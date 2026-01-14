Ошибки, баги, вопросы - страница 798
Ой что-то мне кажется что зело реальней будет тестер с отладкой, а в эту сторону даже мечтать не стоит.
В части реальности увидеть свет, скорее всего да.
Если какая то из этих двух идей будет реализована, то у этой выше вероятность.
Хотя я сомневаюсь даже что это сделают :(
Тестер с дебагером + тестер с профилировщиком на мой взгляд на много реальней (в разы), чем перспектива появления "виртуального сервера" да еще и с возможностью подать кастомную инфу на вход.
По крайне мере лично я надеюсь на появление в тестере как минимум профилировщика.
Ребята, готовлюсь к Чемпу. Затык не понятен. Пишет при тестировании, ошибка авторизации... тест дальше (вообще) не идёт. Скрин прилагаю. Как с этим бороться?
Ядра такие, ОС ХР.
думаю что разрабы просто поставили проверку на "вообще" наличие параметров.
если их нет, то оптимизация тоже не запустится.
если же есть, то оптимизация выполнит столько проходов, сколько указано в диапазонах. В вашем случае был один проход.
Наткнулся на интересную вещь.
Хотел запустить прошлогоднего эксперта (чемпионатного) по всем символам, т.е. выбрал режим оптимизации "Все символы, выбранные в окне "Обзор рынка". Оптимизация не пошла, т.к. у меня не было ни одного input параметра. Добавил один input параметр и оптимизация заработала. Это баг?
В случае оптимизации "по всем символам" конечно БАГ, причем достаточно явный.
В случае оптимизации "по всем символам" конечно БАГ, причем достаточно явный.Не знаю что там разрабы поставили (или не поставили), а оптимизация не всех сиволах по логике вещей должны идти в любом случае, вне зависимости от того есть параметры у эксперта или нет.
То есть, даже в отсутствии внешних параметров должен быть сделан выбор лучшего результата из имеющихся символов в окне Обзор рынка. Если же там только один символ, то в журнал вывести сообщение, что должно быть более одного символа.
Так? ))
P.S. Хотя нет. Нужно просто выводить все результаты по имеющимся символам даже, если он там один.
