-то то-то сказал, а получилось не так!!!

они видно от этого кончают, убогие )


Вариантов решения задачи существует множество. 

Вот один из вариантов :


 

.

баланс.мин = 300   --  до достижения этого уровня кэш не выводится

баланс.норм=700   --  всё что выше этого уровня выводится в кэш

между этими уровнями выводится 10% баланса

Вывод осуществляется еженедельно.

Поставленная задача сумм.кэш=3000 достигается за 25 недель, т.е. приблизительно за полгода. Ну и плюс к тому депозит с 700 долларами.


Если изменить эти параметры, то результат изменится, хотя и не кардинально. 

Можно поискать оптимальный вариант решения этой многопараметрической задачи оптимизации.

 
Олег avtomat:

Вариантов решения задачи существует множество. 

Вот один из вариантов :


 

.

баланс.мин = 300   --  до достижения этого уровня кэш не выводится

баланс.норм=700   --  всё что выше этого уровня выводится в кэш

между этими уровнями выводится 10% баланса

Вывод осуществляется еженедельно.

Поставленная задача сумм.кэш=3000 достигается за 25 недель, т.е. приблизительно за полгода. Ну и плюс к тому депозит с 700 долларами.


Если изменить эти параметры, то результат изменится, хотя и не кардинально. 

Можно поискать оптимальный вариант решения этой многопараметрической задачи оптимизации.

В реальной торговле это будет полезно, но флешмоб предполагает максимальный риск и максимальный же результат) В принципе, можно запустить один на все помидоры, второй по твоему варианту. Будет интересно сравнить.
[Удален]  
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