Kino, приведите полные логи, пожалуйста.
Renat:
Kino, приведите полные логи, пожалуйста.

Спасибо за ответ. Для полной информации подсписан на сигнал https://www.mql5.com/ru/signals/5299#!tab=history&page=1

Сервер подписчика TradeFort-Real

Счет 429026

Инвест zv2788009974

Логи прикрепил.

Система лицензионная Windows XP SP3 со всеми обновлениями. Терминал MT4 (482)


В сервис-деске тишина:

#644298 | 2013.01.28 19:17

#666445 | 2013.02.15 13:03

#677524 | 2013.02.23 14:17

#677530 | 2013.02.23 16:19

#681251 | 2013.02.27 07:28

#685594 | 2013.03.04 06:28

 

С форумом неполадки какие-то. Многие картинки не загружаются. Во всех браузерах.

//--- 

P.S. Восстановилось. 

 

MT4 - неверно обрабатывается сигнал.

При частичном закрытии ордера приемник открывает дополнительно несуществующие ордера!

Проверьте, пож-ста. 

 

Зачем в MetaEditor опция Новое окно? При изменении кода в одном, такие же изменения производятся и во втором.

 

 

В MT5 есть баг. Два раза его так вытягивал:

Если висит сделка на покупку, ниже цены ставим bylimit и перетягиваем его вверх выше текущей цены и выше открытой сделки, произойдет покупка в том месте куда перетащили bylimit ордер, хотя цена туда даже не смотрела...

Глюк происходит при перетягивании обоих limit ордеров, на stop ордерах такого нет, звучит ошибка и ордер остается на месте.

Скриншоты выкладывать не буду ибо проверяется легко.

Последний раз обновлял программу позавчера, но глюк был замечен с недели две назад.

 
Melnev:

В MT5 есть баг. Два раза его так вытягивал:

Если висит сделка на покупку, ниже цены ставим bylimit и перетягиваем его вверх выше текущей цены и выше открытой сделки, произойдет покупка в том месте куда перетащили bylimit ордер, хотя цена туда даже не смотрела...

это баг? МТ все правильно отработал.  купил вам по цене какую попросили выше текущей.

вот если бы он продал, по цене выше чем текущая, то да, это баг.

 

Что то запутался с короткими именами индикаторов.

Пытаюсь установить разные имена даже если входные параметры одинаковы.

Присоединяю к графику индикатор, присоединяю второй такой же, короткое имя берется от первого, хотя в коде явно пытаюсь присвоить уникальное имя.

Однозначно разные shortname устанавливается только если передавать в него разные input параметры.

Что делать?

#property indicator_separate_window
#property indicator_plots 1
#property indicator_buffers 1
//---
#property indicator_label1  "*"
#property indicator_type1   DRAW_ARROW
#property indicator_color1  clrChartreuse
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  6
//--- input parameters
input string ShortName="Короткое имя:";
double Buffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   SetIndexBuffer(0,Buffer,INDICATOR_DATA);

//Следуя рекомендациям
//https://www.mql5.com/ru/docs/chart_operations/chartindicatorname
//https://www.mql5.com/ru/docs/chart_operations/chartwindowfind
//https://www.mql5.com/ru/docs/chart_operations/chartindicatordelete
//явным образом задается короткое имя индикатора,
//даже при одинаковом значении входного параметра ShortName
//имя должно быть уникальным,
//для этого используется текущее время компа с точность в милисекунды

   string shortname=ShortName+TimeToString(TimeLocal(),TIME_SECONDS)+"."+IntegerToString(GetTickCount()%1000,3,'0');
   Print(shortname);

//устанавливаем короткое имя индикатору
   bool setname=IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,shortname);
   if(!setname)
     {
      Print("Имя не установлено");
     }

//Номер подокна в котором работает индикатор
   int subwin=ChartWindowFind();
   Print("Подокно индикатора= ",subwin);

   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   if(prev_calculated==0) ArrayInitialize(Buffer,EMPTY_VALUE);
   
   Buffer[rates_total-1]=close[rates_total-1];
   
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
kPVT:

Что то запутался с короткими именами индикаторов.

Пытаюсь установить разные имена даже если входные параметры одинаковы.

Присоединяю к графику индикатор, присоединяю второй такой же, короткое имя берется от первого, хотя в коде явно пытаюсь присвоить уникальное имя.

Однозначно разные shortname устанавливается только если передавать в него разные input параметры.

Что делать?

Передавать разные input параметры. Символ, период, входные параметры совпадают, индикатор тот же самый. Терминал старается минимизировать потребление ресурсов и в данном случае новая копия индикатора не создается, т.е. фактически работает одна mql5 программа.

