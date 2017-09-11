Комплексный показатель качества торговли трейдера (для конкурсов)

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(для конкурсов -- потому что этот показатель не будет учитывать выведенный кэш;  при введении фактора "кэш" этот показатель будет применим и для реал-счетов)

После длительных размышлений-сомнений-испытаний-возражений-сравнений и проб на конкурсных счетах (в течение полугода), наконец, пришли к выводу о том, что важными являются три фактора в оценке качества торговли трейдеров в конкурсах.


Три фактора:

A  ---  конечная прибыль

B  ---  риск(просадка по эквити)

C  ---  достоверность(не случайно)


Комплексный показатель качества :

K = a*A + b*B + c*C

где

A, B, C -- отдельные показатели торговли (факторы)

a, b, c -- весовые коэффициенты


Приведя факторы к единой шкале, можно получить вполне объективные значения этих факторов по торговле каждого трейдера.

Весовые коэффициенты вносят субъективность, отражая предпочтения оценщика, то есть что для него является более важным, а что является менее важным. Не мудрствуя лукаво, их можно сделать равными, а можно обсудить и выявить предпочтения.


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Есть тут особо нетерпеливые, к ним обращаюсь:  НЕ ЗАГАЖИВАЙТЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО.

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Здесь весовые коэффициенты одинаковые.  

Остаётся определиться с важностью данных факторов, т.е. задать значения весовым коэффициентам.

 

Первый взгляд бросишь и впечатление - о как серьезно. А поглубже вникнешь - реальный детский сад.

На человеческом языке сие представляет собой три строки: 

1. Конечный баланс поделить на начальный баланс и минус единица.

2. Просадка в процентах делится на 100, чтобы привести число к тому же порядку, что и показатель 1. Еще на -1 умножается, потому-что он снижает качество.

3.  Количество прибыльных сделок в процентах поделенное на 100 (по той же самой причине, что и для показателя 2). Почему бы просто не поделить на общее количество сделок:) Обязательно надо умничать - в процентах, потом проценты привести к единице.

Еще одна завершающая строка: каждый показатель умножается на свой коэффициент и все суммируется. Но только величины коэффициентов неизвестны.

Жаль, что баснописец Крылов Иван Андреевич давно умер, он бы мог такую басню написать, по мотивам...

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Имеющиеся данные приводятся к единой шкале.  Что ж тут непонятного. Так и должно быть.  А весовые коэффициенты уточняются из практики. Опять же обычное дело.  

Предложенная мною система расчёта очень простая.  Я её расписал пошагово, с примерами.  

Внести в конкурсную таблицу факторы А В С и результирующий К -- не составит большого труда.  И всё будет очень наглядно, а главное -- ясно и понятно.

 

Бред какой то - какая связь между процентом прибыльных сделок и "случайностью"?

а если одна сделка за весь период и она прибыльная - 100 % "неслучайно"? 

Если я играю в орлянку и первым броском выиграл и сразу бросил играть - это, типо, я не случайно выиграл...

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Комплексный показатель качества торговли трейдера (для конкурсов)  -- для конкурсов трейдеров, а не для орлянки.

Дмитрий:

Бред какой то - какая связь между процентом прибыльных сделок и "случайностью"?

а если одна сделка за весь период и она прибыльная - 100 % "неслучайно"? 

Если я играю в орлянку и первым броском выиграл и сразу бросил играть - это, типо, я не случайно выиграл...


Поучаствуй в конкурсе, тогда тебе будет понятно, о чём идёт речь, и почему именно так, и почему одна сделка не годится, и прочие нюансы.  А сейчас ты не в теме, поэтому для тебя всё бред. Ты даже орлянку умудрился сюда приплести...

Комплексный показатель качества торговли трейдера (для конкурсов)  -- для конкурсов трейдеров, а не для орлянки.

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Разве процент прибыльных сделок при малом количестве сделок будет объективно показывать случайность/неслучайность прибыли?
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Volodymyr Hayduk:
Разве процент прибыльных сделок при малом количестве сделок будет объективно показывать случайность/неслучайность прибыли?

Ну скажем так, чем больше общее количество сделок, тем более объективным будет факторС (достоверность).

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