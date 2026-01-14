Ошибки, баги, вопросы - страница 958
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Передавать разные input параметры. Символ, период, входные параметры совпадают, индикатор тот же самый. Терминал старается минимизировать потребление ресурсов и в данном случае новая копия индикатора не создается, т.е. фактически работает одна mql5 программа.
Подскажите, пожалуйста, и по этому простому вопросу: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page975#comment_469324 , а то никто не знает. )))
Помогите поправить. В тестере все идеально работает, а вот на демке на РТС на м1 иногда вместо позиции лотом 3, отправляет 2 ордера по 3 лота, и суммарно имеем позицию в 6 лотов.
Вот до чего техника дошла - разная прибыль в одно и тоже время на одном счёте (это вообще выходной день был, котировки, цены входа, свопы - совпадают, только профит не совпадает)
Отличие только в том, что на первом рисунке терминал залогинен через инвест-пароль и запущен процес оптимизации; на втором рисунке - логин через торговый пароль. Причём даже после перезапуска и обновлений терминалов - всё осталось по прежнему. Когда пошли котировки, вроде всё нормализовалось
Вот до чего техника дошла - разная прибыль в одно и тоже время на одном счёте (это вообще выходной день был, котировки, цены входа, свопы - совпадают, только профит не совпадает)
Отличие только в том, что на первом рисунке терминал залогинен через инвест-пароль и запущен процес оптимизации; на втором рисунке - логин через торговый пароль. Причём даже после перезапуска и обновлений терминалов - всё осталось по прежнему. Когда пошли котировки, вроде всё нормализовалось
Видимо, отличались доступные для терминала значения кросс-курсов для вычисления плавающей прибыли.
Через каждые две минуты вот такой "набор" ошибок посылает по Торговому сигналу. Как исправить?
Передавать разные input параметры. Символ, период, входные параметры совпадают, индикатор тот же самый. Терминал старается минимизировать потребление ресурсов и в данном случае новая копия индикатора не создается, т.е. фактически работает одна mql5 программа.