Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 310

эк тебя от злобы корёжит...

 
эк тебя от злобы корёжит...

Лично я когда прочитал такое, сразу же подумал - слился небось. Ладно чо, бывает...
Лично я когда прочитал такое, сразу же подумал - слился небось. Ладно чо, бывает...

Это явное психическое расстройство.

 
ILNUR777:
Не слился. И вам желаю. Главное вкладывайте в трахтур.

Сами могём. И трахтур тоже смотрим.
Стартовал Июльский конкурс.

Желаю всем успехов.


https://view.new10.top/ru/contest/3

Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
  • view.new10.top
В конкурсе могут принимать участие только верифицированные пользователи форума  Допускается автоматическая и ручная торговля на платформе или Нет ограничений на размер торгового лота Завершение конкурса: 28.07.2017 Призовой фонд делится между двумя номинациями, и на данный момент составляет: Идёт сбор ↑ Победитель будет определён по двум...
Получен бонус:

 

неожиданно ;)  


Зарядил на буку.  (ссылка в профиле)

Работаем ;)

 
Присоединяюсь к поздравлению

Присоединяюсь к поздравлению


Спасибо ;)

 
Это явное психическое расстройство.

И не поленился ведь, наверно полдня сочинял этот опус.)
Модератор !!!

Почему удалили, зачем эти пакости ?  Неужели анализ работы с бонусом нарушает что-то?  

И ведь это не реклама была, а нормальный рабочий пост .   

