Прошел по ссылке. Вот цитата:

В связи с уничтожением большинства документов этого уникального проекта в виду их секретности, данный сайт был создан, как попытка восстановить историю  ОГАС по сохранившимся разрозненным материалам.

Очередной велоспедист-неуч, пишет хрень занебесную.

Применение средств вычислительной техники в экономике СССР было огромным.

В каждой отрасли было создано от десятков до сотен вычислительных центров. Для создания софта были сформированы отраслевые НИИ, а также отделы разработчиков на крупных вычислительных центрах. Кроме этого имелись НИИ большой и малой академий наук, работавшие в этой области. Глушков был директором одного из  таких НИИ - института кибернетики АН УССР.   НИИ, входившие в систему ГОСПЛАНа, ГОССНАБа... Строительный комплекс Москвы имел 170 вычислительных центров. Что конкретно происходило в министерствах девятки точно не известно, но уровень в этих министерствах кратно превосходил названное. Вся эта махина довольно хорошо координировалась высшим руководством страны, начиная с планирования, финансирования, НИИ по созданию ЭВМ, мат.методов.....

В угольной промышленности, в которой я работал, было 63 вычислительных центра, отраслевой НИИ, два конкурирующих вычислительных центра по разработке софта (Донецк и Караганда). Общая численность - около 10 000 человек. 

Не фига себе "разрозненные материалы"!

Или дебил создал этот сайт, или враг и русофоб, а ты даешь ссылки на него.


ПС.

Я  непосредственный участник создания того, что ты называешь ОГАС. Точно знаю (если не забыл) что делалось, как делалось, и если что не сделали, то почему. Мне ВИКИ не нужна.

Тебе не даёт покоя имя В.М.Глушкова? 

Ты "непосредственный участник" ЧЕГО???  И в каком качестве?  Ты в то время мог быть тем, кто "точно знает"???

Уймись уже. Займись эконометрикой.

Вроде нервничаешь?

Ухожу, твоя ветка.


Успеха

С ДНЁМ ПОБЕДЫ !


Олег avtomat:

С ДНЁМ ПОБЕДЫ !

+

ПРИСОЕДИНЯЮСЬ!

Памяти наших дедов, бабушек, памяти павших за наше мирное настоящее!!!!
