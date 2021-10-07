Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 312
Беспроцентные деньги Гезелля — будущая замена ростовщического процента
Деньги. Что такое деньги? Вроде бы каждый человек знает, что это такое. А знает ли он, деньги, которые каждую неделю теряют свою стоимость? Нет, без инфляции. А просто потому, что на них наклеивается специальный купон. А деньги без процента, беспроцентные? Знаком ли вам термин деньги Гезелля? Знаете ли вы, что такое демередж?
Обо всем этом в материале кандидата экономических наук Алексея Евгеньевича Соснина, который прислал свою статью для публикации на ресурсе nstarikov.ru.
«Деньги Гезелля и переформатирование финансовой системы
Беспроцентные деньги на основе демереджа — теоретическая абстракция или реальный план по переформатированию мировой финансовой системы?
В последнее время всё чаще стали звучать пессимистические прогнозы экономистов и аналитиков о неизбежном крахе современной финансовой системы. Споры идут, пожалуй, лишь о том, какой её сегмент обрушится первым – доллар США, евро, рынок опционов и фьючерсов или пирамида государственного долга США.
Вместе с тем, известно, что основы современной финансовой системы были заложены более ста лет назад – система банков Федерального резерва США была создана в 1913 году. Идея о том, что группа частных банков берет в свои руки денежное обращение США, а затем практически и всего мира, поражает своей смелостью и широтой замысла. В итоге кредитование правительства США и использование доллара в качестве мировой валюты на протяжении практически целого века привело к невиданному ранее перераспределению национального богатства и его концентрации в руках очень узкой группы лиц. По данным банка Credit Suisse к 2016 году 1% населения в ряде стран владел 40-75% национального богатства. Для США этот показатель составил 42%.
Параллельно растет и пирамида долгов. Государственный долг, например, США в 2017 г. достиг 20 трлн. долл., это больше ВВП этой страны. Перспективы его погашения не выглядят реалистично. Вместе с тем, его дальнейшее экспоненциальное наращивание, очевидно, также не является хорошей идеей. Ненамного лучше складывается ситуация и в других странах. Сегодня можно констатировать, что основные цели авторов плана долларизации мировой экономики на процентной основе были достигнуты и перед ними теперь стоит вопрос о сворачивании этой системы. И вряд ли эти люди не продумали заранее безопасные для своих капиталов варианты выхода из этой ситуации. Некоторые события, происходящие в последнее десятилетие на мировых финансовых и денежных рынках дают основания полагать, что этим вариантом будет замена современных денег, основанных на проценте, на новую денежную единицу – т.н. «беспроцентные» деньги.
Экономисты уже давно изучают возможности создания денежной системы, основанной на неростовщических принципах. Все большее их число начинает придерживаться мнения, что ссудный процент и использование денег в качестве средства накопления капитала приводит к неустранимым противоречиям в экономике. К их числу следует отнести перераспределение национального богатства в пользу кредиторов, неэффективность распределения производственных ресурсов, регулярные экономические и финансовые кризисы, а также – хищническое и потребительское отношение к экологии планеты.
На смену старой экономической парадигме начинает приходить новая – концепция «беспроцентных» денег. Причем, она не является голой теоретической разработкой. В последние годы в развитых странах мира мы наблюдаем всё больше признаков того, что мировая финансовая система последовательно, хотя и без лишнего шума, двигается именно в этом направлении. Основные видимые для нас маркеры на дорожной карте этого движения следующие:
— Ограничение оборота наличных денег, изъятие из оборота купюр крупного номинала, увеличение доли безналичных расчетов;
— Снижение величины процентных ставок практически до 0%;
— Появление на рынке финансовых инструментов с отрицательной доходностью.
Всё эти процессы мы уже сегодня наблюдаем во многих экономически развитых странах. С 2016 года Европейским центральным банком прекращен выпуск купюр номиналом 500 евро. В 2018 году они полностью будут изъяты из оборота. Отрицательные процентные ставки по депозитам уже предлагаются в банках Швейцарии, Швеции и Дании. С 2016 года ключевая ставка ЕЦБ составляет 0%. Учетная ставка ФРС США с 2010 года не превышает 1-1,5%. Еще десятилетие назад падение доходности гособлигаций ниже нуля было невозможным событием. Сегодня объем таких гособлигаций в мире превышает 10 трлн. долл., и среди них есть бумаги со сроком обращения в несколько лет. Таким образом, переформатирование мировой финансовой системы в направлении отказа от принципов процентного дохода идет полным ходом. В этой связи исследование темы беспроцентных денег представляет огромный интерес. Для этого в первую очередь необходимо ознакомиться с концепцией демереджа.
Демередж – экономическая концепция, согласно которой деньги должны постепенно терять свою ценность. Демередж определяет деньги в качестве средства обращения и платежа, и не предполагает выполнение ими функций средства накопления.
Общее понятие демереджа
В мире вполне могут существовать денежные системы, построенные не на принципах процентного дохода. Первые версии таких систем уже существовали, по меньшей мере, сотню лет назад. Однако, в силу того, что они противоречат основам современной экономики, они обычно выставляются в невыгодном свете в качестве задумок маргиналов. Вместе с тем, ряд идей по развитию экономики нового типа, был изложен, например, в книге Пола Хокина «Экология торговли» (2010), а также в трудах таких новаторов как Е.Ф. Шумахер, Г. Дейли, М. Кеннеди и ряда других. Согласно этим авторам, новые денежные системы позволят оживить экономическую активность местных сообществ, а также будут способствовать созданию условий, при которых экономический рост будет напрямую связан с повышением благосостояния людей и сохранением экологии планеты. Главным принципом этих альтернативных систем является отказ от выполнения денежными единицами функций средства накопления.
Именно такое радикальное решение ещё в начале прошлого века было предложено экономистом Сильвио Гезеллем в своей книге «Естественный экономический порядок» (1916). «Свободные деньги» Гезелля, подразумевали отрицательную стоимость владения, известную как демередж. Каждую неделю на купюру должен быть приклеен купон, имеющий стоимость, например, 0,1% от её номинала. По сути, этот купон является платой за использование денег, другими словами – деньги начинают обесцениваться с течением времени.
Хотя эта идея звучит странно, если не сказать радикально, её поддержал сам Джон Мейнард Кейнс – признанный авторитет в экономике. Более того, эта система была опробована и показала положительные результаты. Широко известным является эксперимент по использованию таких денег в австрийском городе Вёргль, проведенный в 1932 г. В рамках эксперимента были выпущены местные деньги, на которые их собственники ежемесячно должны были наклеивать специальные марки, стоимостью 1% от номинала. Деньги перестали приносить проценты и выполнять функцию средства накопления. Аккумулирование денег стало своего рода бременем, таким же, как избыток скоропортящихся товаров. Поэтому люди быстрее тратили деньги, способствуя росту экономической активности в городе. В нем резко снизился уровень безработицы, в то время как остальная часть Австрии сползала в рецессию.
Эта система позволила выполнить в городе целый ряд необходимых общественных работ. Через год уровень безработицы в Вёргле снизился на 25%. Объемы выполняемых в городском хозяйстве работ выросли на 220%, в то время как вся Австрия находилась в глубоком кризисе. Эксперимент был прекращен в 1933 году, когда местная валюта была запрещена по указанию Центрального банка страны, который увидел в ней угрозу своей денежной политике.
Демередж имеет ряд важных экономических и социальных эффектов. Первоначально он призван «уравнять в правах» материальные товары, теряющие ценность в результате естественной амортизации, и деньги, ценность которых увеличивается со временем. Валюта на основе демереджа основана на том, что к деньгам применяются те же законы, что и к любым другим товарам, для сохранения которых требуются специальные усилия.
Джордан МакЛеод, автор книги «Новая валюта: как деньги меняют наш мир» (2009), объясняет это следующим образом: «Мы рассматриваем существующую форму денег как дающую совершенно необоснованную власть их владельцам на рынке товаров и услуг. Эта власть в состоянии изымать деньги из обращения, чтобы получить преимущество над поставщиками товаров и над должниками». Чтобы решить эту проблему, он предлагает применить научный подход, который позволит разработать денежную систему, отражающую естественные законы природы.
Автор предлагает рассмотреть корзину товаров, используемых в условной экономике, которая содержит х центнеров пшеницы, у литров нефти и т.д. Допустим, что стоимость хранения данной корзины товаров составляет 5% в год. Тогда будет целесообразно установить сбор в размере 5% в год за изъятие денег из обращения. Этим мы уравняем в правах собственников денег и поставщиков товаров, создавая стимулы для взаимной торговли. В результате увеличится скорость товарооборота и ликвидность рынка, а большая часть денежных средств будет всегда находиться в обращении. Из-за 5% процентной платы за хранение, деньги, полученные в будущем, будут иметь большую ценность, чем деньги, имеющиеся в настоящее время. Это позволит изменить современную ситуацию, в которой будущие платежи дисконтируются по отношению к настоящим.
Плата за хранение денег, названная Гезеллем демереджем, будет способствовать тому, что люди будут тратить столько, сколько необходимо, и искать другие способы для накопления и сохранения сбережений, такие, как инвестиции в реальный сектор, займы и т.д. У владельца избыточных денег теперь будут все мотивы для их выдачи в качестве беспроцентных ссуд. Плата за хранение денег приведет к исчезновению процентного дохода.
Гезелль писал: «Товары в целом, такие как корма, топливо, удобрения и т.д. могут поступать в рыночный оборот лишь при условии, что для участников торговли безразлично, чем они владеют – деньгами или товарами. И это возможно только при том условии, что деньги обладают такими же свойствами и недостатками, как и товары. Товары гниют, портятся и ржавеют. Поэтому деньги смогут быстро и эффективно выполнять функцию средства обращения и платежа, только тогда, когда они приобретут такие же свойства и потребуют расходов для сохранения своей стоимости. Такие деньги никогда не будут более предпочтительными по отношению к товарам». (Гезелль, Сильвио. Естественный экономический порядок, 1916).
Логика в этом, безусловно, есть. Возникает вопрос, будет ли эта идея работать на практике и нет ли в ней каких-либо скрытых «подводных камней»?
Чем демередж отличается от инфляции
Термин «демередж» произошел от латинского слова «задержка», «промедление». Это юридический термин, означающий установленную законом плату. Применительно к денежной политике, эта плата взимается в пользу эмитента денег. Если деньги эмитируются государством, то демередж становится своего рода налогом. Независимо от того, выпускаются ли деньги государством или местным сообществом, демередж может выступать в качестве средства перераспределения общественных благ и покупательной способности. Он приводит к сокращению количества денег в обороте, что обычно сопровождается дефляцией – снижением цен. Кроме того, в отсутствие необходимости выплачивать проценты по займам предприниматели и компании перестанут перекладывать это бремя на плечи потребителей (по оценкам М. Кеннеди, в европейских странах доля процентных расходов достигает 30% от стоимости любого товара или услуги). Таким образом, демередж стимулирует потребление и сдерживает накопление денег.
Инфляция, наоборот, вызывает повышение цен в силу обесценения валюты – снижения её покупательной способности. Инфляция приводит к перераспределению покупательной способности от населения к эмитенту денег. Она стимулирует сбережения и сдерживает потребление. Два этих явления – демередж и инфляция, противоположны по своей сути.
В то время как понятие процента связано с дисконтированием будущих платежей, демередж не разделяет настоящие и будущие денежные потоки. Например, в настоящее время лесной массив, который может приносить по $1 млн. прибыли каждый год в обозримом будущем, будет оценен как невыгодный актив, если его можно вырубить и получить немедленный доход в $50 млн. (Приведенная стоимость ежегодного потока платежей в $1 млн., дисконтированная по ставке 5%, составляет $20 млн.) Этот подход поощряет недальновидность бизнеса, готового пожертвовать даже своими собственными долгосрочными интересами в угоду одномоментной краткосрочной выгоде.
Такое поведение считается вполне рациональным с позиций экономики, основанной на ссудном проценте. Дисконтирование будущих потоков платежей дает возможность «обналичить» все природные ресурсы планеты, устроив их оптовую распродажу. В условиях демереджа интересы бизнеса, наоборот, потребуют сохранения леса как источника будущего дохода.
Процентный доход способствует концентрации капитала, в то время как демередж стимулирует его перераспределение. Процентный доход, как и демередж, представляют собой плату за использование денег. Однако ключевое различие между ними в том, что в первом случае, эта плата идет в пользу владельцев денег – собственников финансового капитала. Во втором случае, этот сбор оплачивают собственники денег, способствуя более справедливому распределению национального богатства.
Что происходит со сбережениями в условиях демереджа?
Гезелль писал: «Вопреки предсказаниям «свободные» деньги опровергли все негативные прогнозы критиков. Они утверждали, что не будет возможностей для сбережений, что сумма на депозите будет уменьшаться со временем под действием ставки демереджа. Но это не так. Теперь я могу получить гораздо больше, чем раньше. Да, я больше не получаю процентов по вкладу. Но это даже к лучшему, поскольку появляются значительно большие возможности увеличить мои сбережения».
Сегодня мы откладываем деньги, которые у нас остаются после прямой и косвенной оплаты значительной доли процентных расходов. Ведь в современной экономике, основанной на проценте, расходы на обслуживание долгов включены в стоимость товаров и услуг всех государственных и муниципальных организаций, а также частных компаний. По оценкам, только расходы на обслуживание государственного и корпоративного долга составляют не менее 10% от стоимости валового внутреннего продукта РФ. Средняя долговая нагрузка (индекс PTI, payments to income) заемщиков — физических лиц в России превышает 25%. При снижении процентных ставок или их обнулении, цены во всех секторах экономики должны будут снизиться, пропорционально увеличивая вашу норму сбережений. Потери по неполученным по депозиту процентам будут с избытком компенсированы ростом вашего потребления и сбережений.
Как писал Гезелль: «Рантье, скорее всего, не понравится снижение процентной ставки, но мы, трудящиеся, будем приветствовать это шаг. Мы никогда не сможем накопить достаточно капитала, чтобы жить на процентный доход с него. Но мы сможем комфортно существовать на свои сбережения. Мы не оставим потомкам денежный капитал как постоянно увеличивающийся источник дохода. Но разве передача им экономических условий, в которых труд людей будет оценен по справедливости, не является более чем справедливой заменой?».
Таким образом, контуры возможной новой финансовой системы начинают постепенно вырисовываться. Современная финансовая система, основанная на ссудном проценте, свои задачи, по-видимому, выполнила полностью. Значительная часть мировых производственных и финансовых активов, а также недвижимости уже находится под контролем относительно немногочисленной группы собственников. В этой связи для регуляторов этой системы крайне важным является недопущение её катастрофического обрушения и последовательный, постепенный переход на деньги нового типа, не связанные с необходимостью экспоненциального роста долгов.
Соснин Алексей Евгеньевич, к.э.н».
О валютной политике в условиях экономических санкций
... так было в Советском Союзе, который находился в постоянной экономической блокаде. Методом проб и ошибок советское государство пришло к трёхконтурной денежной модели.
Первый контур – внешний, обслуживающий экономические отношения страны с остальным миром. Здесь используется исключительно иностранная валюта. Второй контур – безналичные деньги, обеспечивающие функционирование предприятий, воспроизводство основного и оборотного капитала. Третий контур – наличное денежное обращение, обслуживающее почти исключительно население (розничная торговля товарами и сфера услуг). Между каждым контуром денежного обращения стоят «шлюзы» и «вентили», с помощью которых регулируются межконтурные связи. ...
...
Модель советской экономики создавали не революционеры из 1917 года, а профессионалы.
...
здесь
====================================================
Схематически это можно представить следующим образом :
.
В последнее время на форуме появляются лихие кавалеристы, горящие желанием с наскоку сокрушить весь форекс нахрен. Но при этом даже представления не имеют о том, что это такое - форекс.
Для таких "захватчиков" для начала, перед атакой, чтоб шею не свернуть (хотя всё равно свернут), очень рекомендуется ознакомиться со статьёй:
О манипуляциях на мировом валютном рынке
В статье «О валютной политике в условиях экономических санкций» ясформулировал тезис: российскому рублю ни в коем случае нельзя становиться международной валютой, с помощью которой Россия могла бы осуществлять свои расчёты с другими странами. А именно так было истолковано недавнее заявление заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, который сказал, что в условиях ужесточения экономических санкций надо активизировать усилия по освобождению от долларовой зависимости. От такой зависимости освобождаться безусловно надо, но не путём замещения доллара США российским рублем в международных расчётах.
Более того, российскому рублю следует вообще запретить выходить за границы Российской Федерации, ему следует быть исключительно национальной денежной единицей. Такой запрет – важное, хотя не единственное условие обеспечения финансово-экономической стабильности государства.
Мой тезис базируется на опробованной Советским Союзом практике государственной валютной монополии: советский рубль был исключительно внутренними деньгами, а внешние расчёты СССР осуществлял преимущественно с помощью доллара, франка, фунта стерлингов и иных свободно конвертируемых валют. Позднее в экономических отношениях со странами социалистического лагеря основной валютой стал переводной рубль – наднациональная валюта в рамках Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). В качестве экзотических средств расчёта могли использоваться валюты экономически менее развитых стран и золото. В большинстве случаев использовались двух- и многосторонние клиринги, что сокращало потребности в валюте. Вывоз советского рубля за пределы страны был запрещён.
Чтобы были понятнее угрозы, возникающие при выходе рубля за пределы страны, кратко опишу устройство современного валютного рынка. Его ещё называют рынком ФОРЕКС (FOREX), от англ. FOReign EXchange – рынком межбанковского обмена валюты по свободным ценам. Операции на этом рынке могут быть торговыми, спекулятивными, хеджирующими (нивелировка рисков) и регулирующими (валютные интервенции центробанков). Мощный толчок бурному росту валютного рынка дал переход от Бреттон-Вудской валютно-финансовой системы к Ямайской в 70-е годы прошлого столетия. На Ямайской конференции 1976 года было принято решение об отказе от фиксированных валютных курсов и переходу к рыночному их формированию. Колебания валютных курсов, с одной стороны, осложнили мировую торговлю и развитие экономики, с другой стороны, стали питательной почвой для получения спекулятивных прибылей. При Бреттон-Вудской системе валютный рынок тоже существовал, но он был жёстко регулируемым, исключающим масштабные спекуляции. Обменные операции на нём на 90% обеспечивали мировую торговлю и связанные с ними виды экономической деятельности.
В 1977 году суточный оборот на мировом валютном рынке составлял, по данным Банка международных расчётов (БМР), 5 млрд. долларов. Спустя десять лет, в 1987 году, суточные обороты рынка выросли в 120 раз и достигли 600 млрд. долларов. В конце 1992 года суточные обороты перевалили планку в 1 трлн. долларов. В 1997 году показатель был равен 1,2 трлн. долл., в 2000 году – 1,5 трлн. долл. В 2005-2006 годах объём дневного оборота на рынке FOREX колебался, по разным оценкам, от 2 до 4,5 трлн долларов, в 2010 году он составил 4 трлн долларов. В первой половине текущего десятилетия суточные обороты, по данным БМР, колебались около планки в 5 трлн. долл. То есть за три-четыре десятка лет обороты на валютном рынке выросли на три порядка (в 1000 раз!). К 2020 году, согласно оценкам экспертов, суточные обороты на рынке FOREX могут достигнуть 10 трлн долларов.
Операции на этом рынке проводятся через систему учреждений: центральные банки, коммерческие банки, инвестиционные банки, брокеров и дилеров, пенсионные фонды, страховые компании, транснациональные корпорации. FOREX существенно отличается от других финансовых рынков, он предполагает отсутствие государственного вмешательства при заключении обменных сделок (нет официального валютного курса, нет ограничений на направление, цены и объёмы сделок). Некоторые правила регламентируют, прежде всего, взаимоотношения клиента (трейдера) и посредника (брокера). В целом валютный рынок можно без натяжки назвать внебиржевым и глобальным. В отличие, скажем, от кредитного или фондового рынков, которые всё-таки продолжают контролироваться национальными надзорными органами и сохраняют некоторую обособленность. На фондовый рынок можно выходить, если у вас в кармане есть хотя бы 100 долларов, на валютном рынке всё иначе. Минимальный размер сделки на рынке FOREX находится в диапазоне от 500 тысяч до 1 миллиона долларов. Многие российские граждане даже не подозревают, что их деньгами, положенными на депозит коммерческого банка, может играть этот самый банк. Поскольку рынок FOREX почти исключительно спекулятивный, то здесь играют, как правило, не за свои деньги, а за заёмные.
Валютный рынок тесно пересекается с рынком производных финансовых инструментов (деривативов): значительная часть операций здесь оформляется не в виде сделок «спот» (немедленная поставка валюты, прямая конвертация валюты), а в виде опционов, фьючерсов, свопов и т.д. Это уже что-то наподобие азартной игры, пари. Ставка делается на получение премии, а реальная поставка валюты происходит как исключение. Тем не менее подобные виртуальные операции могут оказывать (и оказывают) существенное влияние на валютные котировки.
Игра на рынке FOREX жёсткая. Считается, что до 80% новичков на этом рынке проигрывают вложенные деньги в течение полугода. А в течение года теряют все свои вложения около 96% инвесторов рынка. Недавно я встретил еще более жёсткую оценку: количество проигравших колеблется от 97% до 99% от всей массы торгующих на этом рынке. При этом обеспечение постоянного притока новичков является важнейшим условием бесперебойного функционирования рынка.
А выигрывает на рынке тот, кто обладает инсайдерской информацией, кто планирует и организует операции. Все разговоры насчёт того, что валютный рынок – самый свободный и нерегулируемый, рассчитаны на миллионы потенциальных новичков, которые должны принести деньги и добровольно отдать их хозяевам рынка (market-makers), каковыми являются центральные банки и некоторые крупнейшие частные банки. Касаясь вопроса о хозяевах, по данным обзора БМР на апрель 2016 года, на отдельные виды валюты приходилось (%): доллар США – 40,30; евро – 18,70; японская иена – 10,80; британский фунт стерлингов – 6,40; австралийский доллар – 3,45; канадский доллар – 2,55; швейцарский франк – 2,40; китайская юань – 2,0. Российский рубль в этом списке занимал 17 место с долей 0,55% (между турецкой лирой и индийской рупией).
Главными игроками на мировом рынке валют являются Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк (ЕЦБ), Банк Англии и Банк Японии. На валюты, эмитируемые этими центральными банками, приходится 76,2% всех операций на мировом валютном рынке. Эти центробанки осуществляют тесную координацию (при участии такого посредника, как Банк международных расчетов в Базеле). В частности, предпринимаются меры по минимизации колебаний курсов в рамках своих «валютных пар»: доллар США – евро, доллар США – британский фунт; евро – британский фунт, доллар США – иена, евро – швейцарский франк и т.д. Одним из инструментов снижения волатильности валют стран «золотого миллиарда» выступают соглашения о валютных свопах (обмен валютами) между их центробанками для оперативного проведения валютных интервенций и стабилизации курсов .
До 2011 г. неограниченные свопы между ведущими центральными банками открывались на 7 дней. Осенью 2011 года ФРС США, Европейский центральный банк (ЕЦБ), Банк Японии, Банк Англии, Банк Швейцарии и Банк Канады («шестёрка») договорились скоординировать действия по обеспечению ликвидности мировой финансовой системы путём продления валютных свопов на срок до 3 месяцев. Наконец, 31 октября 2013 года «шестёрка» договорилась перевести на постоянную основу временные соглашения о валютных свопах. Фактически родился международный валютный пул. Шесть ведущих центральных банков мира создали механизм координации, который позволит оперативно наращивать ликвидность в участвующих странах в случае ухудшения рыночной конъюнктуры и при серьёзных возмущениях на валютных рынках. Некоторые называют соглашение «шёстерки»мировым валютным картелем центробанков, который может стать прототипом будущего всемирного Центробанка. «Шестёрка» выступает консолидированно по отношению к странам, не входящим в этот клуб «избранных». Скептики небезосновательно полагают, что в рамках G-20 обсуждать возможности выработки единой валютной политики уже бессмысленно. Волатильность валют за пределами «шестёрки» существенно выше, чем у валют данного картеля. Более того, волатильность периферийных валют, к коим относится и российский рубль, сознательно стимулируется, на чём делаются большие деньги. А незащищённость периферийных валют делает незащищённой экономику соответствующих стран.
Центробанки «шестёрки» действуют в тесной координации не только друг с другом, но и с крупнейшими частными банками, фондами и другими участниками валютного рынка. Ведущими трейдерами на межбанковском рынке FOREX являются (доля от общих оборотов в % по состоянию на май 2016 год; в скобках – страна происхождения банка): Citi (США) – 12,9; JP Morgan (США) – 8,8; UBS (Швейцария) – 8,8; Deutsche Bank (Германия) – 7,9; Bank of America Merrill Lynch (США) – 6,4; Barclays (Великобритания) – 5,7; Goldman Sachs (США) – 4,7; HSBC (Великобритания) – 4,6; XTX Markets (Великобритания) – 3,9; Morgan Stanley (США) – 3,2.
На эти десять банков приходится 2/3 оборотов на рынке FOREX. Это и есть те самые market-makers, которые никогда не проигрывают и регулярно собирают дань с «любителей». В этой десятке пять банков из США, на них приходится 36,0% оборотов рынка FOREX. Затем три британских банка и по одному банку из Швейцарии и Германии. Все перечисленные банки тесно связаны с соответствующими центробанками, у них не возникает проблем с тем, чтобы получить от центробанков требуемые объёмы валюты для проведения операций на валютном рынке.
В последние годы выявлены случаи манипуляций с валютными курсами со стороны крупных банков. Так, в манипуляциях были уличены британские HSBC, Barclays и RBS, швейцарский UBS, американские JP Morgan, Citigroup и Bank of America. Суммы штрафов за такие манипуляции, начисленные финансовыми регуляторами США, Великобритании и ЕС, измеряются многими миллиардами. Суть манипуляций заключалась в том, что банки фальсифицировали информацию о сделках и манипулировали потоком клиентских заявок на покупку и продажу валюты.
Однако финансовые регуляторы не желают видеть за деревьями леса. Ведь имеет место стратегическое манипулирование курсами национальных валют в глобальном масштабе, в котором участвуют ведущие центробанки стран «золотого миллиарда». Фундаментальным искажением, которого они добиваются с помощью манипуляций, является завышение курса доллара, евро, британского фунта и других «избранных» валют по отношению к периферийным валютам. В этом им помогают центробанки периферийных стран, занимаясь скупкой «избранных» валют. Такая скупка прикрывается легендой, что жизнь на земле без постоянного накопления валютных резервов невозможна. Многие периферийные центробанки фактически играют против своих национальных валют на стороне ФРС, ЕЦБ, других «избранных» центробанков и стоящих за ними хозяев денег.
https://www.fondsk.ru/news/2017/08/23/o-manipulaciah-na-mirovom-valjutnom-rynke-44532.html
Вот как-раз эта статья и говорит о том, что рынок - управляемая математическая модель. Но для управления нужен алгоритм, и этот алгоритм у рынка есть. Вот если опираться на эту теорию, то рынок можно просчитать, это не хаос.
Именно так.
Рынок -- управляемая динамическая система.
Полезная информация :
