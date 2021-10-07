Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 306

Новый комментарий
 
Олег avtomat:


Ну что ж... если для вас движения рынка "неотличимы от броуновского движения", и вам "проще торговать статистически устойчивый входной мусор", -- значит, так тому быть.

Вот только про "хвосты" не надо приплетать, и уж тем более, про то, что "хвосты сами придут и туда впишутся".

А про "прогнозирование" -- это вообще не сюда. Там у вас где-то ветка была, разбухшая такая, где всё прогнозировать пытались, размахивая хвостами. Уж не знаю, куда эти хвосты сами приходили и куда вписывались... Вам туда надо. А здесь это всё не в тему.

Да, простите, видимо мне действительно не сюда.))

Хотя, в адаптивных системах изменяется в первую очередь именно вход, что и отражается на выходе, но с большой задержкой, присущей любому интегрированию входа, в т.ч. рынком.

[Удален]  
Yuriy Asaulenko:

Да, простите, видимо мне действительно не сюда.))

Хотя, в адаптивных системах изменяется в первую очередь именно вход, что и отражается на выходе, но с большой задержкой, присущей любому интегрированию входа, в т.ч. рынком.


;))  А разве в неадаптивных системах не так?  неужели в неадаптивных системах в первую очередь изменяется выход, а затем эти изменения отражаются на входе, и без задержки?  

Народная мудрость стреляет в самую тютельку по такому поводу: Слышал звон, да не знает, где он.

 
Олег avtomat:


;))  А разве в неадаптивных системах не так?  неужели в неадаптивных системах в первую очередь изменяется выход, а затем эти изменения отражаются на входе, и без задержки?  

Народная мудрость стреляет в самую тютельку по такому поводу: Слышал звон, да не знает, где он


Вы забыли про обратную связь.. в адаптивных системах. А речь в ветке о них, а не системах без ОС. Вижу, что разжевывать надо, так не понимаете. Только попытки представить собеседника идиотом. Однако, уже ушел.
[Удален]  
Yuriy Asaulenko:

Вы забыли про обратную связь.. в адаптивных системах. А речь в ветке о них, а не системах без ОС. Вижу, что разжевывать надо, так не понимаете. Только попытки представить собеседника идиотом. Однако, уже ушел.


;)) Неужели обратная связь есть только в адаптивных системах? А в неадаптивных системах обратной связи нету? Эх... грамотей...

Вам надо не разжёвывать, а жевать учебники, чтобы пришло понимание о назначении обратной связи. А заодно узнаете о классификации систем, на каких принципах, и по каким признакам она производится.

 
Олег avtomat:


;)) Неужели обратная связь есть только в адаптивных системах? А в неадаптивных системах обратной связи нету? Эх... грамотей...

Вам надо не разжёвывать, а жевать учебники, чтобы пришло понимание о назначении обратной связи. А заодно узнаете о классификации систем, на каких принципах, и по каким признакам она производится.

Я полагал, что мы уже попрощались, а вы, оказывается, еще не все сказали. Не буду вам мешать надувать щеки и делать умный вид. Продолжайте.
[Удален]  
;)
 
Yuriy Asaulenko:

Нормальное распределение легко приводится к реальному распределению рынка, тогда картинки вообще будут неотличимы. Т.е. просто случайный процесс породил временные ряды, эквивалентные рыночным,....

Картинка движения рынка будет отличаться от случайного блуждания, причем  это заметно  невооруженным глазом без приборов.
[Удален]  

С Праздником 1 Мая !



 
Yuriy Asaulenko:

Не понял. Что имеется в виду под "А почему не все сразу?"?

Если хвост, то он автоматом проторгуется, для этого его не надо торговать как-то специально. А  центр, из 50п. движения, мы 30-40 возьмем. С учетом возможных ошибок входа, где-то, в среднем, ~20п со сделки.
Или выход рынка имеется в в виду? В общем, не понял, поясните.


Торгуем, конечно, центр распределения, но какого? Если скошенное t-распределения, то торгуем прибыльно вокруг центра, а при возникновении хвостов  (очень сильных, но редких движений) не только не сливаем депо, но имеем мысли о сроках устаканивания рынка к центру распределения.
 
Олег avtomat:


;)) Неужели обратная связь есть только в адаптивных системах? А в неадаптивных системах обратной связи нету? Эх... грамотей...

Вам надо не разжёвывать, а жевать учебники, чтобы пришло понимание о назначении обратной связи. А заодно узнаете о классификации систем, на каких принципах, и по каким признакам она производится.

Был такой академик Глушков, автоматчик мирового уровня, директор института кибернетики в Киеве. В середине 60-х он утверждал, что если ему дадут ресурс, то он сумеет создать такой план в стране, который учтет все без исключения мелкие детали. Морочил голову лет 10, так как был влиятельней министров. Я  пришел в Госплан в 1978 году, так там все без исключения считали это полнейшей глупостью. Вот и вся обратная связь в автоматических системах.


Все пытаешься плавать по бурному морю на сухопутном велосипеде.

1...299300301302303304305306307308309310311312313...551
Новый комментарий