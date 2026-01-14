Ошибки, баги, вопросы - страница 953
Во входных параметрах моего советника есть такая конструкция:
При запуске советника в меню выбора параметров виден коментарий и по нему сразу понятно, что выбираетсся. Но потом при записи теста как html в браузере видно такое:
Подскажите, как можно сделать так чтобы в отчёте (1) вместо названия переменной TFcode было Parameter, (2) а вместо значения 10 было Parameter А? Типа "Parameter=Parameter A" Хоть и не удобно, но я в своём коде ещё смогу понять что к чему относиться, но если моей скомпилированной программой будет пользоваться кто-то другой, то как то некрасиво будет.
Аналогичная ситуация и в таблице с результатами оптимизации в тестере.
Получил ответ в сервисдеске:
Пока могу дать ссылку на старую тему по 4-ке - Обработка результатов оптимизации в Excel.
Хотел бы уточнить..На всякий случай (писать в файл).
При закрытии терминала успевает полноценно обрабатываться функция OnDeinit() ?
Событие Deinit генерируется для экспертов и индикаторов в следующих случаях:
Бывает терминал в доли секунды закрывается.
А может быть в отчёте вместо записи только переменных:
стоило бы вывести также и значение соответсвующего комментария, типа:
Нет, проблема не в этом. Делимое ведь - типа double.
Проблема, скорее всего, вот из-за этих строчек:Попробуйте вывести на печать значение "(entry_price - stop_price)/_Point" без округления (оцелочислевания).
Спасибо за ответ (наконец-то появилась возможность отписаться). Проблема действительно была в "прямом" приведении к инту. Корректный результат удалось получить двумя способами:
В новом билде ожидается исправление:
9. MQL5: Исправлена ошибка работы с альфа-каналом для изображений из ресурсов, приводившая к потере прозрачности.
Пока обновление не вышло такой вопрос. Это как-то связано с тем, что терминал выдаёт такое сообщение:
Раньше находил.
Пока обновление не вышло такой вопрос. Это как-то связано с тем, что терминал выдаёт такое сообщение:
Раньше находил.