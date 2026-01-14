Ошибки, баги, вопросы - страница 956
Уже писал."One-Click Trading" мне очень понравился, но тут уже слишком много на него возложили.
Как Вы писали, Вам не хватает окна подтверждения. Оно есть, если отключить эту опцию. Точка. Или опишите всё так, как Вам нужно более подробно. Иначе всё, что Вы на данный момент написали можно реализовать уже с тем, что есть. )))
Товарищи, помогите разобраться.
Проблема с сигналами. Подписался на 2 сигнала, проверяю их в режиме демо, терминалы все время работают на VPS. По факту получается следующее: позиции открываются нормально, но когда приходит от поставщика сигнал на закрытие, то соответствующая позиция тоже закрывается, но открывается еще одна по рыночной цене с такими же уровнями СЛ ТП, которой на счету поставщика уже нету. В логе постоянно в эти моменты возникает запись Signal - failed to link signal position. Уже переустанавливал терминалы, пробовал демки другого брокера, та же канитель.
Хочу в маркете оставить инструменты только форекс рынка, код работает отлично
Но как только запускаю в тестере грузит историю по вот такому инструменту, причем загрузить неможет, как его отключить для тестора????????
2013.04.04 14:09:21 Core 1 GBOTEURUSD17DEC2012: history synchronization started
Здесь пока один совет. Сначала запросите имя символа. И если это имя символа Вам "не подходит", не запрашивайте никаких свойств у этого символа. Иначе запрос свойства влечёт за собой синхронизацию истории
Новый билд, терминал критует, подключен к робофорексу. Захожу на вкладку "Компания", выбираю "карту сайта", захожу на форум... .
P.S. Можно ли эту вкладку отключить? На VPS и без нее тормозов хватает.
Что случилось со встроенным трейлинг стопом?
Проверил несколько раз. Не хочет работать.
Очень много критических багов по сервису сигналы.
1. если у провайдера уже открыта сделка и она в плюсе, то по логике вещей в уходящий поезд подписчика садить не должны, но сделка копируется с текущей цены и как правило приносит убыток.
2. некорректное закрытие. Если у провайдера закрывается позиция то у меня тоже закрывается но тут же открывается с текущей цены и естественно находясь в свободном полете приносит убыток.
3. иногда позиция вообще не закрывается хотя у провайдера закрылась.
С интернетом проблем нет и нет дисконнектов от ДЦ. Терминал МТ4 (482)
На текущий момент получить какуюто прибыль при подписке невозможно, несмотря на то что стиль торговли провайдера не пипсовка и не скальпинг, сделки с большими целями. Точно так же и нет смысла становиться продавцом сигналов пока не будут пофиксены баги. Обращение в сервисдеск (Открыта, Начата: 2013.04.02 12:35, #706512) пока не к чему не привело, четвертые сутки нет никакого ответа.
Сигнал https://www.mql5.com/ru/signals/5299#!tab=history&page=1 Подписан на TradeFort-Real, но судя по комментариям проблемы и на других ДЦ.
После обновления в тестере стратегий во вкладках оптимизация и график оптимизации перестали отображаться результаты. В инструментах в журнале пишет, что не хватает памяти. Система Виндовс 7 домашняя базовая 32. 4 гб оперативки. До обновления все работало норм.