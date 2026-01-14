Ошибки, баги, вопросы - страница 962

sergeev

Вы меня либо не понимаете, либо не хотите понимать. Фокусирую Ваше внимание на двух факторах: время реакции СД, формулировка ответа СД. Безотносительно к формулировки/важности/срочности бага/предложения в СД.

1. Если заявка "ни-о-чём", почему её сразу (в разумное время) не закрыть с соответствующим комментарием?

2. Вы считаете формулировку "ни-о-чём" приемлемой по отношению к заявке пользователя, потратившего своё время и силы для возможной общей выгоды?

 
voix_kas:

2. Вы считаете формулировку "ни-о-чём" приемлемой по отношению к заявке пользователя, потратившего своё время и силы для возможной общей выгоды?

ответ с такой формулировкой некорректен, если вопрос был корректен.

но я ж говорю, что вопроса мы не видели. и не можем сказать что ответ был не в ровень вопроса.  сори за каламбур.

1. Если заявка "ни-о-чём", почему её сразу (в разумное время) не закрыть с соответствующим комментарием?

потому что это МК. у них висит 3000 заявок. не могут они под таким потоком отвечать и закрывать все подряд в ожидаемые вами "приемлемые" сроки.

sergeev:

ответ с такой формулировкой некорректен, если вопрос был корректен.

но я ж говорю, что вопроса мы не видели. и не можем сказать что ответ был не в ровень вопроса.  сори за каламбур.

потому что это МК. у них висит 3000 заявок. не могут они под таким потоком отвечать и закрывать все подряд в ожидаемые вами "приемлемые" сроки.

Пример оформления одной "ни-о-чемной" заявки:

 

Заявку закрыл после неуважительного ответа MQ. 

Пример оформления второго "ни-о-чёмного" предложения:

 

Ошибку, которую поднимали на форуме, её появление подтверждалась участниками форума.

К сожалению, у сотрудников тех.поддержки не хватает квалификации, чтобы: 1) скопипастить текст, 2) воткнуть его в любой стандартный советник, 3) просмотреть логи.

 

 

 

 sergeev

После этого, Вы по-прежнему считаете адекватными ответы товарища Стринго? Своими словами он просто демотивировал меня (пускай, самого ничтожного и безответственного пользователя МТ5 на свете) давать какие-либо предложения/замечания по продукту. 

voix_kas, извините.

Вам ответили, что не смогли воспроизвести озвученную Вами проблему. То есть, диалог по заявке #677524 на самом деле был. Вы в ответ предлагаете некий код, предлагаете его скопипастить куда-то и посмотреть результат. Почему же Вы не дали готовый пример? Чтобы мы просто прогнали этот пример с вашими озвученными условиями. (Уже после своей публичной претензии на форуме Вы написали, что эксперта оказывается надо гонять в тестере)

 
voix_kas:

Пример оформления второго "ни-о-чёмного" предложения:

 

Что нужно написать в документации? "Явное указание на необходимость проверки возвращаемого значения на положительное число"? Зачем?

Функции HistoryOrderGetTicket и HistoryDealGetTicket возвращают значение типа ulong, то есть заведомо неотрицательное

 

voix_kas

Заявка #685594 просто ушла на 10 страницу. Банально пропустили. Аналогичных заявок было несколько, в том числе были вопросы на форуме.

Нас извиняет то, что мы эту проблему нашли и исправили, исправления вошли в предыдущий билд. Вы после билда гоняли визуализацию? Если гоняли, то могли бы сами увидеть, что проблемы уже нет. Если не гоняли, то Вам значит это и не надо было...

 

voix_kas

По заявке #666445 Вы даже не удосужились вступить в диалог - отослали читать форум "где эта проблема описана".

Ну ведь просим же: "Пожалуйста, по шагам. Дайте эксперта, полностью озвучьте условия, максимально подробно!", чтобы мы, не отрываясь от сервисдеска, тут же и воспроизвели.

А ведь у нас в сервисдеске бывают обсуждения и на 10 страниц (с учётом наших внутренних приватных общений между разработчиками). Потому что некоторые не ленятся и максимально подробно всё описывают.

 

voix_kas

В заявке #681251 Вам было отвечено, что визуализатор тестирования - однодокументное приложение. Дальше Вы, видимо, решили поболтать?

На форуме это много раз уже обсуждалось

