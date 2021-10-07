Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 314
План проведения эксперимента
.
Это предварительный план (план на старте), который будет корректироваться по ходу проведения эксперимента.
Одна из важных задач эксперимента -- отсутствие убыточных сделок. Как будет в действительности, покажет эксперимент.
Количество рабочих дней по месяцам :
.
Начало :
.
На депозит было направлено ровно 1$.
Контора добавила поощрительные проценты. Но это у них как нагрузка, я этого не просил у них. Эта добавка даже мешает для моих целей. Но уж как есть...
Любую ТС можно представить компактно в виде "чёрного ящика". И в принципе это правильное представление в самом общем виде.
ТС tractor :
.
На входе одна величина :
Deposit
На выходе две величины :
Balance
Cash
.
Однако, в таком виде не отображён тот факт, что Cash выводится из системы вовне, и может рассматриваться как величина внешняя по отношению к системе. При этом Cash является важнейшей характеристикой системы.
А вот Balance должен рассматриваться по отношению к системе как величина внутренняя. При этом Balance также является важнейшей характеристикой системы.
Поэтому схему слегка модифицирую.
ТС tractor :
.
Общая схема.
Cash -- можно рассматривать, как выпуск производимой продукции.
Sum(Cash) -- произведенная продукция нарастающим итогом.
Текущий эксперимент.
.
Текущий эксперимент.
.
Текущий эксперимент.
Олег!!! Поздравляю с освобождением от бана. А за что?
Олег. Продолжение будет?
Обязательно, Рома.
Олег!!! Поздравляю с освобождением от бана. А за что?
чей-то лживый навет.
Дискуссия в ветке, моё пояснение здесь. (моё пояснение удалили быстро)