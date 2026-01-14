Ошибки, баги, вопросы - страница 955

Новый билд, терминал критует, подключен к робофорексу. Захожу на вкладку "Компания", выбираю "карту сайта", захожу на форум... .

Пару раз уже критануло. Заходишь на форум, подводишь мышку к верхнему банеру и терминал улетает в никуда. В первый раз после повторного захода, тут-же завис терминал.

 

P.S. Можно ли эту вкладку отключить? На VPS и без нее тормозов хватает. 

 
Если всего 2 линии на чарте, то конечно да, но если их там дофига, прям особо жестокое извращение какое-то, каждое свое движение высматривать не попалась ли там линия под мышку.
Может быть в таких случаях лучше вообще отключать Режим перетаскивания торговых уровней в настройках терминала (вкладка Графики)? С помощью этой опции и опции Торговля одним кликом (вкладка Торговля) вроде можно как раз получить то, что Вам нужно. Нет?
 

... 

Попробовал с панелью, линии прекрасно двигаются сквозь нее...

Это можно отключать программно: CHART_DRAG_TRADE_LEVELS, если нужно совмещать оба режима.

sion, 2013.04.04 23:43

Если увести курсор за пределы терминала, линия не возвращается на место, она останется там где курсор вышел за пределы чарта.

Попробовал, да. А зачем уводить курсор за пределы терминала? А вообще, когда отключена опция Торговля одним кликом, то этого можно избежать просто отказом. 
 

Линии, к сожалению, тоже надо двигать. Ладно, мб народ поработает и больше отзывов будет по этому поводу, один в поле не воин)
 
Линии, к сожалению, тоже надо двигать. Ладно, мб народ поработает и больше отзывов будет по этому поводу, один в поле не воин)
Я нашёл, что включая/отключая указанные выше опции, можно получить всё что хочешь. А если ещё и программно, то нет предела возможностям. ))
 
Это наподобие, если нажал на кнопку "Ok" допустим, в нажатом состоянии увести курсор за пределы кнопки, то нажатия не будет.
 
Я нашёл, что включая/отключая указанные выше опции, можно получить всё что хочешь. А если ещё и программно, то нет предела возможностям. ))
Было идеально в прошлых версиях, если задел случайно линию вышло окошко, которое можно закрыть или согласиться. А полное отключение перетаскивания, не очень подходит, проще отказаться от "One-Click Trading". Ну либо какие-то дополнительные кнопки ставить, для включения и отключения этой функции. Но опять таки, в мультивалютнике на каждый чарт чтоль их ставить, а если захочу с другого терминала контролировать и тд и тп. Сам эксперт у меня стоит на VPS, а что он там делает контролируется в другом терминале с запущенными индикаторами.
 
Было идеально в прошлых версиях, если задел случайно линию вышло окошко, которое можно закрыть или согласиться. А полное отключение перетаскивания, не очень подходит, проще отказаться от "One-Click Trading". Ну либо какие-то дополнительные кнопки ставить, для включения и отключения этой функции. Но опять таки, в мультивалютнике на каждый чарт чтоль их ставить, а если захочу с другого терминала контролировать и тд и тп. Сам эксперт у меня стоит на VPS, а что он там делает контролируется в другом терминале с запущенными индикаторами.

Минутку. Попробуйте вот прямо сейчас отключить вот эту опцию:

 

//---

А после установите отложенный ордер и попробуйте его "случайно задеть". Что получится?.... Жду.... 

 
Пока экспериментирую..., если точка какой нибудь линии или Фибоначчи попадает на линию ордера, то сразу хватаешь линию ордера, а в каком месте ее отпустишь уже непредсказуемо. Патом тупо в логах ковыряться откуда ты эту линию взял, чтобы вернуть ее обратно.
 
Минутку. Попробуйте вот прямо сейчас отключить вот эту опцию:


Уже писал.

 "One-Click Trading" мне очень понравился, но тут уже слишком много на него возложили. 
