Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 309
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
https://www.mql5.com/ru/forum/192255
В июле будет проводиться конкурс.
К конкурсу надо подготовиться
https://www.mql5.com/ru/forum/192255
В июле будет проводиться конкурс.
К конкурсу надо подготовиться
Вы с главным условием знакомы:
где Contest - может быть вашим текстом просьба не превышать разумные пределы
? Не нужно пытаться пропихивать рекламу платных сигналов, которые не имеют отношения к конкурсу.
Вы с главным условием знакомы:
? Не нужно пытаться пропихивать рекламу платных сигналов, которые не имеют отношения к конкурсу.
Это не сигнал. Это очень агрессивный тренинг.
А на конкурс будет открыт отдельный счёт Shock Contest Jul 2017
Это не сигнал. Это очень агрессивный тренинг.
Другими словами Вы согласились, что пытались рекламировать сигнал не имеющий отношения к конкурсы.
Пожалуйста не делайте так больше.
Другими словами Вы согласились, что пытались рекламировать сигнал не имеющий отношения к конкурсы.
Пожалуйста не делайте так больше.
Ещё раз говорю: ЭТО НЕ СИГНАЛ.
Не перекручивайте мои слова с ног на голову.
Сигналов вообще сейчас НЕТ никаких.
А ссылка в моём профиле.
Неужели это не видно? Или не желаете видеть очевидное?
ЭКСПЕРИМЕНТ ___ (ЭТО НЕ СИГНАЛ)
(мониторинг -- ссылка в профиле)
Одной из важных задач данного эксперимента является подтверждение утверждения "Рынок -- управляемая динамическая система",
аргументами для этого будут являться
во-первых, в течение срока проведения эксперимента достижение поставленной цели (естественно с возможной вариацией плюс\минус несколько процентов)
во-вторых, отсутствием убыточных результатов ордеров.
Срок = 1 месяц (финиш 23.06.2017).
Цель = 100-кратное увеличение стартового депозита.
Плановая скорость движения определена, исходя из заданного Срока и поставленной Цели.
Фактическая скорость движения определяется независимым мониторингом.
Текущий ориентир рассчитывается по Фактической скорости движения.
29.05.2017. 03:00. (понедельник)
.
ЭТО НЕ СИГНАЛ
ЭКСПЕРИМЕНТ ___ (ЭТО НЕ СИГНАЛ)
(мониторинг -- ссылка в профиле)
Отчёт за май -- с 23.05 по 31.05 -- 8 рабочих дней.
ЭТО НЕ СИГНАЛ
ЭКСПЕРИМЕНТ ___ (ЭТО НЕ СИГНАЛ)
(мониторинг -- ссылка в профиле)
Факт и План на июнь -- с 1.06 по 23.06 -- 17 рабочих дней.
ЭТО НЕ СИГНАЛ
Работать надо не 12 часов, а головой.© Стив Джобс.
Пара недель и сразу пафосные речи пошли, хвастовство и чсв попёрло. Самому бы хоть раз последовать этому совету, и остаток мозга, если остался, включить. А не спамить рекламой своего выставочного драндулета, который в реале не соответствует заявленным заранее характеристикам. Чё ты призываешь всех пройти по ссылке и посмотреть, на что!!! Там истории вообще нет почти. На что там смотреть, на случайные потуги твоей шизофрении? Когда хоть немного получаться будет на приличном куске истории, тогда можешь начинать думать о том чтобы кому-нибудь показать.
Джобс, едрёна вошь.
Это эдакая заочная реклама, пиарить туфто-мониторинг, потом в случае если случайно фартануло-быстренько заводим сигнал, и вуаля, потенциальные подписчики уже имеются. Ну не фартануло с положительными результатами мониторинга-не беда, позже перезапуск будет с какой-нибудь новой заумной фразой типа-всё гениальное просто или там судьба одаряет трудолюбивых или ещё какой-нибудь бред который будет противоречить твоему прошлому тракторному высказыванию, но смотреться благородно.
Сколько уже таких перезапусков было публичных ? Тьма!!! И зритель должен обязательно знать об этом, дабы хорошо подумать перед тем как понести деньги в возможно замоячивший на горизонте сигнал от подобных трактористов. Почему не говоришь людям что каждый твой новый перезапуск-сопровождающийся воспеваниями как о чудо граале, это всего лишь продолжение цепочки неудач.
И что вероятность новой неудачи выше чем наоборот. Либо начни делать уже как уважающие себя и остальных люди, в том числе и Джобс, сначала добейся чего-либо, а потом пиарь, и слова этих самых состоявшихся личностей прикручивай.
Представляю сколько пафоса будет ели ты когда-нибудь и правда "грааль" найдёшь. Это в каждой ветке будет величественное воспевание того как вот тебя скромного и ранимого не ценили не верили в тебя, а ты вот доказал всем мировым трейдерам что говорил правду))))). В очередной раз лицемерно скрывая то что перед этим 1000 раз откровенно врал.
Впрочем, до "грааля" тебе как до Китая,шагая спиной вперёд, согнувшись в пояснице.
Ты просто жалок. И было бы жаль тебя чтобы публично писать тебе это, если бы ты и правда не привлекал к этому людей. Но ты делаешь это специально, а это значит что ни о какой благородности там и речи нет, банальная меркантильная сущность, с закосами под мировых учёных которых ты и ноготка не достоин, а обси..ь их как буд-то чего-то добился сам. Шнобель.