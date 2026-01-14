Ошибки, баги, вопросы - страница 962
sergeev
Вы меня либо не понимаете, либо не хотите понимать. Фокусирую Ваше внимание на двух факторах: время реакции СД, формулировка ответа СД. Безотносительно к формулировки/важности/срочности бага/предложения в СД.
1. Если заявка "ни-о-чём", почему её сразу (в разумное время) не закрыть с соответствующим комментарием?
2. Вы считаете формулировку "ни-о-чём" приемлемой по отношению к заявке пользователя, потратившего своё время и силы для возможной общей выгоды?
ответ с такой формулировкой некорректен, если вопрос был корректен.
но я ж говорю, что вопроса мы не видели. и не можем сказать что ответ был не в ровень вопроса. сори за каламбур.
1. Если заявка "ни-о-чём", почему её сразу (в разумное время) не закрыть с соответствующим комментарием?
потому что это МК. у них висит 3000 заявок. не могут они под таким потоком отвечать и закрывать все подряд в ожидаемые вами "приемлемые" сроки.
Пример оформления одной "ни-о-чемной" заявки:
Заявку закрыл после неуважительного ответа MQ.
Пример оформления второго "ни-о-чёмного" предложения:
Ошибку, которую поднимали на форуме, её появление подтверждалась участниками форума.
К сожалению, у сотрудников тех.поддержки не хватает квалификации, чтобы: 1) скопипастить текст, 2) воткнуть его в любой стандартный советник, 3) просмотреть логи.
sergeev
После этого, Вы по-прежнему считаете адекватными ответы товарища Стринго? Своими словами он просто демотивировал меня (пускай, самого ничтожного и безответственного пользователя МТ5 на свете) давать какие-либо предложения/замечания по продукту.
voix_kas, извините.
Вам ответили, что не смогли воспроизвести озвученную Вами проблему. То есть, диалог по заявке #677524 на самом деле был. Вы в ответ предлагаете некий код, предлагаете его скопипастить куда-то и посмотреть результат. Почему же Вы не дали готовый пример? Чтобы мы просто прогнали этот пример с вашими озвученными условиями. (Уже после своей публичной претензии на форуме Вы написали, что эксперта оказывается надо гонять в тестере)
Пример оформления второго "ни-о-чёмного" предложения:
Что нужно написать в документации? "Явное указание на необходимость проверки возвращаемого значения на положительное число"? Зачем?
Функции HistoryOrderGetTicket и HistoryDealGetTicket возвращают значение типа ulong, то есть заведомо неотрицательное
voix_kas
Заявка #685594 просто ушла на 10 страницу. Банально пропустили. Аналогичных заявок было несколько, в том числе были вопросы на форуме.
Нас извиняет то, что мы эту проблему нашли и исправили, исправления вошли в предыдущий билд. Вы после билда гоняли визуализацию? Если гоняли, то могли бы сами увидеть, что проблемы уже нет. Если не гоняли, то Вам значит это и не надо было...
voix_kas
По заявке #666445 Вы даже не удосужились вступить в диалог - отослали читать форум "где эта проблема описана".
Ну ведь просим же: "Пожалуйста, по шагам. Дайте эксперта, полностью озвучьте условия, максимально подробно!", чтобы мы, не отрываясь от сервисдеска, тут же и воспроизвели.
А ведь у нас в сервисдеске бывают обсуждения и на 10 страниц (с учётом наших внутренних приватных общений между разработчиками). Потому что некоторые не ленятся и максимально подробно всё описывают.
voix_kas
В заявке #681251 Вам было отвечено, что визуализатор тестирования - однодокументное приложение. Дальше Вы, видимо, решили поболтать?
На форуме это много раз уже обсуждалось