Добрый день.

Можно ли в MQL5 передать каким-либо образом двумерный массив неизвестных размеров в функцию?  И как можно выполнить поиск в двумерном массиве? 

Спасибо. 

А объявить массив глобальным и заодно - int variable его размерность? 

В классе CClass2 нет конструктора CClass2(int)
 
Rosh:
Видимо, отличались доступные для терминала значения кросс-курсов для вычисления плавающей прибыли.

Всё-таки есть проблемы с отображением курсов. Ниже скриншоты от разных брокеров (тоже выходной):

 

 

Как видно, "Price" у отложенников берётся где-то с потолка

[Удален]  
Спасибо.
 
G001:
Анализируйте историю сделок и считайте. На этой неделе возможно уже статья выйдет с примерами на MQL5.
 
G001:
Только анализом истории торговых операций во вкладке "История" либо с помощью функций HistoryXXXX()
[Удален]  
Спасибо всем.
Буду ждать и выхода статьи.
[Удален]  
voix_kas:

В сервис-деске тишина:

#644298 | 2013.01.28 19:17

#666445 | 2013.02.15 13:03

#677524 | 2013.02.23 14:17

#677530 | 2013.02.23 16:19

#681251 | 2013.02.27 07:28

#685594 | 2013.03.04 06:28

Дубль два.
 
voix_kas:
Дубль два.
Да по многим заявкам пока тишина. Учитывайте, что их там по крайней мере сотни и по некоторым важным проблемам можно потратить довольно много времени. 
 
voix_kas:
Дубль два.

#685594 - уже исправлено в текущем билде (22. MetaTester: Исправлено отображение основного чарта при визуальном тестировании мультивалютных экспертов.)

#681251 - было сказано "нет". Зачем снова открывать заявку

#677530 - заявка ни о чём

#677524 - Вам же ответили "Может есть какие-либо особенности? На текущий момент воспроизвести описываемое вами поведение не получается. Пока без костылей все отрабатывает."

#666445 - заявка ни о чём

#644298 - в четвёрочном MetaEditor описываемое поведение было всегда. И мы много раз уже отвечали: "Смиритесь с этим поведением, мы ничего не будем менять в этом месте. чтобы не задеть жизненно важные органы"

