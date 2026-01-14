Ошибки, баги, вопросы - страница 963

stringo:

Вам ответили, что не смогли воспроизвести озвученную Вами проблему. То есть, диалог по заявке #677524 на самом деле был. Вы в ответ предлагаете некий код, предлагаете его скопипастить куда-то и посмотреть результат. Почему же Вы не дали готовый пример? Чтобы мы просто прогнали этот пример с вашими озвученными условиями. (Уже после своей публичной претензии на форуме Вы написали, что эксперта оказывается надо гонять в тестере)

Вот сейчас Вы говорите, что отдельными кусками не тестируете. Ок, не вопрос, вот Вам советник "ExpertMACD", входящий в состав MT5. К нему добавлено (скопипастено) в конец 14 строк. О чём я указал в беседе с саппортом.

При прогоне в тестере стратегий в журнале наблюдаем после каждой сделки ошибку 4755.

ExpertMACD_error_4755.mq5  7 kb
stringo:

Что нужно написать в документации? "Явное указание на необходимость проверки возвращаемого значения на положительное число"? Зачем?

Функции HistoryOrderGetTicket и HistoryDealGetTicket возвращают значение типа ulong, то есть заведомо неотрицательное

Посмотрите на пример, который у Вас в документации указан под описанием функции HistoryOrderGetTicket:

...
//--- получим тикет ордера по его позиции в списке
      if((ticket=HistoryOrderGetTicket(i))>0)
...

 Вы сами в своей же документации вносите в код проверку на неотрицательное число. Зачем? Я только могу предположить, что в случае возврата значения "0", результат выполнения функции является ошибочным.

Так почему же тогда в текстовой части описания этой функции не указан возможный фейл выполнения функции? Например, по аналогии с ArrayResize. Тоже указано, что выводит int. Но есть же дополнение по "-1".

Я лишь за то, чтобы документация была полной и программисту не надо было додумывать: а почему это в примере имеется проверка на неотрицательность возвращаемого числа? Разве нумерация сделок не с 0 начинается? А если вернёт 0, то что это значит?

stringo:

voix_kas

Заявка #685594 просто ушла на 10 страницу. Банально пропустили. Аналогичных заявок было несколько, в том числе были вопросы на форуме.

Нас извиняет то, что мы эту проблему нашли и исправили, исправления вошли в предыдущий билд. Вы после билда гоняли визуализацию? Если гоняли, то могли бы сами увидеть, что проблемы уже нет. Если не гоняли, то Вам значит это и не надо было...

Если сделали, молодцы. Я только благодарен вам. Просто с момента нахождения данного бага, прошло несколько версий моего советника, потребность в слежении за индикаторами на разных тайм-фреймах временно отпала.

Уверен, вы лучше меня разбираетесь, как вести баг-трекинг. Просто было бы в первую очередь вам удобнее, если, например, каждая задачка передавалась программисту с присвоением уникального  идентификатора, на который, в свою очередь ссылаются соответствующие заявки из СД. Программист выполнил задачу, отчитался, и все заявки в СД, которые ссылались на данную проблему, закрылись (не надо искать по всему списку).

 

voix_kas:

Вы сами в своей же документации вносите в код проверку на неотрицательное число. Зачем?

потому что 0 - неотрицательное число. такого тикета не существует.
stringo:

voix_kas

В заявке #681251 Вам было отвечено, что визуализатор тестирования - однодокументное приложение. Дальше Вы, видимо, решили поболтать?

На форуме это много раз уже обсуждалось

Вот опять 25. Ну, прочтите Вы моё сообщение внимательно. Где я там спрашивал, однодокументный ли у вас визуализатор? Это понятно. Речь идёт о предложении сделать его мнодокументным, чтобы людям удобно прогонять стратегии, наблюдая поведение индикаторов сразу, а не переключаясь между окнами. Чтобы народу было понятно, можете сюда скрины выложить, которые я приложил к заявке (к сожалению, почему-то они мне не доступны для просмотра).
 
voix_kas:
Где я там спрашивал, однодокументный ли у вас визуализатор? Это понятно. Речь идёт о предложении сделать его мнодокументным, чтобы людям удобно прогонять стратегии,
неправильное обращение в сервисдеск

- у меня есть предложение, но ваше мнение как разработчиков меня не интересует. я хочу чтоб было так как я сказал.
sergeev:
потому что 0 - неотрицательное число. такого тикета не существует.

У меня уже просто улыбка. :)

Из документации: 

Возвращаемое значение

Значение типа ulong. 

ulong

Целый тип ulong также занимает 8 байт и позволяет хранить значения от 0 до 18 446 744 073 709 551 615.

 

Ткните, пожалуйста, где в документации указано, что значение тикета сделки не может быть равно нулю?

 
voix_kas:

Ткните, пожалуйста, где в документации указано, что значение тикета сделки не может быть равно нулю?

тролим ?
sergeev:
неправильное обращение в сервисдеск

- у меня есть предложение, но ваше мнение как разработчиков меня не интересует. я хочу чтоб было так как я сказал.
Ну, чего Вы передёргиваете? Я высказал пожелание. Нет, так нет. Просто ответ "нет, делать не будем" дали только сейчас. В СД же мне пытались пояснить, какой он есть сейчас.
sergeev:
тролим ?
