Ошибки, баги, вопросы - страница 955
Новый билд, терминал критует, подключен к робофорексу. Захожу на вкладку "Компания", выбираю "карту сайта", захожу на форум... .
Пару раз уже критануло. Заходишь на форум, подводишь мышку к верхнему банеру и терминал улетает в никуда. В первый раз после повторного захода, тут-же завис терминал.
P.S. Можно ли эту вкладку отключить? На VPS и без нее тормозов хватает.
Если всего 2 линии на чарте, то конечно да, но если их там дофига, прям особо жестокое извращение какое-то, каждое свое движение высматривать не попалась ли там линия под мышку.
sion:Попробовал с панелью, линии прекрасно двигаются сквозь нее...
Это можно отключать программно: CHART_DRAG_TRADE_LEVELS, если нужно совмещать оба режима.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
sion, 2013.04.04 23:43
Если увести курсор за пределы терминала, линия не возвращается на место, она останется там где курсор вышел за пределы чарта.
tol64:
Линии, к сожалению, тоже надо двигать. Ладно, мб народ поработает и больше отзывов будет по этому поводу, один в поле не воин)
А зачем уводить курсор за пределы терминала?
Я нашёл, что включая/отключая указанные выше опции, можно получить всё что хочешь. А если ещё и программно, то нет предела возможностям. ))
Было идеально в прошлых версиях, если задел случайно линию вышло окошко, которое можно закрыть или согласиться. А полное отключение перетаскивания, не очень подходит, проще отказаться от "One-Click Trading". Ну либо какие-то дополнительные кнопки ставить, для включения и отключения этой функции. Но опять таки, в мультивалютнике на каждый чарт чтоль их ставить, а если захочу с другого терминала контролировать и тд и тп. Сам эксперт у меня стоит на VPS, а что он там делает контролируется в другом терминале с запущенными индикаторами.
Минутку. Попробуйте вот прямо сейчас отключить вот эту опцию:
//---
А после установите отложенный ордер и попробуйте его "случайно задеть". Что получится?.... Жду....
