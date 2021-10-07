Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 306
Ну что ж... если для вас движения рынка "неотличимы от броуновского движения", и вам "проще торговать статистически устойчивый входной мусор", -- значит, так тому быть.
Вот только про "хвосты" не надо приплетать, и уж тем более, про то, что "хвосты сами придут и туда впишутся".
А про "прогнозирование" -- это вообще не сюда. Там у вас где-то ветка была, разбухшая такая, где всё прогнозировать пытались, размахивая хвостами. Уж не знаю, куда эти хвосты сами приходили и куда вписывались... Вам туда надо. А здесь это всё не в тему.
Да, простите, видимо мне действительно не сюда.))
Хотя, в адаптивных системах изменяется в первую очередь именно вход, что и отражается на выходе, но с большой задержкой, присущей любому интегрированию входа, в т.ч. рынком.
;)) А разве в неадаптивных системах не так? неужели в неадаптивных системах в первую очередь изменяется выход, а затем эти изменения отражаются на входе, и без задержки?
Народная мудрость стреляет в самую тютельку по такому поводу: Слышал звон, да не знает, где он.
Вы забыли про обратную связь.. в адаптивных системах. А речь в ветке о них, а не системах без ОС. Вижу, что разжевывать надо, так не понимаете. Только попытки представить собеседника идиотом. Однако, уже ушел.
Вы забыли про обратную связь.. в адаптивных системах. А речь в ветке о них, а не системах без ОС. Вижу, что разжевывать надо, так не понимаете. Только попытки представить собеседника идиотом. Однако, уже ушел.
;)) Неужели обратная связь есть только в адаптивных системах? А в неадаптивных системах обратной связи нету? Эх... грамотей...
Вам надо не разжёвывать, а жевать учебники, чтобы пришло понимание о назначении обратной связи. А заодно узнаете о классификации систем, на каких принципах, и по каким признакам она производится.
Нормальное распределение легко приводится к реальному распределению рынка, тогда картинки вообще будут неотличимы. Т.е. просто случайный процесс породил временные ряды, эквивалентные рыночным,....
С Праздником 1 Мая !
Не понял. Что имеется в виду под "А почему не все сразу?"?
Если хвост, то он автоматом проторгуется, для этого его не надо торговать как-то специально. А центр, из 50п. движения, мы 30-40 возьмем. С учетом возможных ошибок входа, где-то, в среднем, ~20п со сделки.
Или выход рынка имеется в в виду? В общем, не понял, поясните.
Торгуем, конечно, центр распределения, но какого? Если скошенное t-распределения, то торгуем прибыльно вокруг центра, а при возникновении хвостов (очень сильных, но редких движений) не только не сливаем депо, но имеем мысли о сроках устаканивания рынка к центру распределения.
Был такой академик Глушков, автоматчик мирового уровня, директор института кибернетики в Киеве. В середине 60-х он утверждал, что если ему дадут ресурс, то он сумеет создать такой план в стране, который учтет все без исключения мелкие детали. Морочил голову лет 10, так как был влиятельней министров. Я пришел в Госплан в 1978 году, так там все без исключения считали это полнейшей глупостью. Вот и вся обратная связь в автоматических системах.
Все пытаешься плавать по бурному морю на сухопутном велосипеде.