tol64:

В новом билде ожидается исправление:

Пока обновление не вышло такой вопрос. Это как-то связано с тем, что терминал выдаёт такое сообщение:

 

Раньше находил. 

Скорее всего раньше показывало OpenCL 1.0 (первую версию). 

К сожалению, нам пришлось полностью отказаться от поддержки устройств OpenCL ниже 1.1, так как они достаточно часто крешатся и не поддерживают работу с double числами.

 
Renat:

Спасибо. Да, у меня OpenCL 1.0. Парочку крешей наблюдал. ))
 

Брокер: Forex4you

 Некорректный сервер брокера

 
Имя сервера у них EGlobal-Demo

Правда, как я понял - они делают только демо для МТ5. Но я зарегистрировался просто и быстро, и посмотрел имя сервера (что и доложил :) ). 

 



Анонс обновления MetaTrader 5: Скальперский стакан и новые инструменты для быстрой торговли


    • При включенном режиме "One-Click Trading" перетаскивание торговых уровней ордеров и позиций приводит к немедленной модификации соответствующего ордера или стопа без дополнительного показа торгового диалога.
Может быть это стоит пересмотреть, само по себе  "One-Click Trading" не плохая вещь, но там уже будет страшно в чарт мышкой ткнуть, чтоб что-нибудь куда-нибудь не передвинуть.
 
А просто отключение "опасного" режима не поможет? Или требуется, чтобы и "One-Click Trading" был, и окно диалога при перетаскивании уровней возникало?
 
Торговый диалог в этом случае может быть вызван при двойном клике по уровню. А по поводу боязни сдвинуть случайно уровень, то это довольно сложно (попробовал). Нужно не только нажать, но ещё и сдвинуть с нажатой кнопкой мыши. Попробуйте сами, обновление уже вышло.
 

нереальная котировка съела больше чем сам депозит

нереальная котировка в терминале -92233720368.54775808

Что делать в таких случаях?

 
1) если демо - забить;

2) если реал, то разбираться с брокером

 
Если всего 2 линии на чарте, то конечно да, но если их там дофига, прям особо жестокое извращение какое-то, каждое свое движение высматривать не попалась ли там линия под мышку. Попробовал с панелью, линии прекрасно двигаются сквозь нее...

Если увести курсор за пределы терминала, линия не возвращается на место, она останется там где курсор вышел за пределы чарта.

