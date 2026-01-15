Ошибки, баги, вопросы - страница 2340
Еще не изучил. Вариант с библиотекой должен подойти - в советник, которому буду пакостить, пропишу библу, чтобы панелька для ручной торговли была.
Возможно ли в MT4-визуализаторе параллельно к тестовому советнику прикрутить (запустить) бесконечный торговый скрипт?
скрипты в визуальном режиме тестирования можно бросить на график тестирования, но он не сможет торговать
ну и в целом по вашей задаче: напакостить ))) , есть где то у меня ф-ция которая получает в качестве параметра время в секундах до закрытия бара и результат true/false если осталось меньше секунд чем в параметре - был заказик, заказчик просил убирать лимитные не сработавшие ордера за ххх-секунд до закрытия бара, в режиме все тики работает как часы
так вот, можно к вашему тестовому советнику прикрутить много случайных действий и в случайные моменты времени: закрыть один ордер, закрыть все ордера, открыть новый ордер.... если Ваш код работает с ордерами по МагикНомеру, то это не сложно реализовать, а не добавлять графические элементы
Мне с дебагом каждой ручной ситуации нужно. Поэтому автоматический гад не подойдет.
Разобрался с хорошей библой для моих целей.
На основе хорошей библы (Автору Спасибо, его имя не свечу на всякий пожарный, т.к. связан с Маркетом) для моих целей выкладываю короткий кросплатформенный советник для ручной торговли
По коду должно быть сразу понятно, как подрубить к своему советнику и начинать ему гадить. Жаль, выставление отложек отсутствует.
Набросал вариант для отложек
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: MT4Orders
fxsaber, 2018.12.05 19:43
Если на сайте на MT4-бесплатном Маркет-продукте нажать Скачать, то появляется такое
Если правильно понимаю, то выбор правой кнопки - это еще один способ получить mt4setup.
https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/mt4setup.exe
устанавливает пятерку. крч нет.
хотя может параметры влияют, но вряд ли
Ошибки при компиляции
Хорошо бы, чтобы при ошибках отдельных проходов можно было бы понять, при каких входных параметрах данный проход был произведен.
Сейчас в билде 1957 у меня постоянно часть проходов при оптимизации завершается с ошибкой No memory, указывается номер прохода, но как узнать, какие входные данные были при этом ? Вроде информация обо всех проходах сохраняется в специальном файле - как до нее добраться ?
Ошибка при компиляции
а так:
нормально. А какая разница?
послетала статистика для маркета и сбились все рейтинги
Статистика и рейтинги восстановлены.