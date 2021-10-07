Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 314

План проведения эксперимента


 

Это предварительный план (план на старте), который будет корректироваться по ходу проведения эксперимента.

Одна из важных задач эксперимента -- отсутствие убыточных сделок.  Как будет в действительности, покажет эксперимент.

Количество рабочих дней по месяцам :

 

Начало :

 

На депозит было направлено ровно 1$. 

Контора добавила поощрительные проценты. Но это у них как нагрузка, я этого не просил у них. Эта добавка даже мешает для моих целей. Но уж как есть...

Любую ТС можно представить компактно в виде "чёрного ящика". И в принципе это правильное представление в самом общем виде.


ТС tractor :


 

На входе одна величина :

Deposit

На выходе две величины :

Balance

Cash

Однако, в таком виде не отображён тот факт, что Cash выводится из системы вовне, и может рассматриваться как величина внешняя по отношению к системе. При этом Cash является важнейшей характеристикой системы.

А вот Balance должен рассматриваться по отношению к системе как величина внутренняя. При этом Balance также является важнейшей характеристикой системы.

Поэтому схему слегка модифицирую.

ТС tractor :


 

Общая схема.


Cash -- можно рассматривать, как выпуск производимой продукции.

Sum(Cash) -- произведенная продукция нарастающим итогом.

Текущий эксперимент.


 

Олег avtomat:

Текущий эксперимент.


 

Олег. Продолжение будет? 

 
Олег avtomat:

Олег!!! Поздравляю с освобождением от бана. А за что?

Roman Shiredchenko:
Олег. Продолжение будет? 


Обязательно, Рома.

STARIJ:

Олег!!! Поздравляю с освобождением от бана. А за что?


чей-то лживый навет. 

Дискуссия в ветке, моё пояснение здесь. (моё пояснение удалили быстро)

