Ошибки, баги, вопросы - страница 799

Новый комментарий
 
marketeer:
У меня часто в правом верхнем углу страницы mql5.com появляется значок бага из сервис-деска, намекая, что там в моих заявках есть изменения. Я туда захожу, и никаких изменений нет. Это нормально?

Думаю это не бага, у меня тоже так. Наверно это выскакивает когда читают сообщение в СД.

Зато видно, что работа по данной заявке идет :) 

[Удален]  
tol64:

То есть, даже в отсутствии внешних параметров должен быть сделан выбор лучшего результата из имеющихся символов в окне Обзор рынка. Если же там только один символ, то в журнал вывести сообщение, что должно быть более одного символа.

Так? ))

P.S. Хотя нет. Нужно просто выводить все результаты по имеющимся символам даже, если он там один.

По идеи в этом случае должна вестись оптимизация по всем символам и всем выбранным параметрам.

Кратко так:

Делаем

а - несколько символов и нет параметров

б - один символ и несколько выбранных параметров (минимум 1)

в - несколько символов и выбранные параметры (минимум 1)

Не делаем

г - один символ и нет параметров (в идеале тоже делаем, но переходим в обычный режим)

[Удален]  
marketeer:
У меня часто в правом верхнем углу страницы mql5.com появляется значок бага из сервис-деска, намекая, что там в моих заявках есть изменения. Я туда захожу, и никаких изменений нет. Это нормально?
это нормально. В вашей заявке есть изменения, но поскольку они на уровне разработчиков (обсуждение которое для вас не предназначено) вы их не видите.
 
fyords:

Думаю это не бага, у меня тоже так. Наверно это выскакивает когда читают сообщение в СД.

Зато видно, что работа по данной заявке идет :) 

Ну-ну. ;-) Имхо, это баг, потому что раз нам недоступен просмотр изменений, то и нотификацию незачем делать. Нотификация на то и нужна, чтобы дать сигнал, что нужно ознакомиться с доступными изменениями. Иначе так наколят несколько раз, и подумаешь, какого фига туда заходить, в том числе и тогда, когда они реально что-то ответят (видимое).
 
marketeer:
Полагаю, нужно либо ввести логин пароль от mql5.com для входа в облако, либо отключить использование облачных агентов через контекстное меню.

Зарегистрировался на MQL5 и скинул свои данные на регистрацию чемпа. При этом в разделе "Файлы" мне выслали мой номер конкурсного счёта (см. скрин)  и сервер:

access.metatrader5.com:443   

которым щас пользуюсь.

Агенты - только локальные. Облако и удалённые агенты  - отключил. Тем не менее ошибка сохраняется. Не могу заоптить и протестировать сова. Скоро чемп... Подскажите плиз, как на этом науте, исправить данную ошибку. Времени остаётся совсем мало. ПОДСКАЖИТЕ!!! плз.

Благодарю. Скрины экрана - прилагаю. 

 

 

 

 




Операционная система ХР.
 
AlexCul:

Агенты - только локальные. Облако и удалённые агенты  - отключил. Тем не менее ошибка сохраняется. Не могу заоптить и протестировать сова. Скоро чемп... Подскажите плиз, как на этом науте, исправить данную ошибку. Времени остаётся совсем мало. ПОДСКАЖИТЕ!!! плз.

Проверьте и сообщите номер билда клиентского терминала и агентов тестирования.
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала - Документация по MQL5
 

Начал регулярно получать в логе ошибку "Access violation write to 0x0000000050213480". Появилась после правки одного из индюков, но вываливается уже и для других индюков на чарте (которые в данный момент не менял). Билд 687, 64, Win7.

P.S. Может быть важно, что появилось сие после того, как я попытался индюк попрофилировать. 

P.P.S. Перезапуском терминала и редактора не лечится. 

 
marketeer:

Начал регулярно получать в логе ошибку "Access violation write to 0x0000000050213480". Появилась после правки одного из индюков, но вываливается уже и для других индюков на чарте (которые в данный момент не менял). Билд 687, 64, Win7.

P.S. Может быть важно, что появилось сие после того, как я попытался индюк попрофилировать. 

P.P.S. Перезапуском терминала и редактора не лечится. 

Напишите пожалуйста заявку в сервисдеск, мы вышлем Вам обновлённый компилятор.
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
  • www.mql5.com
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
 
mql5:
Напишите пожалуйста заявку в сервисдеск, мы вышлем Вам обновлённый компилятор.
#455597.
 

господа, укажите пожалуйста в чем ошибка.

#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
CSymbolInfo       m_sym;

double bar_info[2];
bool a;

int OnInit()
{
   m_sym.Name("EURUSD");
   a = false;
   return(0);
}

void OnTick()
{
   if (a) return;
   a = true;
   BUY_pending("EURUSD");
}

uint BUY_pending(string symbol)
{
   CopyHigh(symbol, PERIOD_D1, 0, 2, bar_info);
   // готовим запрос
   MqlTradeRequest request;
   ZeroMemory(request);
   request.action = TRADE_ACTION_PENDING;
   request.magic  = 0;
   request.symbol = symbol;
   request.volume = 1;
   request.price  = bar_info[1] + 500*_Point;
   request.sl     = 1.0;
   request.tp     = bar_info[1] + 500*_Point + 1000*_Point;
   request.deviation = 10;
   request.type   = ORDER_TYPE_BUY_STOP; 
   request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK;
   MqlTradeResult result;
   OrderSend(request,result);
   Print(IntegerToString(result.retcode));
   return (result.retcode);
}

Тестовый код эксперта выше. Суть в следующем:

При запуске тестирования на EURUSD все нормально, ордер ставится.

При запуске на другой паре получаю ошибку 10016 (неправильные стопы)

P.S. запускаю с 1 января 2012 года, там цена около 1.3


При запуске на EURUSD:

2012.01.02 09:00:00   buy stop 1.00 EURUSD at 1.29720 sl: 1.00000 tp: 1.30720 (1.29220 / 1.29241 / 1.29220)

При запуске на GBPUSD:

2012.01.02 09:00:00   failed buy stop 1.00 EURUSD at 1.29720 sl: 1.00000 tp: 1.30720 [Invalid stops]

1...792793794795796797798799800801802803804805806...3695
Новый комментарий