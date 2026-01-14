Ошибки, баги, вопросы - страница 953

Во входных параметрах моего советника есть такая конструкция:

enum ENUM_TFcode
{  code10=10,  // Parameter A
   code20=20,  // Parameter B
   code30=30,  // Parameter C
}; 
input ENUM_TFcode TFcode=10; // Parameter

При запуске советника в меню выбора параметров виден коментарий и по нему сразу понятно, что выбираетсся. Но потом при записи теста как html в браузере видно такое:


Подскажите, как можно сделать так чтобы в отчёте (1) вместо названия переменной TFcode было Parameter, (2) а вместо значения 10 было Parameter А? Типа "Parameter=Parameter A" Хоть и не удобно, но я в своём коде ещё смогу понять что к чему относиться, но если моей скомпилированной программой будет пользоваться кто-то другой, то как то некрасиво будет.

 
paladin800:

... но я в своём коде ещё смогу понять что к чему относиться, но если моей скомпилированной программой будет пользоваться кто-то другой, то как то некрасиво будет.

Аналогичная ситуация и в таблице с результатами оптимизации в тестере.

Получил ответ в сервисдеске:

... Так получилось, что альясы (имена после комментариев) были сделаны именно для упрощения ввода, а не вывода.
 
fyords:

Аналогичная ситуация и в таблице с результатами оптимизации в тестере.

Получил ответ в сервисдеске:

Rosh:
Пока могу дать ссылку на старую тему по 4-ке - Обработка результатов оптимизации в Excel.
Спасибо, почитаю.
 

Хотел бы уточнить..На всякий случай (писать в файл).

При закрытии терминала успевает полноценно обрабатываться функция OnDeinit() ?

Событие Deinit генерируется для экспертов и индикаторов в следующих случаях:

  • перед переинициализацией в связи со сменой символа или периода графика, к которому прикреплена mql5-программа;
  • перед выгрузкой mql5-программы.


Бывает терминал в доли секунды закрывается. 

 
Rosh:
Пока могу дать ссылку на старую тему по 4-ке - Обработка результатов оптимизации в Excel.

А может быть в отчёте вместо записи только переменных:


стоило бы вывести также и значение соответсвующего комментария, типа:


 
Karlson:

Хотел бы уточнить..На всякий случай (писать в файл).

При закрытии терминала успевает полноценно обрабатываться функция OnDeinit() ?

Событие Deinit генерируется для экспертов и индикаторов в следующих случаях:

  • перед переинициализацией в связи со сменой символа или периода графика, к которому прикреплена mql5-программа;
  • перед выгрузкой mql5-программы.


Бывает терминал в доли секунды закрывается. 

Требует Вашей личной проверки. Именно на Вашем железе и в Вашем обычном окружении
 
Yedelkin:

 Нет, проблема не в этом. Делимое ведь - типа double.

Проблема, скорее всего, вот из-за этих строчек:

  Попробуйте вывести на печать значение "(entry_price - stop_price)/_Point" без округления (оцелочислевания).

Спасибо за ответ (наконец-то появилась возможность отписаться). Проблема действительно была в "прямом" приведении к инту. Корректный результат удалось получить двумя способами:

// Вариант 1
int stop_pips = int(MathRound((entry_price - stop_price)/_Point));

// Вариант 2
int stop_pips = (int)NormalizeDouble((entry_price-stop_price)/_Point, 0);
 

В новом билде ожидается исправление:

9. MQL5: Исправлена ошибка работы с альфа-каналом для изображений из ресурсов, приводившая к потере прозрачности. 

Пока обновление не вышло такой вопрос. Это как-то связано с тем, что терминал выдаёт такое сообщение:

 

Раньше находил. 

 
tol64:

В новом билде ожидается исправление:

Пока обновление не вышло такой вопрос. Это как-то связано с тем, что терминал выдаёт такое сообщение:

Раньше находил. 

Нет, не связано.
