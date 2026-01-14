Ошибки, баги, вопросы - страница 954
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В новом билде ожидается исправление:
Пока обновление не вышло такой вопрос. Это как-то связано с тем, что терминал выдаёт такое сообщение:
Раньше находил.
Скорее всего раньше показывало OpenCL 1.0 (первую версию).
К сожалению, нам пришлось полностью отказаться от поддержки устройств OpenCL ниже 1.1, так как они достаточно часто крешатся и не поддерживают работу с double числами.
Скорее всего раньше показывало OpenCL 1.0 (первую версию).
К сожалению, нам пришлось полностью отказаться от поддержки устройств OpenCL ниже 1.1, так как они достаточно часто крешатся и не поддерживают работу с double числами.
Брокер: Forex4you
Некорректный сервер брокера
Правда, как я понял - они делают только демо для МТ5. Но я зарегистрировался просто и быстро, и посмотрел имя сервера (что и доложил :) ).
Анонс обновления MetaTrader 5: Скальперский стакан и новые инструменты для быстрой торговли
нереальная котировка съела больше чем сам депозит
Что делать в таких случаях?
нереальная котировка съела больше чем сам депозит
Что делать в таких случаях?
1) если демо - забить;
2) если реал, то разбираться с брокером
Торговый диалог в этом случае может быть вызван при двойном клике по уровню. А по поводу боязни сдвинуть случайно уровень, то это довольно сложно (попробовал). Нужно не только нажать, но ещё и сдвинуть с нажатой кнопкой мыши. Попробуйте сами, обновление уже вышло.
Если всего 2 линии на чарте, то конечно да, но если их там дофига, прям особо жестокое извращение какое-то, каждое свое движение высматривать не попалась ли там линия под мышку. Попробовал с панелью, линии прекрасно двигаются сквозь нее...
Если увести курсор за пределы терминала, линия не возвращается на место, она останется там где курсор вышел за пределы чарта.