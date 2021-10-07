Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 311

khorosh:
И не поленился ведь, наверно полдня сочинял этот опус.)

Да, и ведь много таких с навязчивыми идеями и раздвоённым сознанием находится среди здоровых людей. А ежели такому власти немножечко перепадает, то и расстреливать будет в порыве праведного гнева на весь окружающий мир.

Работа с бонусом ведётся по установленным Правилам, которые я приводил в предыдущем посте, но этот пост модератор удалил, уж не знаю, в силу каких причин (никаких объяснений, полное молчание с его стороны).

Может быть, он посчитал, что чужие правила нельзя здесь размещать?   Хотя эти "Правила: Бонус на День рождения" никаким боком не затрагивают здешнюю жизненную среду.

Эти правила содержат условия и ограничения, знание которых позволяет понять некоторые не всегда очевидные действия, производимые на бонусном счёте.

Принятые установки продиктованы Правилами.

Прям як у Росстата.

 
Олег avtomat:

Модератор !!!

Почему удалили, зачем эти пакости ?  Неужели анализ работы с бонусом нарушает что-то?  

И ведь это не реклама была, а нормальный рабочий пост .   

Олег, не бузи - твой пост являлся скрытой рекламой ДЦ, раздающего бонусы. И ты всячески привлекаешь внимание к "буке", пусть и скрытого в твоём профиле. Это тоже реклама. Вот если он есть у тебя в профиле - и пусть будет, но всячески привлекать туда внимание постами на форуме - это уже граничит.

Artyom Trishkin:

Олег, не бузи - твой пост являлся скрытой рекламой ДЦ, раздающего бонусы. И ты всячески привлекаешь внимание к "буке", пусть и скрытого в твоём профиле. Это тоже реклама. Вот если он есть у тебя в профиле - и пусть будет, но всячески привлекать туда внимание постами на форуме - это уже граничит.


Хорошо, учту на будущее.

Но условия, влияющие на работу на счёте (сроки, лоты, границы) указать-то для ориентирования, надеюсь, можно.

 
Олег avtomat:

Хорошо, учту на будущее.

Но условия, влияющие на работу на счёте (сроки, лоты, границы) указать-то для ориентирования, надеюсь, можно.

Конечно указывай. Без привязки к ДЦ. Кому надо - в личке спросят.

Artyom Trishkin:

Конечно указывай. Без привязки к ДЦ. Кому надо - в личке спросят.


Хорошо.

А ссылаться на свою ветку (эту ветку) в рамках форума допустимо, надеюсь.

 
Олег avtomat:

Хорошо.

А ссылаться на свою ветку (эту ветку) в рамках форума допустимо, надеюсь.

Конечно. И даже не в рамках данного ресурса ;)

