Ошибки, баги, вопросы - страница 960
Добрый день.
Можно ли в MQL5 передать каким-либо образом двумерный массив неизвестных размеров в функцию? И как можно выполнить поиск в двумерном массиве?
Спасибо.
А объявить массив глобальным и заодно - int variable его размерность?
Видимо, отличались доступные для терминала значения кросс-курсов для вычисления плавающей прибыли.
Всё-таки есть проблемы с отображением курсов. Ниже скриншоты от разных брокеров (тоже выходной):
Как видно, "Price" у отложенников берётся где-то с потолка
В сервис-деске тишина:
#644298 | 2013.01.28 19:17
#666445 | 2013.02.15 13:03
#677524 | 2013.02.23 14:17
#677530 | 2013.02.23 16:19
#681251 | 2013.02.27 07:28
#685594 | 2013.03.04 06:28
Дубль два.
#685594 - уже исправлено в текущем билде (22. MetaTester: Исправлено отображение основного чарта при визуальном тестировании мультивалютных экспертов.)
#681251 - было сказано "нет". Зачем снова открывать заявку
#677530 - заявка ни о чём
#677524 - Вам же ответили "Может есть какие-либо особенности? На текущий момент воспроизвести описываемое вами поведение не получается. Пока без костылей все отрабатывает."
#666445 - заявка ни о чём
#644298 - в четвёрочном MetaEditor описываемое поведение было всегда. И мы много раз уже отвечали: "Смиритесь с этим поведением, мы ничего не будем менять в этом месте. чтобы не задеть жизненно важные органы"