Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 309

Новый комментарий
[Удален]  

https://www.mql5.com/ru/forum/192255 

В июле будет проводиться конкурс. 

К конкурсу надо подготовиться

Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .
Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .
  • 2017.05.11
  • www.mql5.com
Добро пожаловать ! Запрещено: Пополнять и снимать с счёта средства во время проведения конкурса. Изменять кредитное плечо...
 
Олег avtomat:

https://www.mql5.com/ru/forum/192255&nbsp;

В июле будет проводиться конкурс. 

К конкурсу надо подготовиться


Вы с главным условием знакомы:

  • Оформить сигнал, в название сигнала обязательно писать  Shock  Contest Jul 2017 

                   где Contest - может быть вашим текстом  просьба не превышать разумные пределы

? Не нужно пытаться пропихивать рекламу платных сигналов, которые не имеют отношения к конкурсу.

[Удален]  
Vladimir Karputov:


Вы с главным условием знакомы:

? Не нужно пытаться пропихивать рекламу платных сигналов, которые не имеют отношения к конкурсу.


Это не сигнал. Это очень агрессивный тренинг.

А на конкурс будет открыт отдельный счёт Shock  Contest Jul 2017

 
Олег avtomat:

Это не сигнал. Это очень агрессивный тренинг.


Другими словами Вы согласились, что пытались рекламировать сигнал не имеющий отношения к конкурсы.

Пожалуйста не делайте так больше.

[Удален]  
Vladimir Karputov:


Другими словами Вы согласились, что пытались рекламировать сигнал не имеющий отношения к конкурсы.

Пожалуйста не делайте так больше.


Ещё раз говорю: ЭТО НЕ СИГНАЛ.

Не перекручивайте мои слова с ног на голову.

Сигналов вообще сейчас НЕТ никаких.

А ссылка в моём профиле.

Неужели это не видно? Или не желаете видеть очевидное?

[Удален]  

ЭКСПЕРИМЕНТ   ___   (ЭТО НЕ СИГНАЛ)

(мониторинг -- ссылка в профиле)

Одной из важных задач данного эксперимента является подтверждение утверждения  "Рынок -- управляемая динамическая система",

аргументами для этого будут являться

во-первых, в течение срока проведения эксперимента достижение поставленной цели (естественно с возможной вариацией плюс\минус несколько процентов)

во-вторых, отсутствием убыточных результатов ордеров.



Срок = 1 месяц   (финиш  23.06.2017).

Цель = 100-кратное увеличение стартового депозита.

Плановая скорость движения определена, исходя из заданного Срока и поставленной Цели.

Фактическая скорость движения определяется независимым мониторингом.

Текущий ориентир рассчитывается по Фактической скорости движения.


29.05.2017.  03:00.  (понедельник)

 

.


ЭТО НЕ СИГНАЛ

[Удален]  

ЭКСПЕРИМЕНТ   ___   (ЭТО НЕ СИГНАЛ)

(мониторинг -- ссылка в профиле)

Отчёт за май -- с 23.05 по 31.05 -- 8 рабочих дней.

 


ЭТО НЕ СИГНАЛ

[Удален]  

ЭКСПЕРИМЕНТ   ___   (ЭТО НЕ СИГНАЛ)

(мониторинг -- ссылка в профиле)

Факт и План на июнь -- с 1.06 по 23.06 -- 17 рабочих дней.


 


ЭТО НЕ СИГНАЛ

[Удален]  

Работать надо не 12 часова головой.© Стив Джобс.

[Удален]  

Пара недель  и сразу пафосные речи пошли, хвастовство и чсв попёрло. Самому бы хоть раз последовать этому совету, и остаток мозга, если остался, включить. А не спамить рекламой своего выставочного драндулета, который в реале не соответствует заявленным заранее характеристикам. Чё ты призываешь всех пройти по ссылке и посмотреть, на что!!! Там истории вообще нет почти. На что там смотреть, на случайные потуги твоей шизофрении? Когда хоть немного получаться будет на приличном куске истории, тогда можешь начинать думать о том чтобы кому-нибудь показать.

Джобс, едрёна вошь.

Это эдакая заочная реклама, пиарить туфто-мониторинг, потом в случае если случайно фартануло-быстренько заводим сигнал, и вуаля, потенциальные подписчики уже имеются. Ну не фартануло с положительными результатами мониторинга-не беда, позже перезапуск будет с какой-нибудь новой заумной фразой типа-всё гениальное просто или там судьба одаряет трудолюбивых или ещё какой-нибудь бред который будет противоречить твоему прошлому тракторному высказыванию, но смотреться благородно.

Сколько уже таких перезапусков было публичных ? Тьма!!! И зритель должен обязательно знать об этом, дабы хорошо подумать перед тем как понести деньги в возможно замоячивший на горизонте сигнал от подобных трактористов. Почему не говоришь людям что каждый твой новый перезапуск-сопровождающийся воспеваниями как о чудо граале, это всего лишь продолжение цепочки неудач.

И что вероятность новой неудачи выше чем наоборот. Либо начни делать уже как уважающие себя и остальных люди, в том числе и Джобс, сначала добейся чего-либо, а потом пиарь, и слова этих самых состоявшихся личностей прикручивай.

Представляю сколько пафоса будет ели ты когда-нибудь и правда "грааль" найдёшь. Это в каждой ветке будет величественное воспевание того как вот тебя скромного и ранимого не ценили не верили в тебя, а ты вот доказал всем мировым трейдерам что говорил правду))))). В очередной раз лицемерно скрывая то что перед этим 1000 раз откровенно врал.

Впрочем, до "грааля" тебе как до Китая,шагая спиной вперёд, согнувшись в пояснице.

Ты просто жалок. И было бы жаль тебя чтобы публично писать тебе это, если бы ты и правда не привлекал к этому людей. Но ты делаешь это специально, а это значит что ни о какой благородности там и речи нет, банальная меркантильная сущность, с закосами под мировых учёных которых ты и ноготка не достоин, а обси..ь их как буд-то чего-то добился сам. Шнобель.

1...302303304305306307308309310311312313314315316...551
Новый комментарий