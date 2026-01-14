Ошибки, баги, вопросы - страница 799
У меня часто в правом верхнем углу страницы mql5.com появляется значок бага из сервис-деска, намекая, что там в моих заявках есть изменения. Я туда захожу, и никаких изменений нет. Это нормально?
Думаю это не бага, у меня тоже так. Наверно это выскакивает когда читают сообщение в СД.
Зато видно, что работа по данной заявке идет :)
То есть, даже в отсутствии внешних параметров должен быть сделан выбор лучшего результата из имеющихся символов в окне Обзор рынка. Если же там только один символ, то в журнал вывести сообщение, что должно быть более одного символа.
Так? ))
P.S. Хотя нет. Нужно просто выводить все результаты по имеющимся символам даже, если он там один.
По идеи в этом случае должна вестись оптимизация по всем символам и всем выбранным параметрам.
Кратко так:
Делаем
а - несколько символов и нет параметров
б - один символ и несколько выбранных параметров (минимум 1)
в - несколько символов и выбранные параметры (минимум 1)
Не делаем
г - один символ и нет параметров (в идеале тоже делаем, но переходим в обычный режим)
Полагаю, нужно либо ввести логин пароль от mql5.com для входа в облако, либо отключить использование облачных агентов через контекстное меню.
Зарегистрировался на MQL5 и скинул свои данные на регистрацию чемпа. При этом в разделе "Файлы" мне выслали мой номер конкурсного счёта (см. скрин) и сервер:access.metatrader5.com:443
которым щас пользуюсь.
Агенты - только локальные. Облако и удалённые агенты - отключил. Тем не менее ошибка сохраняется. Не могу заоптить и протестировать сова. Скоро чемп... Подскажите плиз, как на этом науте, исправить данную ошибку. Времени остаётся совсем мало. ПОДСКАЖИТЕ!!! плз.
Благодарю. Скрины экрана - прилагаю.
Начал регулярно получать в логе ошибку "Access violation write to 0x0000000050213480". Появилась после правки одного из индюков, но вываливается уже и для других индюков на чарте (которые в данный момент не менял). Билд 687, 64, Win7.
P.S. Может быть важно, что появилось сие после того, как я попытался индюк попрофилировать.
P.P.S. Перезапуском терминала и редактора не лечится.
Напишите пожалуйста заявку в сервисдеск, мы вышлем Вам обновлённый компилятор.
господа, укажите пожалуйста в чем ошибка.
Тестовый код эксперта выше. Суть в следующем:
При запуске тестирования на EURUSD все нормально, ордер ставится.
При запуске на другой паре получаю ошибку 10016 (неправильные стопы)
P.S. запускаю с 1 января 2012 года, там цена около 1.3
При запуске на EURUSD:
2012.01.02 09:00:00 buy stop 1.00 EURUSD at 1.29720 sl: 1.00000 tp: 1.30720 (1.29220 / 1.29241 / 1.29220)
При запуске на GBPUSD:
2012.01.02 09:00:00 failed buy stop 1.00 EURUSD at 1.29720 sl: 1.00000 tp: 1.30720 [Invalid stops]